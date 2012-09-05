Команда BMW Sauber F1 наконец решила, что от добра добра не ищут, и официально продлила контракты своей пилотской пары Ника Хайдфельда и Роберта Кубицы — на 2008 год. В нынешнем чемпионате мира оба гонщика выступают очень стабильно и успешно.

Хайдфельд и Кубица сейчас идут на пятом v шестом местах в чемпионате соответственно и набрали на двоих 86 очков, что позволило их команде закрепиться на третьей строке Кубка конструкторов. Ник уже дважды — в Канаде и Венгрии — поднимался на подиум, а Кубице не помешала регулярно набирать очки даже чудовищная авария, в которую 22-летний поляк попал в Канаде.

30-летний немец Ник Хайдфельд пришел в BMW Sauber F1 в 2006 году, в первый сезон ее существования в качестве заводской команды. Кубица, бывший тест-пилотом «конюшни», дебютировал за рулем боевой машины BMW в прошлом году в Венгрии, заменив уволенного Жака Вильнева. Юноша в первой же гонке финишировал в очках — правда, тогда стюарды их у Роберта отобрали из-за недовеса его машины, обнаружившегося после финиша. Однако уже в Монце-2006 Кубица завоевал свой первый подиум.