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AUX для всех
15 Августа 2019
Теги: авто

В основе идеологии новой линейки головных устройств три составляющих: укрепление функций соединения, усовершенствование легкого управления и обновление дизайна. «Укрепление функций соединения», в частности, означает, что все без исключения новые модели CD-ресиверов оснащены входом AUX, предназначенным для подключения портативной техники: телевизора или DVD-плеера.

У трех ресиверов нижней ценовой категории (DEH-1000E, DEH-2000MP и DEH-3000MP), а также у моделей DEH-200MP и DEH- 2050MPG он размещен на лицевой панели, в то время как устройства средней ценовой категории (DEH- 4000UB, DEH-50UB, DEH-5000UB, DEH-6000UB, DEH-P7000UB и «россиянин» DEH-6010MP) оснащены AUX-входом в тыльной части корпуса. Кроме того, в отличие от ресиверов 2007 года, когда лишь одна модель DEH-P7900UB имела USB-вход, в линейке 2008 года использовать флэш-носители могут уже пять моделей! В

се они комплектуются удлинительным кабелем USB (кроме DEH- 4000UB с фронтальным USB-разъемом), который обеспечивает прямую связь без адаптера. В свою очередь поддержку iPod обеспечивают ресиверы DEH-50UB, DEH-6000UB, DEH-P7000UB, которые получили ряд новых функций управления. Например, есть возможность перехода в список альбома группы, композиция, которой сейчас исполняется. Или после просмотра и выбора песни, нажав кнопку LIST, можно возвратиться к списку с того места, где были в последний раз. При помощи кнопки «Random» включается режим случайного воспроизведения. Кроме того. управлять iPod можно как с головного устройства, так и непосредственно с плеера.


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