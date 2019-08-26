Те, кто хотел бы приобрести автомобили BMW с более мощными двигателями, должны воспользоваться услугами фирмы BMW Alpina, что расположена в городе Бухлое (Бавария). Эта компания ежегодно выпускает около 500 эксклюзивных автомобилей.

У модели “В10 4.6” двигатель мощнее на 10 л.с. и крутящий момент он развивает на 10 Н-м больше. Все. что делает Alpina, находит благожелательную поддержку со стороны правления Баварского моторного завода, которое, однако, ограничивает ее участие в международных автомобильных выставках. В 1997 году фирме Alpina будет предоставлен для производства автомобиль "В10 5.7” (серия "5”) с 12- цилиндровым двигателем. Он гармонично дополнит производственную программу моделей фирмы BMW. Эта машина является логическим продолжением "В8”. Из индекса автомобиля понятно, что мотор имеет рабочий объем 5,7 л. Он развивает мощность 387 л.с. при 5200 об/мин. Максимальный крутящий момент - 560 Н-м при 4100 об/мин.

Alpina является пионером внедрения многих новинок. Шикарная модель “В12” (серия "7”) с 12-цилиндровым двигателем мощностью 387 л.с. - единственная легковая машина с электроподогревом каталитического нейтрализатора, что обеспечивает получение отличного по параметрам токсичности выхлопа и при минусовой температуре. Клиентов, ориентированных на спортивные модели, более всего привлекает автомобиль “В8” с V-образной "восьмеркой” рабочим объемом 4.6 л и мощностью 336 л.с.