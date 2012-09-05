Ростовчанам наш автосалон предлагает возможность приобретения десяти различных марок авто по наиболее выгодной для них стоимости. Наша компания является крупнейшей в сфере авторитейла на российском Юге. А продажами авто мы занимаемся около двух десятилетий. Сегодня ААА Моторс имеет пятнадцать шоу-румов как в Ростове-на-Дону, также в Воронеже и Краснодаре. Кроме частных лиц нашими клиентами являются юридические организации, которым мы предлагаем авто под любые бюджетные возможности. За пройденные годы покупателями ААА Моторс стали тысячи наших сограждан. А показатели общей выручки компании являются одними из лучших по всей стране.



В шоу-румах ААА Моторс представлены модельные ряды различных автомобильных брендов. Особое внимание вызывают авто марки Рено, которые отличаются великолепными техническими показателями, комфортабельностью и отличной управляемостью. Особенно следует выделить модель renault kaptur, которая представлена в наших шоу-румах в разной комплектации. Эта модель отличается своей экономичностью, а также выгодной стоимостью, если обратиться в один из наших шоу-румов. Мы предлагаем заинтересованным автомобилистам солидные скидки на каждую комплектацию Рено Каптюр.



Чтобы ознакомиться с выгодными предложениями нашей компании, достаточно посетить официальный веб-ресурс ААА Моторс. Еженедельно мы объявляем спецпредложения по продажам Рено. Такие предложения отличаются выгодными для автомобилистов скидками и другими преимуществами. Если у вас нет единой суммы на приобретение авто, расстраиваться не стоит. Всегда можно воспользоваться нашим выгодным предложением кредитования со ставкой от 2.9 процентов. Цвет и конфигурацию автолюбители смогут выбрать в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями прямо с веб-сайта нашей компании.



Благодаря статусу официального дилера Рено, ААА Моторс может предложить разные модификации данного бренда по наиболее оптимальной стоимости под гарантийные обязательства. Здесь любой желающий сумеет подобрать подходящую комплектацию данной модели и быстро оформить необходимую документацию. Также мы предлагаем услуги сервис-центра как для гарантийного, также и для постгарантийного обслуживания. Услугами нашего сервис-центра воспользовалось тысячи автомобилистов. Постоянно расширяющийся модельный ряд, инновационные сервисы и выгодные условия для клиентуры, способствуют стремительному росту и развитию ААА Моторс.

