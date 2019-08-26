Сегодня услуги АСПЭК-Авто, который является официальным дилером КИА
Моторс позволяют приобрести авто данной марки с официальной гарантией на
наиболее выгодных условиях. Этот автомобильный бренд заслужил среди
россиян большое доверие. Это обусловлено надежностью, богатым
функционалом и динамичным дизайнерским исполнением модификаций КИА.
Купить KIA Proceed вместе с другими легковыми моделями данного бренда
вы сможете в автосалоне АСПЭК-Авто. Перед покупкой каждому клиенту
предлагает тест-драйв, записаться на которых можно прямо в шоу-руме
автосалона.
Официальный дилер КИА предлагает уникальные возможности и льготные
программы по приобретению любой модификации авто данной марки. Так,
например, в автосалоне можно воспользоваться удобными программами
кредитования или же лизинга. Кроме этого в АСПЭК-Авто можно
воспользоваться услугой трейд-ин, позволяющей выгодно обменять старую
автомашину на совершенно новую модель КИА. В автосалоне представлен весь
модельный ряд этой марки. В процессе выбора модели вам помогут опытные
специалисты компании, которые позаботятся о вашем максимальном комфорте и
своевременном оформлении нужной документации.
Купить KIA K900 желающие смогут в разной комплектации. Побирается она
индивидуально, в зависимости от пожеланий будущего владельца. На базе
автосалона функционирует современный сервис-центр и магазин запчастей.
Здесь предлагается огромнейший выбор оригинальных деталей, а также
аксессуаров всего модельного ряда КИА. Кроме этого на месте выполняется
оформление страховки авто, которое было приобретено. В сервис-центре
можно заказать услуги по монтажу дополнительного оборудования или же
аксессуаров. А в цеху кузовного ремонта выполняются работы разной
сложности.
Сервис-центр АСПЭК-Авто предлагает каждому потенциальному покупателю
постгарантийное и гарантийное обслуживание. Благодаря такой возможности
вы сможете держать ваше авто в великолепном состоянии, вовремя устраняя
любые обнаруженные поломки или же неисправности. Выполняются ремонтные
работы высококвалифицированными мастерами, обладающими многолетним
опытом. Доверяя им ваше авто, вы можете не беспокоиться о его дальнейшей
судьбе. С использованием оригинальных деталей они полностью обновят
автотранспортное средство и вернут его в отменном состоянии. Чтобы
воспользоваться услугами АСПЭК-Авто совсем необязательно посещать
шоу-рум автосалона. Выбрать подходящую модификацию КИА и ознакомиться с
ее характеристиками желающие смогут через официальный веб-сайт
автодилера. Здесь же приведена актуальная стоимость каждой модели.