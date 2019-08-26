Сегодня услуги АСПЭК-Авто, который является официальным дилером КИА Моторс позволяют приобрести авто данной марки с официальной гарантией на наиболее выгодных условиях. Этот автомобильный бренд заслужил среди россиян большое доверие. Это обусловлено надежностью, богатым функционалом и динамичным дизайнерским исполнением модификаций КИА. Купить KIA Proceed вместе с другими легковыми моделями данного бренда вы сможете в автосалоне АСПЭК-Авто. Перед покупкой каждому клиенту предлагает тест-драйв, записаться на которых можно прямо в шоу-руме автосалона.



Официальный дилер КИА предлагает уникальные возможности и льготные программы по приобретению любой модификации авто данной марки. Так, например, в автосалоне можно воспользоваться удобными программами кредитования или же лизинга. Кроме этого в АСПЭК-Авто можно воспользоваться услугой трейд-ин, позволяющей выгодно обменять старую автомашину на совершенно новую модель КИА. В автосалоне представлен весь модельный ряд этой марки. В процессе выбора модели вам помогут опытные специалисты компании, которые позаботятся о вашем максимальном комфорте и своевременном оформлении нужной документации.



Купить KIA K900 желающие смогут в разной комплектации. Побирается она индивидуально, в зависимости от пожеланий будущего владельца. На базе автосалона функционирует современный сервис-центр и магазин запчастей. Здесь предлагается огромнейший выбор оригинальных деталей, а также аксессуаров всего модельного ряда КИА. Кроме этого на месте выполняется оформление страховки авто, которое было приобретено. В сервис-центре можно заказать услуги по монтажу дополнительного оборудования или же аксессуаров. А в цеху кузовного ремонта выполняются работы разной сложности.



Сервис-центр АСПЭК-Авто предлагает каждому потенциальному покупателю постгарантийное и гарантийное обслуживание. Благодаря такой возможности вы сможете держать ваше авто в великолепном состоянии, вовремя устраняя любые обнаруженные поломки или же неисправности. Выполняются ремонтные работы высококвалифицированными мастерами, обладающими многолетним опытом. Доверяя им ваше авто, вы можете не беспокоиться о его дальнейшей судьбе. С использованием оригинальных деталей они полностью обновят автотранспортное средство и вернут его в отменном состоянии. Чтобы воспользоваться услугами АСПЭК-Авто совсем необязательно посещать шоу-рум автосалона. Выбрать подходящую модификацию КИА и ознакомиться с ее характеристиками желающие смогут через официальный веб-сайт автодилера. Здесь же приведена актуальная стоимость каждой модели.

