Автовладельцы могут воспользоваться услугой получения выгодного займа под залог собственного авто, без лишения права владения им. На оформление необходимой документации в нашей компании уходит минимум времени. Для этого автовладелец должен оставить онлайн-заявку на официальном веб-сайте Автозайм. Ответ и решение поступят уже спустя полчаса. Подразумевает автозайм под птс сохранение права на владение собственным автотранспортным средством. Данная услуга сегодня является наиболее востребованной среди автолюбителей, которые срочно нуждаются в денежных средствах.



Наш автоломбард под залог птс предоставляет владельцам легкового или же грузового транспорта выгодные условия сотрудничества. Месячная процентная ставка на автотранспорт разной модификации и марки начинается с 2.5 пунктов. Чтобы получить требуемую сумму от автовладельца требуется предоставление паспортных данных о своей личности и транспортного средства, а также СТС. Получить деньги под залог автомобиля они смогут моментально, как только будет подписана договорная документация. Платежи принимаются двух типов - только проценты или же равными частями. Оформление документации занимает не более часа.



Перед выдачей суммы транспортное средство проходит осмотр. Кроме этого экспертами Автозайм выполняется оценка авто. Перечисленные процедуры проходят быстро. Также делаются снимки кузова с нужных нам ракурсов. Наш ломбард предлагает желающим понятные условия по кредитованию, без всяких запутанных пунктов или же подводных камней. От автовладельцев мы не требуем подтверждения доходов или же иной документации. Такие второстепенные документы нам не нужны. Все необходимые паспортные данные поступают в автоломбард в соответствии с упорядоченной схемой.



Оформляется залог по конкретному плану. Прежде всего автовладельцам мы предлагаем онлайн-калькулятор, с помощью которого удобно можно рассчитать кредитную сумму и размер выплат. Каждый посетитель веб-сайта Автозайм сможет легко выполнить требуемые финансовые расчеты. Затем выполняется заполнение онлайн-заявки. После ознакомления с ним менеджеры автоломбарда согласуют с автовладельцем срок оформления договорной документации и назначат время. Практически все поступающие запросы в Автозайм получают одобрения. Это позволяет клиентам вовремя получать нужную сумму. Автозайм обслуживает жителей любых регионов. Для этого они должны уточнить свое местонахождение и город, в котором хотят получить деньги.

