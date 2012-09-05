В жизни большинства семей наступает момент, когда один из родственников начинает требовать повышенного внимания, а, проще говоря, стареть. «Своими силами» получается обойтись далеко не всегда – часто пожилой человек не может обслуживать себя сам, и даже оставлять его в квартире одного весьма проблематично. Поможет частный пансионат для престарелых в Минске – выбрав пансионат, близкие могут уже не беспокоиться о родственнике преклонных лет. Он будет окружен вниманием и заботой с предоставлением всех необходимых медицинских услуг. От любящих людей потребуется одно – как можно чаще навещать постояльца.

Как попасть в частный пансионат в Минске?

Как разместить пожилого человека в пансионат для престарелых? Все просто: нужно приехать, осмотреться, познакомиться с персоналом. Если все устроит, потребуется подготовить пакет бумаг, взять с собой паспорт будущего постояльца и заключить договор. Главное, чтобы сам будущий постоялец не был против размещения, а потому следует все заранее обсудить с пожилым человеком, рассказать о преимуществах его нахождения в данном заведении.

Преимущества частного дома престарелых или пансионата

Дом престарелых имеет следующие преимущества:

комфортные условия проживания и достойный уход;

продуманный интерьер, наличие среды, безопасной для пожилых;

наличие развлекательных мероприятий, отвлекающее постояльца от его «лучшего друга» телевизора;

постоянный медицинский контроль и сбалансированное питание.

Пансионат для пожилых в Минске

В списке услуг, которые предоставляет пансионат «5 звезд» – гигиенический уход, организация досуговых мероприятий, постоянный мониторинг состояния здоровья. Вероятно, пожилому человеку потребуется:

наблюдение специалистов;

реабилитация после тяжелых заболеваний;

лекарственные инъекции;

занятия с психологом.

Все данные мероприятия непросто организовать в домашних условиях, зато они в порядке вещей в таком заведении как пансионат для пожилых.

Дом престарелых в Минске «5 звезд» – это место, где не найти низких неудобных кроватей, лестниц с крутыми ступеньками и ванн с высокими бортиками. Интерьер создается, исходя из требований лиц пожилого возраста с расчетом на то, что постояльцам должно быть уютно в их новом доме. Обращайтесь в наше специализированное учреждение, и мы бережено позаботимся о вашем близком пожилом человеке.



