Интернет-магазин Планета Авто предлагает разнообразные автотовары и
запчасти для любых популярных отечественных автотранспортных средств или
же иномарок. Компания владеет собственной розничной сетью сервисов и
автомагазинов в 7 городах страны. Она объединяет 12 оффлайн-магазинов и
четыре автосервиса. В ассортиментном ряду онлайн-магазина представлено
свыше 40 тыс. товарных позиций. А на складе компании хранится около 100
тыс. наименований запчастей. Здесь можно заказать разные аксессуары,
запчасти, диски или же шины автотранспортных средств разных модификаций.
Поставляются они более чем 180 брендами-производителями.
Все товарные позиции грамотно распределены по тематическим категориям
онлайн-магазина, что облегчает их поиск и выбор подходящей модели.
Например, аккумуляторные батареи разных производителей и моделей
представлены в одноименном разделе. Купить аккумулятор здесь довольно
просто. После просмотра более чем 165 моделей подобных устройств, вы
сможете легко определиться с выбором, знакомясь с детальными
характеристиками каждой модели. У всех товарных позиций есть такие
описания. Приобретение подобранного аккумулятора возможно дистанционно,
через веб-сайт Планета-Авто.
Заказ можно получить самовывозом абсолютно бесплатно. А доставка
является платной. Подобрать конкретный аккумулятор можно с
использованием функциональных и надежных фильтров, которые размещены в
онлайн-магазине. Поиск осуществляется по введенным вам параметрам.
Система автоматически выдаст все подходящие под ваш запрос варианты и
поможет определиться с выбором. Искать устройства можно по
производителю, емкости, полярности, пусковому току, длине/ширине/высоте,
типу клемм или же напряжению. Все перечисленные параметры указываются в
соответствующих строках поискового фильтра.
В каталожном списке онлайн-магазина представлены модели аккумуляторных
батарей не только зарубежных, но и отечественных производителей. Все
размещенные на веб-ресурсе Планета Авто товары проходят тщательный отбор
и внимательно проверяются. Следовательно, никакого брака или же
порченых изделий здесь вы не найдете. Компания гарантирует качество
каждого аксессуара, приобретенного здесь. Команда Планета Авто работает
над улучшением онлайн-магазина и в ближайшем будущем планирует
добавление множество полезных функций. Также намечается расширение
ассортимента товаров. Здесь заботятся, чтобы ваше авто было всегда
исправным. Компания регулярно устраивает разнообразные акции, в рамках
которых возможно приобретение запчастей или же аксессуаров по скидке.