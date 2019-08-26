Calibra

Модель Calibra - старейшая в программе фирмы Opel. Четырехместное комфортабельное купе впервые было представлено на автомобильном салоне во Франкфурте-на- Майне осенью 1989 года. С тех пор Calibra выпускается практически в неизменном виде. С базой 2600 мм и длиной почти 4500 мм эта спортивная модель соответствует габаритам автомобиля Vectra, однако имеет 2-дверный кузов. Несмотря на то. что Opel Calibra заявлен как 4-местный, он скорее удовлетворяет формуле 2+2, так как на задних сиденьях пространство над головой пассажиров довольно ограничено. Узкие блоки фар имеют высоту не более 70 мм. Тем не менее нормативная ослепленность превышена примерно на 40% благодаря использованию эллиптических фар типа DE-Hella. Преемник автомобиля-ветерана под названием Calibra II предстанет в 1998 году. Он будет создан на базе модели Astra нового поколения, которая увидит свет в 1997 году. Сегодня Opel предлагает свое большое купе в вариантах Young, Cliff Motorsport Edition с двигателями: рядным 4-цилиндровым рабочим объемом 2,0 л мощностью 136 л. с. и V6 рабочим объемом 2.5 л мощность 170л. с.

Хорошая управляемость, отличные ездовые качества, умеренный расход топлива.

Шумные 4-цилиндровые двигатели, небрежная отделка салона.

Sintra

Универсал повышенной вместимости Sintra призван заменить американский Pontiac-Trans Sport, который официально продается в некоторых странах Европы через торговую сеть фирмы Opel. В отличие от вызывающего Trans Sport, Opel Sintra выглядит скромно и “добропорядочно”. Длина модели - 4670 мм. Она даже на 150 мм короче, чем Omega Caravan. В зависимости от компоновки сидений в салоне могут разместиться от 5 до 8 человек. Они попадают в салон автомобиля через две боковые сдвижные двери. На новых УПВ фирмы Opel устанавливаются двигатели: 4-цилиндровый рабочим объемом 2,2 л мощностью 141 л. с. (вариант “GLS”) и V6 рабочим объемом 3,9 л мощностью 210 л. с. (роскошный вариант “GLS"). Модель Sintra выпускается в США на заводе Doraville, расположенном в пригороде Атланты.