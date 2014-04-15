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Летние автомасла в Иркутске: ассортимент и цены
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15 Апреля 2014
Теги: автомасла

СМАЗОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

НЕКОТОРЫЕ ГРУППЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТИПИЧНЫЕ ЦЕНЫ (в руб.) В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ ИРКУТСКА
ОсноваКласс вязкости
SAE		Стоимость
1 литр4 литр
Моторные масла
Синтетическая5W-30240-450900-1650
5W-40320-4801100-1850
5W-50350-6501250-2450
10W-60480-6501700-2500
Полусинтетическая10W-40160-380560-1500
10W-50130-170450-540
Минеральная10W-40105-300380-1150
15W-4095-290330-1100
15W-50180-290700-1100
20W-50105-280350-800
Масла для механических трансмиссий
Синтетическая75W-85290-410900-1280
75W-90280-950-
75W-140550-750-
Минеральная80W-85100-140-
80W-90110-350450-750
85W-90110-180-
Жидкости для автоматических трансмиссий
ОсноваТипСтоимость 1 литра
СинтетическаяDexron III410-550
МинеральнаяDexron III190-390
Dexron II170-360
Времена дикого рынка авторасходников давно позади, и такие самые востребованные функции, как подбор и замена смазочных материалов, взяли на себя дилерские и специализированные СТО, там же организована и розничная продажа. Сегодня самостоятельно выбирают и меняют масла лишь немногие энтузиасты. Так есть ли смысл рядовым автовладельцам вдаваться в подробности темы, особенно в летний сезон? Если только обратить внимание на ряд нюансов, что помогут избежать ненужных затрат и последствий.

Наш обзор мы построим по принципу «суть проблемы» и возможные решения: среди автомобилистов «ходят» распространенные вопросы по теме эксплуатации масел, в первую очередь моторных, мы постараемся дать на них ответ, ориентируясь на общепринятый опыт.


Летом нет нужды подбирать моторные масла, исходя из низкотемпературных свойств, а поэтому можно лить, что попроще – вместо синтетики полусинтетику или даже минералку.


Большинство моторных масел сегодня – всесезонные, а синтетические продукты класса вязкости SAE 5W-30, 5W-40, 5W-50, 0W-40 и другие, являются оптимальными с точки зрения климатических условий нашего региона. В большинстве случаев лучший вариант – летом продолжать использовать такое же масло. Синтетика более стабильна по свойствам, стойкая к окислению и в целом лучше защищает от износа в тяжелых режимах. В теплый сезон приходится больше стоять и ездить при высоких температурах, когда масло работает на грани предела, синтетика в таких условиях меньше деградирует, способствуют лучшему охлаждению деталей и экономии топлива за счет низких сил трения. Другое дело, на лето можно «поправить» высокотемпературное значение масла: вместо 30-ки заливать класса 40, вместо 40 класса 50 – если того требует состояние двигателя и режимы эксплуатации.

К тому же сегодня можно сэкономить на покупке синтетических масел – на разлив в специализированных СТО цена пониже, чем на фасованные варианты, также можно прибегнуть к услугам интернет-магазинов, где масла сравнительно дешевле (на 10–20% и более), чем в рознице в магазинах и сервисах.

Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов полусинтетические и даже минеральные масла – сегодня это тоже высокотехнологичные продукты, и в ряде случаев их применение оправдано. Типичная полусинтетика класса вязкости SAE 10W-40 по-прежнему является самой распространенной, с учетом относительно невысокой цены для нашего теплого сезона и межсезонья это оптимальный средний вариант. Типичные минеральные масла характеризуются классом вязкости SAE 15W-40 и 10W-40, а также высоковязкими загущенными сортами 15W-50 или 20W-50. В последнем случае это неплохая альтернатива высоковязкой синтетике 5W-50 или 10W-60, например, для старых двигателей с высоким расходом масла, работающих с большими нагрузками. Надо только не затягивать сроки замены, а также понимать, что с приходом холодов такие масла не обеспечат безопасного запуска двигателя, их следует поменять хотя бы на полусинтетические масла.


Нужно ориентироваться на масла самых последних категорий качества – только так можно добиться лучших эксплуатационных характеристик двигателя.


Высший на сегодня по API уровень качества SN принят в 2010 году, и его основное отличие от предыдущего SM (c 2004 года) в более жестком нормировании «вреда» для окружающей среды, в чем и заключаются нюансы. Современные серийные двигатели и ориентированные на них масла «заточены» под максимально энергосберегающий и экологический эффект. Такие масла отличаются низкой вязкостью и низким содержанием серы, фосфора, сульфатной золы (масла класса Low Saps), и вместе с тем более «чистым» составом, с минимально возможным содержанием присадок. Кроме того, существуют специальные допуски от ведущих автопроизводителей. Однако такие масла также рассчитаны работать «в паре» с топливом соответствующего уровня качества (Euro4 или 5).

Для наших же реалий лучше применять традиционные масла – высокощелочные с повышенным содержанием моюще-диспергирующих присадок. Поэтому масла категорий API SM и более ранних – SL (с 2000 года) и даже SJ (с 1996 года), для нас также актуальны. То же и по европейскому стандарту ACEA: экологически чистые масла категории C3 хоть и замечательны сами по себе, но для нас предпочтительны продукты категории А3/В3/В4. Есть тонкости и в допусках автопроизводителей, например, один из последних допусков VW 504 00/507 00 (через дробь для бензиновых и легковых дизельных двигателей) подразумевает самые современные моторы, работающие на высококачественном топливе. А многим надо придерживаться «народного» допуска VW 502 00/505 00, который как раз ориентирован на двигатели традиционных конструкций, работающих на высокосернистом топливе. Но в любом случае надо ориентироваться на масла, официально поставляемые на рынок РФ.


При переходе на масла другой марки или другой основы нужно принять меры к полной очистке двигателя от остатков прежнего продукта.


Для этого на рынке автохимии существуют и специальные присадки-пятиминутки, и моющие жидкости, а в сервисах даже есть аппараты для пневмоочистки смазочной системы двигателя. И все же для большинства случаев можно рекомендовать такой щадящий и безопасный способ «перехода». Заливаете сначала сравнительно недорогое масло этой марки (скажем, полусинтетику вязкости SAE 10W-40), обязательно с новым же фильтром, катаетесь 2–3 тысячи км, потом сливаете и уже заливаете тот сорт масла (и также с новым фильтром), на котором будете ездить. В последующем между заменами промывка не нужна, а просто лучше не затягивать сами интервалы замены – примерно 10‑15 тысяч для синтетических масел, 7–8 тысяч для минеральных. В случае с дизельными двигателями интервалы следует сокращать в 1,5–2 раза.


С МИРУ ПО КАПЛЕ

Ассортимент одних только моторных масел очень большой – это десятки и даже сотни позиций. Представим лишь некоторые сорта универсальных моторных масел для легковых автомобилей, появившиеся в последнее время и характеризующие многообразие рынка смазочных материалов, особенно для летнего сезона.


Castrol Magnatec 5W-30 AP в Иркутске
 Castrol Magnatec 5W-30 AP – нишевый продукт в популярной линейке масел, специально ориентированный на современные автомобили японского и корейского производства. Соответствует высшему стандарту качества API SN, а также ILSAC GF-5 – высший показатель американо-японского стандарта ILSAC по энерго и экосберегающим параметрам, а также защите от образования отложений. Однако классификации по европейскому стандарту АСЕА у этого масла нет, что и подчеркивает его «азиатскую» направленность.
Mobil 1 New Life 5W-30 в Иркутске
 Mobil 1 New Life 5W-30 – название говорит за себя – масло для двигателей новейших конструкций, соответствует стандартам качества API SN, API SM, ILSAC GF-5. Однако отличается и сертификацией по европейскому стандарту АСЕА А5/В5, А1/В1, с тем обязательным уточнением, что является маловязким маслом с высоким энергосберегающим эффектом, но только для применения в тех европейских двигателях, которые специально рассчитаны работать на таком масле (например, у Ford).
Lukoil Genesis 5W-30 в Иркутске
Lukoil Genesis 5W-30 – новое слово от российской компании в рамках глобализации своей продукции. Синтетическое энергосберегающее масло класса Low SAPS ориентировано на современные двигатели экологического класса Euro 4 и 5, о чем свидетельствует высший уровень качества API SN/CF, допуски автопроизводителей и соответствие стандарту АСЕА С3. Можно рассматривать как аналог подобным продуктам иностранных марок, однако и топливо с таким маслом нужно заливать подобающего стандарта.
Liqui Moly Molygen NG 10W-40 в Иркутске
Liqui Moly Molygen NG 10W-40 – самый востребованный тип полусинтетики класса вязкости 10W-40 постоянно модернизируется у всех производителей. В данном случае такое масло представлено в рамках новой линейки Molygen New Generation – с добавлением антифрикционной вольфрамно-молибденовой присадки, способствующей снижению трения и износа. Причем соответствие стандартам API SL/CF, ACEA A3/B3, а также допуски MB 229.3 и VW 502 00/505 00 как раз говорят о применении масла в большинстве традиционных двигателей, работающих на топливе не самого высокого качества.
ТНК Magnum Ultratec 5W-50 в Иркутске
ТНК Magnum Ultratec 5W-50 – еще один пример современных возможностей отечественных компаний. В данном случае – синтетическое масло популярного у нас всесезонного класса вязкости 5W-50, которое обладает хорошими низкотемпературными свойствами зимой и выдерживает любые высокие нагрузки летом. Такой класс вязкости и соответствие по API SM/CF говорят об универсально-широком применении, для двигателей разного поколения, с различным пробегом и для всевозможных условий эксплуатации. Плюс конкурентоспособная цена.
Shell Helix HX3 10W-40 и 15W-40 в Иркутске
Shell Helix HX3 10W-40 и 15W-40 – несмотря на продвижение масел передовых технологий, в линейке известных брендов представлены и сравнительно недорогие минеральные продукты типичных классов вязкости. При этом соответствие API SJ/CF говорит о достаточно высоком уровне качества, что при необходимости позволит применять их в двигателях разработки вплоть до 2000 года. Кстати, на сегодня это «нижний» предел качества для иностранных минеральных масел. Продукты ранних классов – SH (с 1994 года) и тем более SG (с 1989 года), фактически уже не поставляются, такие остались только у российских производителей масел.

Василий ЛАРИН

Весь автомобильный Иркутск № 29/2014

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