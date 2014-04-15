СМАЗОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
|НЕКОТОРЫЕ ГРУППЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТИПИЧНЫЕ ЦЕНЫ (в руб.) В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ ИРКУТСКА
|Основа
|Класс вязкости
SAE
|Стоимость
|1 литр
|4 литр
|Моторные масла
|Синтетическая
|5W-30
|240-450
|900-1650
|5W-40
|320-480
|1100-1850
|5W-50
|350-650
|1250-2450
|10W-60
|480-650
|1700-2500
|Полусинтетическая
|10W-40
|160-380
|560-1500
|10W-50
|130-170
|450-540
|Минеральная
|10W-40
|105-300
|380-1150
|15W-40
|95-290
|330-1100
|15W-50
|180-290
|700-1100
|20W-50
|105-280
|350-800
|Масла для механических трансмиссий
|Синтетическая
|75W-85
|290-410
|900-1280
|75W-90
|280-950
|-
|75W-140
|550-750
|-
|Минеральная
|80W-85
|100-140
|-
|80W-90
|110-350
|450-750
|85W-90
|110-180
|-
|Жидкости для автоматических трансмиссий
|Основа
|Тип
|Стоимость 1 литра
|Синтетическая
|Dexron III
|410-550
|Минеральная
|Dexron III
|190-390
|Dexron II
|170-360
Наш обзор мы построим по принципу «суть проблемы» и возможные решения: среди автомобилистов «ходят» распространенные вопросы по теме эксплуатации масел, в первую очередь моторных, мы постараемся дать на них ответ, ориентируясь на общепринятый опыт.
Летом нет нужды подбирать моторные масла, исходя из низкотемпературных свойств, а поэтому можно лить, что попроще – вместо синтетики полусинтетику или даже минералку.
Большинство моторных масел сегодня – всесезонные, а синтетические продукты класса вязкости SAE 5W-30, 5W-40, 5W-50, 0W-40 и другие, являются оптимальными с точки зрения климатических условий нашего региона. В большинстве случаев лучший вариант – летом продолжать использовать такое же масло. Синтетика более стабильна по свойствам, стойкая к окислению и в целом лучше защищает от износа в тяжелых режимах. В теплый сезон приходится больше стоять и ездить при высоких температурах, когда масло работает на грани предела, синтетика в таких условиях меньше деградирует, способствуют лучшему охлаждению деталей и экономии топлива за счет низких сил трения. Другое дело, на лето можно «поправить» высокотемпературное значение масла: вместо 30-ки заливать класса 40, вместо 40 класса 50 – если того требует состояние двигателя и режимы эксплуатации.
К тому же сегодня можно сэкономить на покупке синтетических масел – на разлив в специализированных СТО цена пониже, чем на фасованные варианты, также можно прибегнуть к услугам интернет-магазинов, где масла сравнительно дешевле (на 10–20% и более), чем в рознице в магазинах и сервисах.
Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов полусинтетические и даже минеральные масла – сегодня это тоже высокотехнологичные продукты, и в ряде случаев их применение оправдано. Типичная полусинтетика класса вязкости SAE 10W-40 по-прежнему является самой распространенной, с учетом относительно невысокой цены для нашего теплого сезона и межсезонья это оптимальный средний вариант. Типичные минеральные масла характеризуются классом вязкости SAE 15W-40 и 10W-40, а также высоковязкими загущенными сортами 15W-50 или 20W-50. В последнем случае это неплохая альтернатива высоковязкой синтетике 5W-50 или 10W-60, например, для старых двигателей с высоким расходом масла, работающих с большими нагрузками. Надо только не затягивать сроки замены, а также понимать, что с приходом холодов такие масла не обеспечат безопасного запуска двигателя, их следует поменять хотя бы на полусинтетические масла.
Нужно ориентироваться на масла самых последних категорий качества – только так можно добиться лучших эксплуатационных характеристик двигателя.
Высший на сегодня по API уровень качества SN принят в 2010 году, и его основное отличие от предыдущего SM (c 2004 года) в более жестком нормировании «вреда» для окружающей среды, в чем и заключаются нюансы. Современные серийные двигатели и ориентированные на них масла «заточены» под максимально энергосберегающий и экологический эффект. Такие масла отличаются низкой вязкостью и низким содержанием серы, фосфора, сульфатной золы (масла класса Low Saps), и вместе с тем более «чистым» составом, с минимально возможным содержанием присадок. Кроме того, существуют специальные допуски от ведущих автопроизводителей. Однако такие масла также рассчитаны работать «в паре» с топливом соответствующего уровня качества (Euro4 или 5).
Для наших же реалий лучше применять традиционные масла – высокощелочные с повышенным содержанием моюще-диспергирующих присадок. Поэтому масла категорий API SM и более ранних – SL (с 2000 года) и даже SJ (с 1996 года), для нас также актуальны. То же и по европейскому стандарту ACEA: экологически чистые масла категории C3 хоть и замечательны сами по себе, но для нас предпочтительны продукты категории А3/В3/В4. Есть тонкости и в допусках автопроизводителей, например, один из последних допусков VW 504 00/507 00 (через дробь для бензиновых и легковых дизельных двигателей) подразумевает самые современные моторы, работающие на высококачественном топливе. А многим надо придерживаться «народного» допуска VW 502 00/505 00, который как раз ориентирован на двигатели традиционных конструкций, работающих на высокосернистом топливе. Но в любом случае надо ориентироваться на масла, официально поставляемые на рынок РФ.
При переходе на масла другой марки или другой основы нужно принять меры к полной очистке двигателя от остатков прежнего продукта.
Для этого на рынке автохимии существуют и специальные присадки-пятиминутки, и моющие жидкости, а в сервисах даже есть аппараты для пневмоочистки смазочной системы двигателя. И все же для большинства случаев можно рекомендовать такой щадящий и безопасный способ «перехода». Заливаете сначала сравнительно недорогое масло этой марки (скажем, полусинтетику вязкости SAE 10W-40), обязательно с новым же фильтром, катаетесь 2–3 тысячи км, потом сливаете и уже заливаете тот сорт масла (и также с новым фильтром), на котором будете ездить. В последующем между заменами промывка не нужна, а просто лучше не затягивать сами интервалы замены – примерно 10‑15 тысяч для синтетических масел, 7–8 тысяч для минеральных. В случае с дизельными двигателями интервалы следует сокращать в 1,5–2 раза.
Василий ЛАРИН
Весь автомобильный Иркутск № 29/2014