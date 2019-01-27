Blizzaro Silverline – качественные аккумуляторы для легковых автомобилей

Все без исключения современные легковые автомобили нуждаются в качественном и надёжном аккумуляторе. Кроме электрического стартера, на борту авто установлено много важных и ответственных потребителей тока. От сигнализации, до компьютеризированного управления двигателем, подвеской и трансмиссией. Качественная по европейским меркам турецкая аккумуляторная продукция Blizzaro Silverline способна справится со всеми повседневными сложностями. Взять на себя ответственность за запуск мотора в любое время года.





Секрет надёжности и долговечности

Инженеры и химики компании производителя продолжительное время подбирали оптимальный состав электродов и активной массы. Чтобы добиться всех необходимых для надёжной эксплуатации технических характеристик. Самым важным компонентом, помимо первичного свинца, максимально очищенного кальция и олова, бренд Близзаро считает наличие в АКБ серебра.

Этот благородный металл делает положительные и отрицательные электроды максимально защищёнными. Не секрет, что повседневная эксплуатация городских легковых машин связанна с частичным разрядом аккумулятора. Серебро помогает не только уменьшить скорость нарастания кристаллов сульфата. Но, и способствует более быстрому восстановлению ёмкости.

В отличие от других компонентов, серебро имеет минимальную сопротивляемость электрическому току. Как дополнительный бонус, АКБ Blizzaro Silverline, без каких-либо дополнительных улучшений имеет повышенный стартерный ток. Он сохраняется не только в тёплое время года, но и с приходом отрицательных температур.





Технологичный полимерный корпус

В повседневной надёжности сыграл свою роль и полипропиленовый корпус. Купить аккумулятор Blizzaro Silverline от дистрибьютора АвтоЕвроТрейд будет мудрым решением. Полностью герметичный корпус совершенно не нужно обслуживать и доливать дистиллированную воду. Встроенный в верхнюю крышку лабиринт самостоятельно будет улавливать все незначительные пары воды.

Кроме этого, полипропилен отлично поглощает опасную вибрацию от мотора и некачественных дорог. Теперь, поездка по разбитому асфальту, брусчатке или сельской местности не будет причиной преждевременного выхода батареи из строя. Минимум пять лет эксплуатации, при соблюдении главного правила, отсутствия глубокого разряда аккумулятора.



