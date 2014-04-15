ПО ВОДЕ И ПОСУХУ

Какими станут шины в ближайшие пять–десять лет? Ведущие разработчики уверяют, что автомобильные колеса не столь отдаленного будущего – узкие и большого диаметра, наподобие мотоциклетных. То есть очень похожие на колеса столетней давности, только на новом технологическом уровне. Считается, что именно узкие шины с большим посадочным диаметром станут новым словом в деле энергосбережения, повысят экономичность всех перспективных автомобилей.

БУДУЩЕЕ...

Уже сегодня даже компактные автомобили комплектуются колесами с посадочным диаметром 15 и 16 дюймов, а топ-варианты и на 17, с шинами низкого профиля. Так что вектор развития очевиден. Правда, сейчас это явление больше связывают с обеспечением должной управляемости и безопасности в условиях развития сети качественных дорог. Да и особо узкими нынешние шины не назовешь, наоборот, чем шире, тем «круче», однако по части энергосберегающих технологий серийная шинная продукция уже вовсю набирает обороты.

Тому подтверждение – многие новинки последнего времени, в чьих названиях так или иначе отражены соответствующие свойства – Eco, Energy, Green и прочие. Их основное отличие заключается в уменьшенном сопротивлении качению, что и способствует экономии топлива. Добиваются этого, колдуя над составом резины и рисунком протектора, а также снижая массу шины, в том числе за счет уменьшения толщины боковин.

В последнем случае, если производители не принимают мер к усилению резины за счет специальных технологий (например, внедрением в состав легких и прочных компонентов), «тонкие» экошины будут уязвимы против ям и колдобин, то есть на наших с вами дорогах. При этом экошины, судя по сравнительным тестам, не дают весомых преимуществ в комфорте или износостойкости протектора, да и по части экономии топлива ничего уж такого революционного – речь идет отнюдь не о «бочках» за сезон. То есть погоня за экошинами для нас пока цель не обязательная, к тому же достойные по всем статьям модели есть и без специальных акцентов в названиях.

...И НАСТОЯЩЕЕ

Лучше обращать внимание на такие важные и первичные характеристики летних шин, как управляемость и торможение на мокром и сухом асфальте. Во всех серьезных тестах именно этот критерий безопасности, причем с упором на «мокрые» характеристики, является самым весомым. Именно он выводит одни шины в лидеры, а другие в аутсайдеры. Неслучайно и в новой европейской маркировке летних шин, которая действует с 2012 года, из трех параметров предусмотрена и «дождевая» оценка. Хотя в данном случае она строго не опирается на результаты независимых тестов и выступает лишь как условно-информационная позиция. Лучше обращать внимание на такие важные и первичные характеристики летних шин, как. Во всех серьезных тестах именно этот, причем с упором на «мокрые» характеристики, является самым весомым. Именно он выводит одни шины в лидеры, а другие в аутсайдеры. Неслучайно и в новой европейской маркировке летних шин, которая действует с 2012 года, из трех параметров предусмотрена и «дождевая» оценка. Хотя в данном случае она строго не опирается на результаты независимых тестов и выступает лишь как условно-информационная позиция.

Причем у ведущих производителей, как правило, и с остальными показателями качества (комфорт, износостойкость, низкое сопротивление качению) тоже все в порядке. Во всяком случае, такие шины сбалансированы по характеристикам, пусть и в разной степени. В нашем разделе «Десять интересных предложений» мы акцентировали внимание на моделях разной ценовой группы, которые не новинки сезона, зато положительно отметились в тестах «по воде и посуху» и могут быть рекомендованы к приобретению. Среди них есть и шины для SUV. А вот заслуживающие внимание новинки сезонов 2013‑2014 представляем в другом специальном разделе – эти шины на рынке должны сыграть определенную роль. Кстати, новинки самые разные, как в премиум-сегменте, так в среднем и эконом-классах, а также актуальные модели для SUV различного класса.

И наконец, вопрос, который интересует всех без исключения автовладельцев, в наступающем летнем сезоне намеренных «переобуться» в новые шины – какие цены? Никто не сомневается, что шины подорожают, но на сколько? По сравнению с ситуацией год назад, новые цены ожидаются выше на 7–12%, в зависимости от размера шин.

Десять интересных предложений (ориентировочные цены в Иркутске)





Continental Eco Contact 5

Для тех, кто не ищет выгодную цену, но однозначно желает высокие показатели сцепных свойств на мокром и сухом, комфорт и экономичность. Только все с оговоркой – боковины тонкие, желательно ездить по хорошим асфальтовым дорогам

Goodyear Efficient Grip Performance

«Перформанс», прежде всего, для ценителей комфорта и тех, кто готов за это платить – модель тихая и мягкая. Притом шина неплоха на мокрых и сухих покрытиях, экономична, и в целом рекомендуется для неспортивной езды по хорошим дорогам

Nokian Hakka Green

Пример сбалансированных качеств: высокие показатели по сцепным свойствам и управляемости, особенно на мокрых дорогах, комфортны, обладают низким сопротивлением качению, достаточно прочные, при этом не самые дорогие из Nokian

Michelin Energy Saver

Не нова, но хорошие сбалансированные свойства: достаточно цепкая на мокром и сухом асфальте, отличается надежным поведением, в меру шумит и нежесткая, легко катится, износостойкая, при этом для экошин обладает вполне прочными боковинами 14–17”

195/65 R15 – 3400 руб.

205/55 R16 – 4100 руб. 15–18”

205/55 R16 – 4050 руб.

245/55 R17 – 7800 руб. 13–16”

185/65 R14 – 2700 руб.

205/55 R16 – 4100 руб. 14–16”

175/65 R14 – 2800 руб.

215/55 R16 – 6800 руб.



Pirelli Cinturato P1

Демонстрирует высокие сцепные (тормозные) свойства на мокром и сухом асфальте, хотя в другом такой же слаженности не показывает. Например, по комфорту – тихая, но сравнительно жесткая, не самая дорогая из шин среднего класса, но маловато размеров 14–16”

185/65 R14 – 3100 руб.

185/65 R15 – 3200 руб.

Toyo Proxes CF2

Новинка прошлого сезона в среднем классе оказалась достойным последователем модели CF1. В тестах показала не идеальный баланс, но выступает как шина с очень хорошим сцеплением на мокрых покрытиях, комфортна, экономична и не очень дорогая 15–17”

195/65 R15 – 3150 руб.

205/55 R16 – 3800 руб.



Hankook Optimo K 415

Модель-ветеран, но как народная импортная шина действительно оптимальна – по размерам, характеристикам (хорошие показатели на сухом и мокром покрытии, приемлема по комфорту, отличается высокой прочностью боковин) и стоимости

Matador MP 44 Elite 3

Недорогая и качественная для своей цены модель, демонстрирующая очень хорошие свойства на мокром и сухом покрытии, в первую очередь по торможению. Из недостатков – средний уровень комфорта и ограниченный выбор «посадочных» размеров

Kama Euro-236

Не отличаются комфортом, экономичностью и размерной линейкой, но для тех, кто ищет недорогие шины с хорошими показателями на сухом и мокром покрытии, к тому же шины с высокими «противоударными» свойствами – это оптимальный выбор

Viatti Bosco A/T V-237

Новая «вседорожная» модель для SUV выпускается в Нижнекамске по зарубежным технологиям, обладает хорошим балансом характеристик в разных условиях движения, при этом не очень дорогая, к сожалению, пока очень мало размеров 14–18”

175/65 R14 – 2150 руб.

205/55 R16 – 3600 руб. 15, 16”

195/65 R15 – 2350 руб.

205/55 R16 – 2800 руб. 13–15”

185/70 R14 – 1850 руб.

185/65 R15 – 2000 руб. 16, 17”

215/65 R16 – 3700 руб.

225/65 R17 – 4200 руб.

Десять интересных новинок сезона (ориентировочные цены в Иркутске)





Nokian Hakka Black

Новая модель премиум-сегмента с индексом скорости до W (270 км/час) и Y (300 км/час), ориентированная на спортивные и прочие мощные автомобили. Дебют состоялся еще в прошлом сезоне, но выбор в розничной торговле «начинается» только с этого года

Dunlop SP Sport LM 704

Является усовершенствованием модели среднего класса LM 703, с повышением комфорта, управляемости, износостойкости. Однако уникальность этой новинки – в демократичной размерной линейке при сравнительно невысоких ценах

Michelin Latitude Sport 3

Новая модель для кроссоверов премиум-сегмента – дальнейшее развитие семейства с расширением размерной линейки и «усилением» скоростных характеристик, а также с улучшенным торможением на мокром покрытии

Cordiant Sport 3

Очередная версия «Спорта» от известного отечественного производителя, с абсолютно новым рисунком протектора и новым составом резины, особое внимание уделено поведению шины на мокрых покрытиях. Из очевидных минусов – ограниченный выбор размеров 17–20”

215/55 R17 – 8400 руб.

245/45 R18 – 11000 руб. 13–18”

185/65 R14 – 2550 руб.

205/55 R16 – 3700 руб. 17–21”

255/60 R17 – 10200 руб.

265/45 R20 – 14700 руб. 15, 16”

195/65 R15 – 2300 руб.

205/55 R16 – 2900 руб.



Bridgestone Ecopia EP 150

Новая демократичная модель – дальнейшее развитие «экологической» серии Ecopia, продвижение которой у нас началось с модели EP 100. Тесты показывают хороший баланс на мокром и сухом покрытии, достаточно комфортны. Размеры самые востребованные 13–17”

175/65 R14 – 2650 руб.

185/65 R15 – 3200 руб.

Formula Energy

Новейший бренд эконом-класса, созданный «премиальным» Pirelli. Линейка летних шин Energy в том числе производится в РФ, ориентирована на автомобили компактного и среднего класса, представлена в популярных размерах и по весьма демократичным ценам 13–17”

185/65 R14 – 2200 руб.

205/55 R16 – 2900 руб.



Barum Bravuris 3HM

Новая версия шин средней ценовой группы с расширением размерной линейки, повышением скоростных качеств, снижением сопротивления качению, а также увеличением износостойкости: буквы HM как раз означают High Mileage – высокий пробег

Hankook Ventus S1 evo2

Модель премиум-класса, которую можно назвать достойной альтернативой именитым аналогам из Европы. Здесь и скоростные индексы на уровне, и различные характеристики, включая «мокрые», при этом стоимость привлекательно ниже

Yokohama Geolandar SUV

Эта новинка понравится ценителям комфорта – шина тихая и мягкая, и несмотря на «дорожный» рисунок протектора, показала неплохую проходимость на «грунтах». Плюс широкая вилка размеров, начиная с компактных SUV, и не самая высокая цена

Cordiant All-Terrain

«Вседорожная» модель для недорогих SUV. Уже побывала в тестах, где показала хороший уровень комфорта и подтвердила свое название по части проходимости. Размерный ассортимент поддерживает до семи популярных вариантов 14–19”

215/55 R16 – 5050 руб.

245/45 R18 – 7900 руб. 17‑19”

225/45 R17 – 5800 руб.

225/40 R18 – 7800 руб. 15–20”

205/70 R15 – 4300 руб.

215/65 R16 – 4900 руб. 15, 16”

205/70 R15 – 3100 руб.

215/65 R16 – 3800 руб.

Весь автомобильный Иркутск № 29/2014