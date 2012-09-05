Управление форсунками осуществляется посредством специального блока подачи электрических импульсов. Блок состоит из генератора стартовых импульсов (может быть использован любой генератор прямоугольных импульсов) и мультивибратора с усилителем мощности. В цепь регулирования длительности командных импульсов вместо датчиков должен быть подключен имитатор главного датчика.

В процессе испытаний необходимо точно знать длительность командного импульса. Может быть использован электронно-лучевой осциллограф, имеющий метки времени, или, что значительно удобнее, специальный измеритель временных интервалов с цифровой индикацией.

Управление электромагнитными форсунками может осуществляться с выносного пульта. Форма и параметры электрического управляющего импульса форсунок постоянно контролируются по осциллографу. Для имитации сигналов датчиков электронной системы управления двигателем лабораторный комплекс оснащен малогабаритной вакуумной установкой, широкодиапазонным источником электропитания и другими приборами.

Для стадийного фотографирования струи топлива и элементов движения якоря форсунки используется дополнительный генератор импульсов с блоком задержки. Импульс, формируемый генератором, включает реле управления импульсной лампой-вспышкой. Устанавливая различное время задержки импульса, поступающего на импульсную лампу-вспышку, относительно начала командного импульса, поданного в форсунку, можно сфотографировать различные стадии процесса через любые промежутки времени.

Это же устройство можно применять для управления стробоскопом визуального наблюдения процесса. Для обеспечения синхронизации стартовый импульс в схему формирования командного импульса и в схему блока задержки пускового устройства импульсной лампы-вспышки должен подаваться одним и тем же генератором.