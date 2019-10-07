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Аккумуляторные батареи в Планета Авто
13 Февраля 2020
Теги: авто

Интернет-магазин Планета Авто предлагает разнообразные автотовары и запчасти для любых популярных отечественных автотранспортных средств или же иномарок. Компания владеет собственной розничной сетью сервисов и автомагазинов в 7 городах страны. Она объединяет 12 оффлайн-магазинов и четыре автосервиса. В ассортиментном ряду онлайн-магазина представлено свыше 40 тыс. товарных позиций. А на складе компании хранится около 100 тыс. наименований запчастей. Здесь можно заказать разные аксессуары, запчасти, диски или же шины автотранспортных средств разных модификаций. Поставляются они более чем 180 брендами-производителями.

Все товарные позиции грамотно распределены по тематическим категориям онлайн-магазина, что облегчает их поиск и выбор подходящей модели. Например, аккумуляторные батареи разных производителей и моделей представлены в одноименном разделе. Купить аккумулятор здесь довольно просто. После просмотра более чем 165 моделей подобных устройств, вы сможете легко определиться с выбором, знакомясь с детальными характеристиками каждой модели. У всех товарных позиций есть такие описания. Приобретение подобранного аккумулятора возможно дистанционно, через веб-сайт Планета-Авто.

Заказ можно получить самовывозом абсолютно бесплатно. А доставка является платной. Подобрать конкретный аккумулятор можно с использованием функциональных и надежных фильтров, которые размещены в онлайн-магазине. Поиск осуществляется по введенным вам параметрам. Система автоматически выдаст все подходящие под ваш запрос варианты и поможет определиться с выбором. Искать устройства можно по производителю, емкости, полярности, пусковому току, длине/ширине/высоте, типу клемм или же напряжению. Все перечисленные параметры указываются в соответствующих строках поискового фильтра.

В каталожном списке онлайн-магазина представлены модели аккумуляторных батарей не только зарубежных, но и отечественных производителей. Все размещенные на веб-ресурсе Планета Авто товары проходят тщательный отбор и внимательно проверяются. Следовательно, никакого брака или же порченых изделий здесь вы не найдете. Компания гарантирует качество каждого аксессуара, приобретенного здесь. Команда Планета Авто работает над улучшением онлайн-магазина и в ближайшем будущем планирует добавление множество полезных функций. Также намечается расширение ассортимента товаров. Здесь заботятся, чтобы ваше авто было всегда исправным. Компания регулярно устраивает разнообразные акции, в рамках которых возможно приобретение запчастей или же аксессуаров по скидке.

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