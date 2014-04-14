ОХЛАЖДЕНИЕ
За прошедшие полгода рынок автокредитования развивался в русле тенденций, задаваемых общей экономической ситуацией в России.
Главный итог прошлого года – сокращение продаж новых автомобилей на 5,5%. Госпрограмма льготного автокредитования, завершившаяся досрочно 31 декабря, серьезно увеличить продажи не помогла – скорее, она лишь минимизировала падение рынка. Впрочем, при нынешнем уровне платежеспособности россиян можно говорить о том, что спрос на новые автомобили пришел в соответствие с их предложением.
Казалось бы, в ситуации спада авторынка ожидать от банков большой кредитной активности не приходится. Но на деле это не так: прошлый год автокредитование в России закончило с ростом на 24%. Это произошло в том числе потому, что автопроизводители вывели на рынок большое количество новых моделей. Будучи более совершенными, чем их предшественники, новинки стали и более дорогими. А покупатель, привлеченный новизной, стал чаще обращаться в банк за автокредитом на большую, чем прежде, сумму. Согласно данным агентства «Автостат», средняя цена автомобиля в России в прошлом году превысила 930 тысяч рублей. Средний же размер автокредита, по информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), составил 510 тысяч. А если говорить об общей доле «кредитных» машин и средней ставке кредита, то первая в 2013 году установилась на отметке 45,8% (в 2012 году – 33,6%), а вторая – на 14,7%.
Ситуация с автокредитами в этом году будет зависеть от позиций рубля и экономических санкций Запада по отношению к России. Если российская валюта продолжит слабеть, а санкции проявят себя довольно жестко, это приведет к росту инфляции, а значит, и ставки, по которой российские банки берут деньги взаймы у Центробанка. Согласно одним прогнозам, ставки по автокредитам останутся на прежнем уровне, а по другим – вырастут на 3–5%. Но поскольку цены на автомобили в этом году ожидаемо станут выше на 5–10%, спрос на автокредиты тоже должен увеличиться. Этому будет способствовать и появление новых программ кредитования от самих автопроизводителей.
Повышение ставок по автокредитам пока не стало повсеместным в иркутских банках. Банкиры все еще привлекают клиентов новыми спецпредложениями, отменой комиссий за выдачу кредита и увеличением сроков займа, охотно кредитуют покупку подержанных машин. Но потенциальным заемщикам надо быть готовыми к тому, что банки вновь станут более тщательно оценивать платежеспособность клиентов, обращаясь уже не только к официальным справкам о доходах, но и к информации других банков, налоговых инспекций и Пенсионного фонда.
Причина простая: долги россиян по автокредитам в 2013 году выросли на 43% – до астрономической суммы в 42 млрд рублей, а к концу нынешнего года задолженность может достичь и вовсе 50 млрд (данные Национальной службы взыскания).
Текущие ставки по автокредитам в банках Иркутска
Помимо программ универсальных банков, сейчас существует большое количество вариантов автокредита от самих автопроизводителей, которые могут работать как через партнерские банки, так и через собственные кредитные организации (Toyota, Skoda, Volkswagen). Как и раньше, снижение процентных ставок достигается за счет того, что производитель пропорционально уменьшает для покупателя розничную цену на автомобиль.
|ФИРМЕННЫЕ КРЕДИТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ 2014 г. (выборочно)
|Название
программы
|Ставка
рекламная /
в дог-ре (%)
|Срок
кредита
(мес.)
|Мин.
первонач.
взнос (%)
|Chevrolet Finance
|0 / 11,9
|12
|50
|Ford Credit
|14,2-21
|12-60
|15
|Kia Finance (для Rio)
|0 / 10,5-17
|12
|50
|Nissan Finance (для Juke)
|0 / 12,5
|12
|15
|Renault Credit
|0 / 12,5
|12
|50
|Skoda Finance
|11,4-16,5
|3-60
|15
|Volkswagen Finance
|9,9-16,5
|3-60
|15
|Тойота Банк
|5,9-18,8
|12-60
|15
|Лада Финанс
|1,99 / 8,5-23
|6-60
|0
Андрей ЯЩЕРИЦЫН
По материалам электронных СМИ
Весь автомобильный Иркутск № 29/2014
кстати госпрограмму автокредитов могут возобновить
Автокредитование в России весьма в печальном положении. Оно как бы есть, но как бы не работает. Несмотря на то, что банкам очень удобно использовать данный вид финансовых услуг, так как автомобиль является залогом (риски сведены к минимуму) популярность данной услуги низкая. Хотя ряд банков снизил процентную ставку (К примеру, ВТБ 24 снизил ставку до 18,5% на кредит) но это все еще довольно высокий показатель. Многим россиянам довольно сложно влезать в автокредитование из-за не уверенности, отсутствия стабильности и ряда других факторов.
I much prefer inamtofrive articles like this to that high brow literature.