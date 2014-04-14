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Рынок новых авто в Иркутске: осень 2013 – весна 2014
Просмотров: 18227
14 Апреля 2014
Теги: авторынок

ЗАТОВАРКА

Новые автомобили в Иркутске

ДЕСЯТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
БРЕНДОВ ИРКУТСКА В 2013 ГОДУ
(ПО ДАННЫМ АЕБ)

Продано
легковых а/м		Показатель
к 2012 г.
Toyota2412– 19%
Lada1523– 4%
Hyundai1337– 5%
KIA1263– 8%
Nissan1196– 61%
Renault1188– 3%
Chevrolet1086– 30%
Mitsubishi904+ 1%
Volkswagen712+ 50%
Ford688– 40%
ДЕСЯТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ИРКУТСКА В 2013 ГОДУ
(ПО ДАННЫМ АЕБ)

Количество
продаж		Показатель
к 2012 г.
Hyundai Solaris849– 10%
Lada Granta776+ 31%
Toyota RAV4592+ 29%
Chevrolet Niva588– 3%
KIA Rio509– 11%
Toyota Camry496– 23%
Ford Focus464– 45%
Renault Duster460+ 55%
Honda CR-V412+ 60%
VW Polo седан358+ 90%
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в 2013‑м на российском официальном рынке было продано легковых и легких коммерческих автомобилей на 5% меньше, чем годом ранее. Причем некоторые народные марки, такие как Lada, Chevrolet, Ford, тревожно сбавили на 15–18%. В то же время на общем «упадническом» фоне заметно прибавили некоторые китайские производители, например, Great Wall (почти на 40%). А также немецкие премиум-бренды, особенно Mercedes-Benz – плюс 19%. И все же одним из главных наблюдений года стал перелом структуры рынка – впервые за всю историю доля иномарок российского производства превысила 50%, что стало возможно благодаря открытию в 2013‑м новых сборочных производств.

В Иркутске общие тенденции схожие, причем сокращение рынка выглядит еще печальнее (даже в десятке самых популярных марок в основном снижение продаж), хотя отдельно по некоторым брендам ситуация расходится с общероссийской. Так, впервые за многие годы продажи Toyota снизились, но ей удается с запасом держать первое место в общем зачете. Список же других марок, составляющих десятку самых продаваемых, претерпел изменения. А уж то, как изменилась топ-десятка моделей, никто и предположить не мог.

Так, за счет роста продаж седана Granta (одна из немногих моделей с прибавкой) ВАЗ сумел устоять, а ввиду глубокого отступления Nissan даже оказался на втором месте. Причем у Nissan потери именно из-за снижения спроса на кроссоверы, в то время как подтянуть позиции даже не смогла хорошо стартовавшая Almera – меньше чем за год реализовано 164 седана. Неплохо прибавил VW, и как раз за счет своего «бюджетного» седана Polo, которому удалось замкнуть топ-десять. А вот Chevrolet, и особенно Ford, вдруг «сдулись», и все из-за спада интереса к основоположникам их рейтинга – моделям С‑сегмента. Если в 2012‑м Focus уверенно шел на втором месте, то в прошлом году едва отстоял седьмое! А для Chevrolet спасением не стал новый бюджетный Cobalt –реализовано всего 58 седанчиков. И только Niva, которую плюсуют в общий рейтинг, благородно поддержала марку – продажи этого компакт-джипа на том же уровне.

Вместе с тем нельзя говорить об остановке развития дилерской инфраструктуры в целом. Так, после перерыва возобновились продажи китайской Chery, открылся совершенно новый для Иркутска дилер – испанский Seat (входит в группу VW), а дилер Skoda в конце года переехал в новый современный автоцентр.

В 2014‑м рост авторынка никто не ожидает. Экономическая ситуация, в том числе задолженность населения по автокредитам в 42 млрд рублей, с ростом этой задолженности за год на 43% (данные «Национальной службы взыскания») – тому весомое косвенное подтверждение, ведь половина продаж новых автомобилей приходится именно на «кредитные» варианты.

Впрочем, как и всегда, по брендам развитие станет индивидуальным – все будет зависеть от модельной и ценовой политики производителя. В конце прошлого года за счет агрессивных скидок и рекламы некоторым удалось провести хорошую распродажу. Ну а текущий год, кроме всего, станет борьбой маркетинговых технологий: кто сумеет в своем сегменте предложить лучшее сочетание потребительских качеств, тот и выиграет. Какие марки и модели выделились в 2013 году, и что нас ждет в первой половине 2014‑го, мы представили в отдельных блоках.



Десять самых популярных моделей Иркутска в 2013 году


Hyundai Solaris в Иркутске
1. Hyundai Solaris – разошлось 849 автомобилей с сохранением первого места. Формула успеха модели проста: актуальная концепция новой народной иномарки, которая в 2013-м получила некоторые обновления и дополнения. Вместе с тем непростое время и конкуренты отражаются и на лидерах – продажи снизились на 10%.

Lada Granta в Иркутске
2. Lada Granta – реализовано 776 автомобилей, что на общем фоне по-своему сенсация – рост почти на треть! В результате с пятого места в 2012‑м модель сразу выскочила на второе, не сильно отстав от «золотого» призера. Такого никто не ожидал, а причина – уход «классики» и новое слово в переднеприводном семействе.

Toyota RAV4 в Иркутске
3. Toyota RAV4 – продано 592 кроссовера с приростом почти на 30% – магия народной японской марки сработала как никогда. Казалось бы, ничего особенного новое поколение модели не принесло, но конкуренты вновь повержены: другой дизайн и размеры, три двигателя на выбор, и ожидания оправдались – «бронза» в общем зачете!

Chevrolet Niva в Иркутске
4. Chevrolet Niva – дороги пополнили 588 автомобилей – почти не меньше, чем годом ранее, что говорит о стабильном спросе и адекватном предложении без прежних очередей. Вместе с тем ничего нового в этом «джипе-полуиномарке» не появилось, а новое поколение ожидается только в следующем году.

Kia Rio в Иркутске
5. Kia Rio – реализовано 509 автомобилей, что на 11% меньше прежнего. Однако для модели, которая позиционируется дороже соплатформенного Hyundai Solaris, вполне закономерный результат. Причем в Иркутске работают два дилера KIA, но вышеуказанные для Solaris причины, очевидно, сработали и в отношении Rio.

Toyota Camry в Иркутске
6. Toyota Camry – прописку получили 493 автомобиля с падением на 23%. Этот неожиданный фактор отбросил популярный бизнес-седан с третьего на шестое место – эффект новизны работал недолго. Судя по всему, Camry как никакая другая модель «пала» жертвой кризисных явлений, ведь конкурентная среда в 2013‑м не менялась.

Ford Focus в Иркутске
7. Ford Focus – своих покупателей нашли 464 автомобилей с падением на 45%, что отбросило модель со второго места сразу на седьмое! Главной причиной явления называют проигрыш на фоне расширения линейки у конкурентов: Focus третьего поколения стал теснее, капризнее с технической стороны (менее надежный) и при этом дороже.

Renault Duster в Иркутске
8. Renault Duster – оковы дефицита ослабли и вот результат – 460 автомобилей с приростом на 55%. Закономерные цифры в условиях сохранившегося статуса «бюджетный иностранный внедорожник» – подобных концепций на рынке так и не появилось, а китайские одноклассники до звания конкурентов еще не доросли.

Honda CR-V в Иркутске
9. Honda CR-V – лишь четвертому поколению этой модели удалось показать такой результат – 412 кроссоверов с прибавкой на 60% и впервые место в десятке лидеров. Личная победа, вероятно, достигнута за счет изменившегося дизайна, плюс новая быстродействующая муфта в приводе задних колес, хотя двигатели и коробки, по сути, те же.

VW Polo седан в Иркутске
10. VW Polo седан – рекордсмен года по динамике продаж – 358 автомобилей с приростом почти в два раза! По сути, именно своему бюджетному седану, причем слегка подорожавшему, марка и обязана сравнительно высоким подъемом рейтинга, поскольку другие модели VW ничем особенно не отметились.


Десять важных новинок первой половины 2014 года


Mercedes-Benz C-Class в Иркутске
1. Mercedes C–Class нового (четвертого) поколения: автомобиль стал крупнее, в инновационном кузове кроме высокопрочных сталей широко используются алюминий и композитные материалы, в списке возможного оборудования круговой обзор через камеры, пневмоподвеска, система предотвращения столкновения и другое. Цены от 1,5 млн рублей с учетом базового турбодвигателя 1,6 литра 156 л. с. в паре с 7‑ступенчатой АКП.

Porsche Macan в Иркутске
2. Porsche Macan – новейший кроссовер станет самой доступной на сегодня моделью марки. Macan уже нарекли «младшим братом» Cayenne, в размерах он действительно меньше, в дальнейшем даже планируется оснащать машину 4‑цилиндровыми двигателями, но у нас в первую очередь будут предложены варианты с двигателями V6 объемом 3,0 и 3,6 литра, мощностью 340 и 400 сил. Цены от 2,55 и 3,69 млн рублей соответственно.

Lada Granta лифтбек в Иркутске
3. Lada Granta с кузовом лифтбек – наиболее интересная новинка первого полугодия в сегменте малобюджетных автомобилей. После седана Granta-лифтбек стала логическим продолжением семейства, причем как уже успели отметить потенциальные покупатели – это наиболее удачный облик модели. Технических отличий нет, а цены станут известны ближе к лету, когда начнется серийное производство.

Toyota Highlander в Иркутске
4. Toyota Highlander нового (третьего) поколения предстал не только в более солидном дизайне, но и с возможностью выбора силовой части. То есть теперь доступна не только полноприводная версия с 3,5‑литровым 249‑сильным V6, но и переднеприводная с 4‑цилиндровым двигателем 2,7 литра в 188 сил. Причем оба варианта будут предложены в двух версиях по оснащению и только с АКП, по ценам от 1,76 млн рублей за 2WD и от 1,96 млн рублей за 4WD.

Acura MDX и RDX в Иркутске
5. Acura MDX и RDX – весной официально выходит люксовый бренд компании Honda, и первыми моделями станут кроссоверы. Так сказать, постарше и помладше, оба с двигателем 3,5 литра, но разной мощности – 273 и 290 л. с. Есть разница и в конструкции полного привода: в MDX применяется уникальная трансмиссия SH-AWD, а в RDX система проще, с муфтой в приводе задних колес, как у CR-V. Иркутская прописка марки и цены станут известны ближе к маю.

Ford EcoSport в Иркутске
6. Ford EcoSport – новейший компактный кроссовер, изначально придуманный для Латинской Америки, потом переросший в глобальный проект, весной-летом предстанет и у нас. Более того, этот «джипчик» размерами чуть больше Nissan Juke будет выпускаться в России по полному циклу. Известно, что для РФ будут предложены полноприводные версии, повышенный клиренс, разные варианты двигателей, а цены ожидаются примерно от 600 тысяч рублей.

Skoda Rapid в Иркутске
7. Skoda Rapid – новый «промежуточный» лифтбек, который займет нишу между Fabia и ставшей большой и дорогой Octavia. Конструктивно Rapid, чье производство будет налажено в России, использует передний модуль от Fabia, а задний от Octavia предыдущего поколения, и в какой-то мере выглядит уменьшенной копией нынешней Octavia. Продажи ожидаются весной-летом, базовая цена не должна сильно превысить полмиллиона рублей.

Nissan Qashqai в Иркутске
8. Nissan Qashqai – один из хитов рынка, предстанет в новом поколении. Кроссовер изменился по дизайну, стал немного крупнее, багажник увеличился на 20 литров. Полный привод теперь как опция, однако специально для рынка РФ оставили 2,0‑литровый атмосферный двигатель, другие – новые с турбонаддувом. Из новых опций – два режима усилителя руля (обычный и спортивный), функция старт-стоп и система гашения колебания кузова.

Chery Tiggo 5 в Иркутске
9. Chery Tiggo нового поколения (Tiggo 5) – вполне вероятная возможность переосмыслить нынешний подход китайских производителей. Причиной чему хотя бы тот факт, что это не модернизация существующего Tiggo, а модель на новой технологической платформе i‑Auto, в разработке которой приняли участие «перекупленные» европейские специалисты из Mercedes, Porsche, Opel. Осталось дождаться лета и адекватных цен.

Peugeot 2008 в Иркутске
10. Peugeot 2008 – компактный кроссовер, разработанный на платформе хэтчбека В‑сегмента Peugeot 208. Однако при длине 4,1 метра звание кроссовер автомобиль оправдывает декоративно: полный привод не предусмотрен, клиренс невелик, да и по части техники ничего особенного – базовым двигателем выступает 3‑цилиндровый 1,2‑литровый в 82 силы. Благо предусмотрен и 1,6‑литровый, а также старая 4‑ступенчатая АКП. Цены от 649 тысяч рублей.

Василий ЛАРИН

Весь автомобильный Иркутск № 29/2014

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