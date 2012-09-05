При огромном разнообразии современных азартных развлечений выбирать непросто. Игорный рынок предлагает автоматы на любой вкус, от классики до новейших разработок ведущих производителей программного обеспечения:

НетЕнт;

Novomatic;

BetSoft;

Microgaming;

Evoplay и многих других.

Симуляторы рулетки или покера также являются автоматами. В них можно в Адмирал X казино онлайн играть. Анимационные эффекты передают игровой процесс, раздачу карт, вращение колеса. В рулетках самый популярный европейский вариант с одним зеро. Есть американская версия с двумя секторам «ноль», а также рулетки без зеро. В покере или блэкджеке также есть немало разновидностей. Но основные принципы сохраняются. Также надо набирать определенное количество баллов, собирать комбинации.

Современные игровые автоматы в казино Адмирал X разделяют на классику и новые видеослоты. В классических образцах, стилизованных под «одноруких бандитов», минимальное количество опций, может не быть специальных символов, отсутствуют бонусные раунды. В классике чаще всего на катушках располагаются иконки с плодами или с карточными знаками. Но не все «фруктовые» аппараты относятся к классике. Есть ряд слотов «Клубнички», «Бананы едут на Багамы» и другие, которые имеют много опций, и относятся к новым разработкам.





Демонстрационная версия и автоматический режим

В современных симуляторах казино Адмирал X присутствует демоверсия, позволяющая испытывать игровой автомат без риска для денег. Но когда игрок захочет зарабатывать реальную прибыль, то сможет зарегистрироваться на сайте. При регистрации можно получить бонусы, и не вкладывать собственные средства. Но отыграть бонусы надо по специальным правилам. Если условия не выполнить, деньги вернуться игорному заведению.

Приветственным бонусом часто выступают бесплатные запуски вертушек. Такой призовой турнир ценят опытные игроки. В слотах бесплатные вращения приносят символы разброса. Количество Free-spins может быть фиксированным, или зависит от количества Scatter. Знак бонус принесет призовые турниры, в которых собственный сюжет. Такие игры приносят дополнительные баллы.

Эмуляторы могут иметь разнообразную тематику. Играя в казино Адмирал X, становишься участником исторических событий, путешествуешь по джунглям или морям, ищешь сокровища древних цивилизаций. Пользуются популярностью симуляторы по мотивам фильмов или сказок. Многим пользователям приятно в игровом процессе встретить любимых героев.

В новые слотах присутствует авто режим, позволяющие не нажимать постоянно клавишу «Старт». Также эмуляторы оснащаются мобильной версией, играть можно, используя планшет или телефон. Выбрав эмуляторы казино Адмирал X, играть в которые приятно, легче добиться победы в игре.



