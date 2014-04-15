ПО ВОДЕ И ПОСУХУ
Какими станут шины в ближайшие пять–десять лет? Ведущие разработчики уверяют, что автомобильные колеса не столь отдаленного будущего – узкие и большого
диаметра, наподобие мотоциклетных. То есть очень похожие на колеса столетней
давности, только на новом технологическом уровне. Считается, что именно узкие
шины с большим посадочным диаметром станут новым словом в деле энергосбережения, повысят экономичность всех перспективных автомобилей.
БУДУЩЕЕ...
Уже сегодня даже компактные автомобили комплектуются колесами с посадочным диаметром 15 и 16 дюймов, а топ-варианты и на 17, с шинами низкого профиля. Так что вектор развития очевиден. Правда, сейчас это явление больше связывают с обеспечением должной управляемости и безопасности в условиях развития сети качественных дорог. Да и особо узкими нынешние шины не назовешь, наоборот, чем шире, тем «круче», однако по части энергосберегающих технологий серийная шинная продукция уже вовсю набирает обороты.
Тому подтверждение – многие новинки последнего времени, в чьих названиях так или иначе отражены соответствующие свойства – Eco, Energy, Green и прочие. Их основное отличие заключается в уменьшенном сопротивлении качению, что и способствует экономии топлива. Добиваются этого, колдуя над составом резины и рисунком протектора, а также снижая массу шины, в том числе за счет уменьшения толщины боковин.
В последнем случае, если производители не принимают мер к усилению резины за счет специальных технологий (например, внедрением в состав легких и прочных компонентов), «тонкие» экошины будут уязвимы против ям и колдобин, то есть на наших с вами дорогах. При этом экошины, судя по сравнительным тестам, не дают весомых преимуществ в комфорте или износостойкости протектора, да и по части экономии топлива ничего уж такого революционного – речь идет отнюдь не о «бочках» за сезон. То есть погоня за экошинами для нас пока цель не обязательная, к тому же достойные по всем статьям модели есть и без специальных акцентов в названиях.
...И НАСТОЯЩЕЕ
Лучше обращать внимание на такие важные и первичные характеристики летних шин, как управляемость и торможение на мокром и сухом асфальте
. Во всех серьезных тестах именно этот критерий безопасности
, причем с упором на «мокрые» характеристики, является самым весомым. Именно он выводит одни шины в лидеры, а другие в аутсайдеры. Неслучайно и в новой европейской маркировке летних шин, которая действует с 2012 года, из трех параметров предусмотрена и «дождевая» оценка. Хотя в данном случае она строго не опирается на результаты независимых тестов и выступает лишь как условно-информационная позиция.
Причем у ведущих производителей, как правило, и с остальными показателями качества (комфорт, износостойкость, низкое сопротивление качению) тоже все в порядке. Во всяком случае, такие шины сбалансированы по характеристикам, пусть и в разной степени. В нашем разделе «Десять интересных предложений» мы акцентировали внимание на моделях разной ценовой группы, которые не новинки сезона, зато положительно отметились в тестах «по воде и посуху» и могут быть рекомендованы к приобретению. Среди них есть и шины для SUV. А вот заслуживающие внимание новинки сезонов 2013‑2014 представляем в другом специальном разделе – эти шины на рынке должны сыграть определенную роль. Кстати, новинки самые разные, как в премиум-сегменте, так в среднем и эконом-классах, а также актуальные модели для SUV различного класса.
И наконец, вопрос, который интересует всех без исключения автовладельцев, в наступающем летнем сезоне намеренных «переобуться» в новые шины – какие цены? Никто не сомневается, что шины подорожают, но на сколько? По сравнению с ситуацией год назад, новые цены ожидаются выше на 7–12%, в зависимости от размера шин.
|Десять интересных предложений (ориентировочные цены в Иркутске)
Continental Eco Contact 5
Для тех, кто не ищет выгодную цену, но однозначно желает высокие показатели сцепных свойств на мокром и сухом, комфорт и экономичность. Только все с оговоркой – боковины тонкие, желательно ездить по хорошим асфальтовым дорогам
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Goodyear Efficient Grip Performance
«Перформанс», прежде всего, для ценителей комфорта и тех, кто готов за это платить – модель тихая и мягкая. Притом шина неплоха на мокрых и сухих покрытиях, экономична, и в целом рекомендуется для неспортивной езды по хорошим дорогам
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Nokian Hakka Green
Пример сбалансированных качеств: высокие показатели по сцепным свойствам и управляемости, особенно на мокрых дорогах, комфортны, обладают низким сопротивлением качению, достаточно прочные, при этом не самые дорогие из Nokian
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Michelin Energy Saver
Не нова, но хорошие сбалансированные свойства: достаточно цепкая на мокром и сухом асфальте, отличается надежным поведением, в меру шумит и нежесткая, легко катится, износостойкая, при этом для экошин обладает вполне прочными боковинами
|14–17”
195/65 R15 – 3400 руб.
205/55 R16 – 4100 руб.
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|15–18”
205/55 R16 – 4050 руб.
245/55 R17 – 7800 руб.
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|13–16”
185/65 R14 – 2700 руб.
205/55 R16 – 4100 руб.
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|14–16”
175/65 R14 – 2800 руб.
215/55 R16 – 6800 руб.
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|Pirelli Cinturato P1
Демонстрирует высокие сцепные (тормозные) свойства на мокром и сухом асфальте, хотя в другом такой же слаженности не показывает. Например, по комфорту – тихая, но сравнительно жесткая, не самая дорогая из шин среднего класса, но маловато размеров
|14–16”
185/65 R14 – 3100 руб.
185/65 R15 – 3200 руб.
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|Toyo Proxes CF2
Новинка прошлого сезона в среднем классе оказалась достойным последователем модели CF1. В тестах показала не идеальный баланс, но выступает как шина с очень хорошим сцеплением на мокрых покрытиях, комфортна, экономична и не очень дорогая
|15–17”
195/65 R15 – 3150 руб.
205/55 R16 – 3800 руб.
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Hankook Optimo K 415
Модель-ветеран, но как народная импортная шина действительно оптимальна – по размерам, характеристикам (хорошие показатели на сухом и мокром покрытии, приемлема по комфорту, отличается высокой прочностью боковин) и стоимости
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Matador MP 44 Elite 3
Недорогая и качественная для своей цены модель, демонстрирующая очень хорошие свойства на мокром и сухом покрытии, в первую очередь по торможению. Из недостатков – средний уровень комфорта и ограниченный выбор «посадочных» размеров
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Kama Euro-236
Не отличаются комфортом, экономичностью и размерной линейкой, но для тех, кто ищет недорогие шины с хорошими показателями на сухом и мокром покрытии, к тому же шины с высокими «противоударными» свойствами – это оптимальный выбор
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Viatti Bosco A/T V-237
Новая «вседорожная» модель для SUV выпускается в Нижнекамске по зарубежным технологиям, обладает хорошим балансом характеристик в разных условиях движения, при этом не очень дорогая, к сожалению, пока очень мало размеров
|14–18”
175/65 R14 – 2150 руб.
205/55 R16 – 3600 руб.
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|15, 16”
195/65 R15 – 2350 руб.
205/55 R16 – 2800 руб.
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|13–15”
185/70 R14 – 1850 руб.
185/65 R15 – 2000 руб.
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|16, 17”
215/65 R16 – 3700 руб.
225/65 R17 – 4200 руб.
|Десять интересных новинок сезона (ориентировочные цены в Иркутске)
Nokian Hakka Black
Новая модель премиум-сегмента с индексом скорости до W (270 км/час) и Y (300 км/час), ориентированная на спортивные и прочие мощные автомобили. Дебют состоялся еще в прошлом сезоне, но выбор в розничной торговле «начинается» только с этого года
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Dunlop SP Sport LM 704
Является усовершенствованием модели среднего класса LM 703, с повышением комфорта, управляемости, износостойкости. Однако уникальность этой новинки – в демократичной размерной линейке при сравнительно невысоких ценах
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Michelin Latitude Sport 3
Новая модель для кроссоверов премиум-сегмента – дальнейшее развитие семейства с расширением размерной линейки и «усилением» скоростных характеристик, а также с улучшенным торможением на мокром покрытии
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Cordiant Sport 3
Очередная версия «Спорта» от известного отечественного производителя, с абсолютно новым рисунком протектора и новым составом резины, особое внимание уделено поведению шины на мокрых покрытиях. Из очевидных минусов – ограниченный выбор размеров
|17–20”
215/55 R17 – 8400 руб.
245/45 R18 – 11000 руб.
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|13–18”
185/65 R14 – 2550 руб.
205/55 R16 – 3700 руб.
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|17–21”
255/60 R17 – 10200 руб.
265/45 R20 – 14700 руб.
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|15, 16”
195/65 R15 – 2300 руб.
205/55 R16 – 2900 руб.
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|Bridgestone Ecopia EP 150
Новая демократичная модель – дальнейшее развитие «экологической» серии Ecopia, продвижение которой у нас началось с модели EP 100. Тесты показывают хороший баланс на мокром и сухом покрытии, достаточно комфортны. Размеры самые востребованные
|13–17”
175/65 R14 – 2650 руб.
185/65 R15 – 3200 руб.
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|Formula Energy
Новейший бренд эконом-класса, созданный «премиальным» Pirelli. Линейка летних шин Energy в том числе производится в РФ, ориентирована на автомобили компактного и среднего класса, представлена в популярных размерах и по весьма демократичным ценам
|13–17”
185/65 R14 – 2200 руб.
205/55 R16 – 2900 руб.
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Barum Bravuris 3HM
Новая версия шин средней ценовой группы с расширением размерной линейки, повышением скоростных качеств, снижением сопротивления качению, а также увеличением износостойкости: буквы HM как раз означают High Mileage – высокий пробег
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Hankook Ventus S1 evo2
Модель премиум-класса, которую можно назвать достойной альтернативой именитым аналогам из Европы. Здесь и скоростные индексы на уровне, и различные характеристики, включая «мокрые», при этом стоимость привлекательно ниже
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Yokohama Geolandar SUV
Эта новинка понравится ценителям комфорта – шина тихая и мягкая, и несмотря на «дорожный» рисунок протектора, показала неплохую проходимость на «грунтах». Плюс широкая вилка размеров, начиная с компактных SUV, и не самая высокая цена
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Cordiant All-Terrain
«Вседорожная» модель для недорогих SUV. Уже побывала в тестах, где показала хороший уровень комфорта и подтвердила свое название по части проходимости. Размерный ассортимент поддерживает до семи популярных вариантов
|14–19”
215/55 R16 – 5050 руб.
245/45 R18 – 7900 руб.
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|17‑19”
225/45 R17 – 5800 руб.
225/40 R18 – 7800 руб.
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|15–20”
205/70 R15 – 4300 руб.
215/65 R16 – 4900 руб.
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|15, 16”
205/70 R15 – 3100 руб.
215/65 R16 – 3800 руб.
Весь автомобильный Иркутск № 29/2014
Thanks for shgianr. What a pleasure to read!