За аббревиатурой LTI, расшифровывающейся как London Taxis International, фирма Carbodies скрывает классические британские такси с почти не изменившимся за много лет дизайном. Эта архаичная машина при длине 4,55 м и высоте 1,77 м вмещает пять пассажиров и багаж. Под капотом такси расположился дизельный двигатель фирмы Nissan - 4-цилиндровый мощностью 86 л.с. при 4300 об/мин. Коробка передач механическая 5-ступенчатая. По заказу устанавливается автоматическая трансмиссия. Масса заднеприводной машины - 1650 кг. Тормоза (впереди - дисковые, сзади - барабанные) снабжены сервоприводом. Автомобиль имеет небольшой радиус поворота - всего 7,6 м. LTI Carbodies Holyhead Road Coventry CV5 8JJ

Carlsson Германия

Тюнинговая фирма СагЬзоп находится в небольшом местечке близ Мерцига и переделывает модели Мегсебез-Вепг. Благодаря специальным комплектам мощность двигателей повышается. Мотор модели «С80» развивает мощность 140 л.с., а 2,5-литровый «четверка» для «С25» имеет 180 л.с. 6-цилиндровые модели «С37» и «С37 БЭ» “обладают” соответственно 290 и 336 л.с. Саг^оп-Сбб, выпускаемая малой серией, является гордостью фирмы: ее 5,6-литровый двигатель V8 развивает мощность 380 л.с. и обеспечивает разгон с места до 100 км/ч за 5,5 с. Из автомобилей высшего класса популярностью пользуется “С 74” на базе Mercedes-Benz-SL600. Благодаря форсированному мотору рабочим объемом 7,4 л (555 л.с.) кабриолет разгоняется до 300 км/ч.

Caterham Великобритания

Двухместные родстеры Caterham завоевали себе хорошую репутацию. Машины сохранили превосходные ездовые качества легендарного Lotus-Super Seven, избавились от недостатков своего прародителя. Новыми в автомобиле Supersport Seven являются 6-ступенчатая коробка передач, изготовленная самой фирмой, а также более мощный двигатель от Rover: вместо 1,4-литрового мотора на новых родстерах устанавливают 4-цилиндровые силовые агрегаты серии «К» рабочим объемом 1,6 л мощностью 117 л.с. На высшей модели Super Seven серии ”НРС” стоит 2,0-литровый двигатель Opel с четырьмя клапанами на цилиндр мощностью 165 л.с. Этот родстер массой всего 520 кг, по данным фирмы, разгоняется с места до 100 км/ч за 5 с. Его максимальная скорость - 193 км/ч. Все модели семейства Super Seven имеют алюминиевый кузов, трубчатую пространственную раму, дисковые тормоза, а также 5-или 6-ступенчатые коробки передач. С 1994 года фирма Caterham производит автомобиль “С2Г с алюминиевым кузовом “купе”, 6- ступенчатой коробкой передач. Вместо 1,8-литрового мотора на машину теперь устанавливается двигатель Rover серии “К” рабочим объемом 1,6 л.