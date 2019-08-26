В программе фирмы Bentley появился длинный, мощный и роскошный автомобиль Continental Т. Это купе стоимостью в полмиллиона немецких марок изготовляется на базе автомобиля Continental R с несколько уменьшенной базой колес (2,95 м).

В отличие от своего родственника Continental Т оснащен V-образной "восьмеркой” рабочим объемом 6,8 л мощностью более 400 л. с. при 4000 об/мин. Фирма указывает, что модель Continental Т развивает максимальную скорость 250 км/ч, а разгоняется с места до 100 км/ч за 6 с. Особое внимание фирма уделила оформлению интерьера нового автомобиля ("под старину”). Четырехдверный седан Bentley-Brooklands имеет более мощный мотор. Время "безнаддувных" двигателей прошло. Новая V-образная "восьмерка” с турбонаддувом развивает мощность 300 л. с. Четырехдверный седан Turbo R с новыми дисками колес из алюминия и кабриолет Bentley-Azure приводятся в движение двигателем мощностью 385 л. с.

Отличительным признаком Bentley выпуска 1996-1997 г.г. являются новые эмблемы на торцах ступиц колес. По традиции оснащение салонов всех автомобилей Bentley отличается высоким уровнем. В серийное оборудование входят система кондиционирования воздуха с фильтрацией пыли, стереосистема с шестью динамиками. Предполагается обогреваемое рулевое колесо.