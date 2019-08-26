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Автомобили Pontiac
2 Декабря 2019
Теги: Игры

Firebird

Ярко выраженный спортивный автомобиль Firebird отличается от своей родственной модели Chevrolet Camaro главным образом формой передка и выдвигающимися фарами. Firebird имеет стальную пространственную раму и панели из стали и композитных материалов. Базовая модель Firebird (кузова “купе" и “кабриолет’) оборудована 3,8- литровым двигателем V6. В качестве заказного предлагается V-образный 8-цилиндровый мотор Chevrolet рабочим объемом 5,7 л (комплектация Firehawk). Он развивает мощность 300 л. с., как и на серийном Chevrolet Corvette. Модификация Firebird Formula отличается лучшей общей компоновкой, мягкой подвеской и великолепными техническими характеристиками. Отделение Pontiac, выпуская этот автомобиль, старается упрочить свой престиж и финансовое положение.

Trans Sport

Заметная модель на постоянно растущем рынке универсалов повышенной вместимости. Автомобиль 1997 года заменил одноименного предшественника, технически близок к аналогичным моделям Chevrolet Veture (бывшая Lumina APV) и Oldsmobile Silhouette. Кузов нового Trans Sport выполнен из стального листа и выглядит проще, чем у сошедшего автомобиля. Кстати, Trans Sport предыдущего поколения был сложнее и по конструкции: устанавливались стальной каркас и навесные панели из армированного пластика. Однако новый универсал все же “захватил" отдельные элементы и детали предшественника. Например, топливный бак компактных размеров, изготовленный из специального полиэтилена или лобовое стекло с металлическим слоем (между слоями стекла), отражающее 60 % солнечного света и, по информации фирмы, снижающее температуру в салоне в дневное время суток на 8гС. Площадь стекла - велика (2,6 м2), оно установлено под большим углом, в результате чего достигнут коэффициент лобового сопротивления 0,30. В Европе Trans Sport называется Sintra и продается под марками Opel и Vauxhall.


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