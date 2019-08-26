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Бренд Genesis
12 Октября 2019
Теги: авто

Основной миссией бренда Genesis является создание инновационных и передовых авто. Команда автомобильного концерна состоит из высококвалифицированных и талантливых профессионалов, представляющих разные страны. Они всегда находят уникальные и наилучшие решения. Инновации, предложенные инженерами бренда, рассчитаны на достижение максимальной комфортабельности автолюбителей. Они делают процесс вождения проще и удобнее. Если вы решите купить Genesis G90 L, сумеете насладиться чувством умиротворения и гармонии в сочетании с удобством и функциональности. Все технические решения, включительно размещения кнопок продуманы особенно тщательно.

Практически каждая модификация Genesis обладает функцией интеллектуального подключения. Это позволяет превратить автомобильный салон в приватное пространств, которое настроено непосредственно под вкусы владельца. Достаточно купить Genesis G80, чтобы убедиться в этом. Команда разработчиков бренда регулярно работает над улучшением динамических характеристик выпускаемых моделей. Также постоянно повышается уровень комфорта. Благодаря оптимальному сочетанию данных параметров, достигается потрясающая гармония. Это и является движущей силой развития бренда.

Каждая модификация авто данной марки обладает уникальной возможностью развития плавного ускорения. А современные системы управления обеспечивают мгновенный отклик на каждое действие водителя. Особо следует выделить эффективность торможения. Выверенные линейные характеристики тормозных систем являются гарантом безопасности для каждого водителя, управляющего Дженезис. Это выгодно выделяет авто данной марки своей высокой надежностью. Все узлы или же детали таких авто работают безупречно на протяжении всего эксплуатационного времени.

Кроме перечисленных характеристик модели Дженезис отличаются мощной, маневренной и быстрой ходовой частью. Именно этот узел является предметом особой гордости автомобильного концерна. Он обеспечивает великолепную управляемость и динамику каждой модификации данной марки. Чтобы приобрести подходящую модель этого бренда с гарантийной документацией, лучше обратиться в наш автосалон, расположенный в Москва-Сити. Это официальный дилер Genesis, предлагающий весь модельный ряд данной марки. В автосалоне вы сможете выбрать нужную модель Дженезис и проверить его посредством тест-драйва. Кроме этого на месте оформляется вся необходимая документация вместе со страховкой.

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