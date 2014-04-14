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Автокредитование в России-2014: аналитический обзор
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14 Апреля 2014

ОХЛАЖДЕНИЕ

За прошедшие полгода рынок автокредитования развивался в русле тенденций, задаваемых общей экономической ситуацией в России.

Главный итог прошлого года – сокращение продаж новых автомобилей на 5,5%. Госпрограмма льготного автокредитования, завершившаяся досрочно 31 декабря, серьезно увеличить продажи не помогла – скорее, она лишь минимизировала падение рынка. Впрочем, при нынешнем уровне платежеспособности россиян можно говорить о том, что спрос на новые автомобили пришел в соответствие с их предложением.

Казалось бы, в ситуации спада авторынка ожидать от банков большой кредитной активности не приходится. Но на деле это не так: прошлый год автокредитование в России закончило с ростом на 24%. Это произошло в том числе потому, что автопроизводители вывели на рынок большое количество новых моделей. Будучи более совершенными, чем их предшественники, новинки стали и более дорогими. А покупатель, привлеченный новизной, стал чаще обращаться в банк за автокредитом на большую, чем прежде, сумму. Согласно данным агентства «Автостат», средняя цена автомобиля в России в прошлом году превысила 930 тысяч рублей. Средний же размер автокредита, по информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), составил 510 тысяч. А если говорить об общей доле «кредитных» машин и средней ставке кредита, то первая в 2013 году установилась на отметке 45,8% (в 2012 году – 33,6%), а вторая – на 14,7%.

Ситуация с автокредитами в этом году будет зависеть от позиций рубля и экономических санкций Запада по отношению к России. Если российская валюта продолжит слабеть, а санкции проявят себя довольно жестко, это приведет к росту инфляции, а значит, и ставки, по которой российские банки берут деньги взаймы у Центробанка. Согласно одним прогнозам, ставки по автокредитам останутся на прежнем уровне, а по другим – вырастут на 3–5%. Но поскольку цены на автомобили в этом году ожидаемо станут выше на 5–10%, спрос на автокредиты тоже должен увеличиться. Этому будет способствовать и появление новых программ кредитования от самих автопроизводителей.

Повышение ставок по автокредитам пока не стало повсеместным в иркутских банках. Банкиры все еще привлекают клиентов новыми спецпредложениями, отменой комиссий за выдачу кредита и увеличением сроков займа, охотно кредитуют покупку подержанных машин. Но потенциальным заемщикам надо быть готовыми к тому, что банки вновь станут более тщательно оценивать платежеспособность клиентов, обращаясь уже не только к официальным справкам о доходах, но и к информации других банков, налоговых инспекций и Пенсионного фонда.

Причина простая: долги россиян по автокредитам в 2013 году выросли на 43% – до астрономической суммы в 42 млрд рублей, а к концу нынешнего года задолженность может достичь и вовсе 50 млрд (данные Национальной службы взыскания).


Текущие ставки по автокредитам в банках Иркутска

Помимо программ универсальных банков, сейчас существует большое количество вариантов автокредита от самих автопроизводителей, которые могут работать как через партнерские банки, так и через собственные кредитные организации (Toyota, Skoda, Volkswagen). Как и раньше, снижение процентных ставок достигается за счет того, что производитель пропорционально уменьшает для покупателя розничную цену на автомобиль.


ФИРМЕННЫЕ КРЕДИТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ 2014 г. (выборочно)
Название
программы		Ставка
рекламная /
в дог-ре (%)		Срок
кредита
(мес.)		Мин.
первонач.
взнос (%)
Chevrolet Finance0 / 11,91250
Ford Credit14,2-2112-6015
Kia Finance (для Rio)0 / 10,5-171250
Nissan Finance (для Juke)0 / 12,51215
Renault Credit0 / 12,51250
Skoda Finance11,4-16,53-6015
Volkswagen Finance9,9-16,53-6015
Тойота Банк5,9-18,812-6015
Лада Финанс1,99 / 8,5-236-60

Андрей ЯЩЕРИЦЫН
По материалам электронных СМИ

Весь автомобильный Иркутск № 29/2014

Комментарии
Написал: Dim982, 23:16, 30 апреля 2014 0

кстати госпрограмму автокредитов могут возобновить

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Написал: kolibree, 09:22, 29 июня 2015 0

Автокредитование в России весьма в печальном положении. Оно как бы есть, но как бы не работает. Несмотря на то, что банкам очень удобно использовать данный вид финансовых услуг, так как автомобиль является залогом (риски сведены к минимуму) популярность данной услуги низкая. Хотя ряд банков снизил процентную ставку (К примеру, ВТБ 24 снизил ставку до 18,5% на кредит) но это все еще довольно высокий показатель. Многим россиянам довольно сложно влезать в автокредитование из-за не уверенности, отсутствия стабильности и ряда других факторов.

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Написал: Nishant, 02:04, 17 сентября 2015 0

I much prefer inamtofrive articles like this to that high brow literature.

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