Наш центр предлагает автовладельцам индивидуальный пошив салонных ковриков. При этом учитываются любые пожелания заказчиков. Центр Защиты оснащен суперсовременным компьютерным оборудованием, позвоволяющим производить высококачественную продукцию. При пошиве используются европейские комплектующие. Профессионалы центра грамотно подберут цвет окантовки и толщину изделий. Такие автомобильные коврики помогут создать комфорт в салоне авто и прослужат долгие годы. Заказчикам предлагается огромнейший выбор материалов для подобных изделий. Исходя из индивидуальных потребностей каждого автовладельца, мастера центра создадут уникальные автоковрики, которые помогут сделать автотранспортное средство уникальным. Производятся такие изделия с использованием исключительно оригинальных лекал. Сейчас в электронной базе центра представлено более 3-х тыс. лекал.



Центр Защиты долгие годы налаживал партнерские отношения с заводами-производителями комплектующих и материалов. Поставляются они напрямую, без участия посредников. Это помогает сотрудникам центра значительно снизить стоимость продукции и сэкономить средства заказчиков. Сейчас центр предлагает приобретение трех различных типов салонных ковриков. Здесь представлен богатый выбор ворсовых, ЕВА-ковриков, а также изделий для багажных отсеков. Стоимость таких комплектов складывается в зависимости от выбранного клиентом вида ворса. Здесь можно заказать автоковрики для любой марки или же модификации авто. Итоговую стоимость товара желающие смогут узнать по телефону. Для этого достаточно указать модель и марку вашего авто.



Особенно трепетно относится команда Центра Защиты к индивидуальным особенностям каждого авто и пожеланиям заказчиков. С учетом таких пожеланий специалисты центра выполняют вырезку изделий по лекалам. Чтобы добиться максимальной точности пошива, снимаются мерки с предоставленного владельцем авто. Возможно изготовление одного коврика. Например, более всех изнашиваются водительские коврики, поэтому они нуждаются в более частой замене. Покупка нового комплекта в подобных случаях необязательна. Специалисты центра легко подберут подходящую к остальным автоковрикам окантовку и материал. Вся эта процедура занимает не более сорока мин.



Важен правильный уход за салонными ковриками. Их можно легко помыть или же очистить пылесосом как на автомойках, также во дворе собственного дома. Особенно качественно моются изделия с использованием аппарата Керхер. Напор при такой мойке должен быть слабым. После завершения процедуры необходимо просушить ковры. В центре принимаются заказы на изготовление ковриков в багажник. Выбор материала зависит от предпочтений заказчика. Такие изделия имеют ряд особенностей и должны быть пошиты по соответствующим размерам. Поэтому важно предварительно выполнить необходимые замеры и в соответствии с полученными показателями приступить к процедуре пошива.



Современный авторынок предлагает потребителю разнообразные виды ковриков. Эконом-варианты выполнены с использованием ворса, имеющего гранулированную основу. А люкс модели делаются из чистой стеганой кожи. Однако большей популярностью сегодня пользуются ворсовые коврики, имеющие резиновую основу. Наиболее важным качеством таких изделий является эффективное задерживание влаги и создание комфорта в салоне авто. Не менее востребованными в последние годы становятся коврики из ЕВА-материалов. Подобные изделия отличаются более дешевой стоимостью по сравнению с ворсовыми. Кроме этого ЕВА-коврики обладают великолепными влагозащитными характеристиками и износостойкостью.

