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Алый реванш
20 Мая 2020
Теги: авто

Всерьез не угрожал никто — новоиспеченный специалист по Истанбул-парку хладнокровно вел гонку, контролируя ее с начала до конца и уступая первенство лишь в периоды дозаправок. Большой Приз в карьере и уже третий в этом сезоне позволил бразильцу хотя бы отчасти возродить надежды на титул.

Райкконен винил за свой проигрыш в Турции исключительно себя за ошибку в квалификации, не позволившую финну взять поул. По ходу дистанции он не пытался атаковать напарника, очевидно, следуя командному плану. Легкое напряжение возникло лишь незадолго до второго пит-стопа, когда Фелипе, допустивший небольшую ошибку, слишком близко перед турецким этапом все предрекали что в Истанбул- парке, который с прошлого года считается трассой Ferrari, итальянской команде удастся взять реванш у МакЛарена после двух поражений подряд последняя победа Скудерии датировалась июльской гонкой в Сильверстоуне. И в целом Ferrari оправдала эти прогнозы, в одностороннем порядке организовав на пыльном турецком асфальте весьма скучную гонку с почти стопроцентно предсказуемым исходом дублем «алых», вторым в этом сезоне после Маньи-Кура.

Такой результат стал почти неизбежен после удачного для Ferrari начала гонки. Оба пилота о отличие от конкурентов из МакЛарена начинали дистанцию на более мягком типе покрышек. И Фелипе Масса четко использовал преимущества старта с поул-позиции, а Кими Райкконен в первом повороте решительно оттеснил назад Льюиса Хэмильтона.


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