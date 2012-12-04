ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ

Лет пятнадцать прошло с тех пор, когда в наш регион в массовом порядке стали завозить «бэушные» автомобили из Японии. По сути, тогда для многих это был единственный символ далекой, неизвестной и загадочной страны, и каждый автомобиль с причудливым расположением руля уже воспринимался как нечто индивидуальное, самодостаточное, эксклюзивное. Знали, что в их доставке участвуют моряки, знали, что для этих машин ни черта нельзя купить на рынке, но никто не имел представления, каким образом в Японии продаются машины и что они представляют в длительной эксплуатации. Праворульные «иномарки» пришли тогда как очевидный и самый желанный из запретных плодов капиталистического образа жизни. Еще магазины были пусты, еще жилья нормального никто не строил, а легковой автопарк уже активно разбавлялся непривычными силуэтами. Первые предприниматели и бандиты охотно меряли свои силы в японских лошадиных силах. Никаких «деревянных» моделей тогда не видывали и не признавали — только «суперсалоны» и всякие технические «навороты». А кто и как на машине ездил до этого, что с ней было и каким путем доставлена, никого не интересовало. Машина целая снаружи и внутри — этого было достаточно, чтобы отдать за нее пачку первых заработанных «зеленых». Покупалось все подряд, машины любых марок, лишь бы выглядело круто. Кто предполагал тогда, что не все то японское золото, что блестит и красиво звучит? Становление рынка Да, романтичная была эпоха, искренняя. Именно на нее приходится рождение легенд о выдающейся выносливости и неприхотливости «японцев». Но длилось это не очень долго. Лавинообразный спрос стал порождать организованные структуры по переправке second-hand из Японии в Россию. И началось время перекупщиков. Армия частных продавцов и специализированных фирм без проблем завалили нуждающиеся регионы автомобилями. На глазах формировался мощный торгово-посреднический айсберг, со всей видимой красотой и коварной подводной частью. Уже тогда родились первые великие пиарщики автомобильного second-hand, не чета нынешним кремлевским. В ходу фразы типа: «машина только что из под японца, контрактные поставки, прямая доставка, предпродажная подготовка» и т.п.. Сладкие сказки о дураках-японцах, кто на машинах совсем не ездит, а продает их в идеальном состоянии за бесценок, стали здесь великой движущей силой. Доверчивые покупатели отдавали деньги за новую японскую легенду, за искусную риторику продавцов на рынке («движка шепчет, подвесочка в идеале, салон — муха не садилась» и т.д.), но никак не за автомобиль с достоверными сведениями по истории и техническому состоянию. И все шло замечательно. Рынок даже разобрался «ху из ху» среди японских марок, по тем временам заслуженно вычленив Toyota из всех прочих. И все-таки, что-то с середины девяностых «покатило» не так. «Японцы» пошли какие-то не такие, с кучей скрытых косяков и «конструктивной» ненадежностью, даже великая Toyota. А тут еще кризис грянул, окончательно деморализовав всякую торговлю. Едва стали оправляться от кризиса, пришла напасть в виде таможенных барьеров. Но хитроумные «улиссы» авторынка придумали новые ходы и способы «идеальных» вариантов по цене и качеству. И как выяснилось, опять не в пользу качества. Конечно, честные продавцы всегда были на рынке, но их «призывы» к совести тонули в море обмана и невежества. И теперь уже не разобраться, насколько сильно именно кризис и новая таможня повлияли на очередной виток в бизнесе second-hand. Наверное, все совпало с ростом благосостояния и большей разборчивостью потребителей. Окрепших сознанием и самоуважением, если угодно. Сейчас мы становимся свидетелями, что рынок second-hand медленно, но верно теряет позиции на барахолке и перемещается в область цивилизованной купли-продажи. Речь о прямых поставках автомобилей с японских аукционов. Новомодное и, может быть, временное увлечение? Похоже, это закономерный этап в прогрессирующем развитии рыночных отношений, где стихийность сменяется каким-то порядком. Конечно, и в этом начинании не все еще гладко, но «процесс идет». Впрочем, так ли нова идея продаж аукционных автомобилей? Нет, конечно, просто сейчас в эпоху Интернета эта форма покупки приобрела совершенно иные качества. Призрак аукциона Как это ни покажется странным, но первые сведения о японских аукционах в Иркутск пришли еще в первой половине 90-х, вместе с распродажами автомобилей от знаменитой тогда фирмы «Баргузин». В одной партии с машинками попроще и постарше всегда поступала парочка-тройка изысканных и свеженьких моделей, предназначенных для наиболее состоятельных покупателей. Вот об этих машинах и говорили, что они с аукциона, причем информация от продавцов сопровождалась интригующими сведениями о том, что это особенные автомобили, в отличном состоянии, прошедшие в Японии предпродажную подготовку, рассчитанные на самих японцев, выкупленные путем биржевых торгов — и тому подобный «белый стих». Была в этих легендарных сагах и святая правда, была и чисто рекламная выдумка. Так родился первый и, пожалуй, самый устойчивый миф об аукционах, создав у потребителей первые неверные представления о схеме продаж автомобилей в Японии и России. Все понимали и видели, что аукционные машины — это нечто крутое, но никто тогда не знал, что в Японии вообще все автомобили продаются через аукционные торги. Таковы законы высокоразвитой страны с отточенной системой налогообложения. Другое дело, что по результатам этих торгов, машины уже расходятся по разным «адресатам»: кому предстоит попасть в дорогие салоны, а кому прямая дорога на дешевые «отстои» или даже на разборку. В зависимости от пробега, пережитых аварий и технического состояния. Это теперь известно, что российские перекупщики «терлись» в основном вокруг недорогих портовых стоянок, но тогда все эти тонкости покупателям были неведомы. Собственно, в этом информационном вакууме и развивался весь бизнес second-hand, где со временем массовым явлением стал порочный принцип «выкупить подешевле, продать согласно спросу». Тертые «купцы» так и говорили, мол, это сами покупатели испортили японскую породу. Хотят что получше, но чтобы недорого. А поскольку конкуренция среди продавцов огромна, решение этой национальной формулы счастья они довели до совершенства. Внешне многие машины из Японии горели новизной, но если бы кто видел их состояние до продажи в Японии, просто умер бы от горя. Естественно, и в самой Японии этот бизнес переориентировался под запросы алчного соседа. Пакистанская диаспора, получившая здесь официальные виды на жительство, быстро овладела непрестижным для японцев занятием, взяв под контроль почти все недорогие площадки, где зачастую выставляли проблемные «леченые» автомобили. И тоже довели этот бизнес до совершенства. Сложные цепочки скупки с аукционов калеченых машин, их восстановления, «сбагривания» русским, перепродажи русскими другим русским стали повсеместным явлением. Отсюда и пошли все жалобы на «японцев», хотя машина вроде покупалась в «идеале», с маленьким пробегом, по разумной рыночной цене. Конечно, не все на рынке было позолоченными «дровами». Поставлялись и реальные по цене/состоянию варианты, чем обычно занимались ответственные частники с персональной клиентурой «под заказ» и специализированные фирмы-салоны, работавшие с «контрактными» автомобилями. Их деятельность была направлена на более узкую группу покупателей, поскольку на фоне общего рынка с таким предложением было трудно оспаривать реальные ценности. Машины в этом случае закупались на приличных японских стоянках или даже непосредственно на аукционах через японских брокеров, с которыми налаживались партнерские отношения. Видимо, отсюда и пошло выражение «контрактные». Но обычный покупатель смотрел на такой «контрактный» автомобиль, сравнивал его с «таким же» на барахолке, в том числе по пробегу, только менее дорогим и более приличным на вид, и не понимал, почему он должен переплачивать. Многие не понимают или не доверяют и сейчас, что в отдельных случаях вполне уместно. Тем не менее основа цивилизованной торговли была заложена еще тогда, только никто пока не брался «раскручивать» идею покупки машины на аукционе через Интернет, к тому же еще мало распространенный. Предпочитали пригонять живой товар, чего и требовали клиенты, для которых виртуальное приобретение машины было сродни выбору жены по телефону. А практика организации шоп-туров не имела особого успеха, поскольку «шоперам» поездка в дорогую Японию обходилась в копеечку, выгодно было привозить только партию автомобилей, а значит, человек сам включался в бизнес. И все же естественный ход событий привел людей к новой форме купли-продажи second-hand, своего рода вершине в этих непростых отношениях. Где-то с 2000 года тема прямой покупки машины посредством компьютера стала приобретать весьма актуальные черты, поскольку открывала непостижимые ранее возможности выбора. Но самое главное, решала болезненную для всей предыдущей истории проблему контроля и ответственности. Правда, без посредников в лице специализированных фирм такая покупка (а также доставка) тоже немыслима, но зато есть гарантия прозрачности сделки и относительно полной информации о выбранном автомобиле. А главное, личное участие во всем процессе, не отходя от компьютера. Однако и здесь следует развеять ряд заблуждений, отметив все достоинства и недостатки подобной формы приобретения машины.

Виртуальный авторай Cо входа на сайты японских аукционов начинается настоящий авторай Когда на экране компьютера в режиме реального времени человек видит многотысячные предложения японских аукционов, которые работают во всех крупных городах, и на сайты которых есть выход в наших специализированных фирмах, психологически это имеет сильное воздействие, почти гипноз в некоторых случаях. Да, это не живой осмотр, но каждый автомобиль сопровождается стандартной официальной информацией: два фото — спереди и сзади в полуразворот, и тот самый аукционный лист, куда заносятся технические сведения, плюсы и минусы автомобиля, и где есть экспертная оценка его потребительских качеств. Это документ, заполненный последним японским владельцем (законопослушным в основе) и лицензированным экспертом, а вовсе не нашим или пакистанским торговцем, действия которых никак не подконтрольны и не наказуемы. В итоге с покупателями, бывает, случаются непредсказуемые вещи. Например, собирается клиент выбрать что-то в районе $6000, а в конечном итоге покупает машину за $20000. Или собирался выбрать за $15000, а покупает за $30000! Хотя в основном клиенты рассчитывают на строго определенную сумму. Но какую? Вот это и есть основная тема. Цену на аукционах определяет сам автомобиль, такую, какую реально заслуживает. Но сначала его нужно найти и сделать ставку через японского брокера, «аккредитованного» на этом аукционе.

Искать в таком море предложений, конечно, лучше при помощи специальной программы, которая способна работать по разным задаваемым параметрам. Можно заносить точный «портрет» интересующей машины: марка, модель, год, максимальный пробег, двигатель, коробка, цвет, максимальная цена и т.д., а можно искать, исходя из суммы и примерных параметров машины. Или по определенному признаку — внедорожник, минивэн, спорткупе, тюнинг и т.д. Компьютер из базы данных составит список выставляемых на продажу подходящих машин, дату проведения торгов, стартовую цену, а примерная продажная цена определяется по статистике продаж подобных моделей за последние месяц-два. Можно сразу получить расчет и по конечной стоимости машины, то есть с растаможкой и доставкой. Если выбор сделан и возможная цена допустима, брокер делает ставку на данный лот, за который он будет торговаться со строго оговоренной суммой. Если перекупят, предстоит искать дальше, но нередко машину удается выкупить даже дешевле заявленной суммы. Формирование продажных цен на аукционах зависит от множества факторов, но в конечном итоге на нее влияет балльная система оценки состояния автомобиля, которую выносит аукционный эксперт и отмечает в листе. В свою очередь, основным критерием в оценке состояния служит пробег, который указывается владельцем, а экспертом проверяется на соответствие, в том числе по сервисной книжке. Маленькие пробеги (меньше 60 тысяч) — цены высокие, большие пробеги (около или свыше 100 тысяч) — цены заметно ниже, бывает, в два раза за схожую модель одного года. Но, естественно, машины там тоже бьются, тонут, как-то ремонтируются, и это тоже здорово влияет на продажную стоимость и, как можно догадаться, на дальнейшую судьбу автомобиля.

Балльная система оценки включает четырнадцать позиций, которые призваны охарактеризовать общее состояние автомобиля. И вот здесь нам открывается первая правда об аукционных торгах. Не стоит говорить о высших баллах S и 6, которым соответствуют почти новые авто даже по японским меркам (они весьма дороги), лучше заглянуть вниз списка. Туда, где фигурируют такие оценки, как 1 (воздействие воды и соли), RA (восстановленный после сильной аварии) или самая последняя, из трех «траурных» звездочек (аварийный, не восстановленный, не на ходу, годен для разборки). Цена таких будет совсем бросовая. БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ: S С момента первой регистрации данного автомобиля прошло не более 1-го года, состояние данного автомобиля почти как нового. 6 Превосходное состояние автомобиля, не было никаких ремонтных работ, пробег менее 30 000 км. 5 Превосходное состояние автомобиля, не было никаких ремонтных работ, пробег менее 60 000 км. 4,5 Отличное состояние и какие-либо ремонтные работы, возможно, не нужны. 4 Хорошее состояние, но, возможно, нуждается в небольших ремонтах (замена масла и т. д.). 3,5 Автомобиль требует ремонта, или он имеет более большой пробег, чем обычно (свыше 100000 км). 3 Автомобиль требует ремонта, или он имеет очень большой пробег. 2 Плохое состояние автомобиля. 1 Данный автомобиль подвергался воздействию воды и, возможно, еще и соли. R Бывший в небольшой аварии и восстановленный автомобиль. RA Бывший в сильной аварии и восстановленный автомобиль. R1 Сложная оценка вышеупомянутого «R» и «1». RA1 Сложная оценка вышеупомянутого «RA» и «1» . *** Аварийный и не восстановленный автомобиль, данные автомобили приобретаются, как правило, для их дальнейшей разборки, данный автомобиль не на ходу. Листопад А что мешает пакистанцам и прочим нечестным «японцам» выкупить такие лоты, чтобы потом они появились на наших барахолках по «стандартам» оценок 4,5 или даже 5? Да, в общем-то, ничего. Дело техники. И цена будет приемлемой, и навар приличный. Если же аналогичную модель привезти с аукциона с настоящей оценкой такого уровня, то она будет дороже минимум на $1500. При этом машина может быть и грязноватой в салоне, и с царапинками, поскольку никто перед аукционом ее специально не готовил к продаже. Выставили «из-под японца» как была, в натуральном виде. Попробуй после этого докажи, что вон тот холеный и менее дорогой аналог еще недавно был искорежен или «купался» в очередном тайфуне. В общем-то, с оценками 3 или R машины выбирать тоже относительно рискованно. Они недороги, но с большим пробегом (далеко за сто), требуют какого-то ремонта или уже восстановлены после аварии. Состояние их может быть хорошим, а может и нет. Кстати, в Японии такие могут не осесть в «отстоях», а вернуться на аукцион после «доводки» под более высокой оценкой. Поэтому очень важно, чтобы все посредники были опытными профессионалами и могли подстраховать сделку. Нет полной уверенности, что машина и с популярной оценкой 3,5 не застучит вскоре двигателем, поскольку глубокого исследования техсостояния никто и не проводит. Более того, случается, что даже с хорошими оценками 4 и 4,5 машины затем обнаруживают какие-то косяки. Бывали случаи, когда загоняли автомобиль 4,5 на яму и видели разломанную защиту, что бывает после удара. При этом в листе ничего не сообщалось. Ведь кроме общей оценки, в нем есть и другие важные сведения: схема повреждений и ремонта кузова, а также описание недостатков. И совсем не факт, что даже машина-хорошист не была в каких-то авариях. Вот, например, какие сведения могут содержать иероглифы по недостаткам, взятые по одному из Mark II 1988 года с оценкой 4: «различные царапины и вмятины, замена правой задней двери, есть восстановленные места». А вот расшифровка одного автомобиля с «рискованной» оценкой R: «задняя часть восстановлена, салон загрязнен, есть прожженное место, отсутствует два колесных колпака, царапины и вмятины на кузове». Вроде бы не сильные отличия от первого, но какой силы был удар и с каким качеством японские страховщики отремонтировали машину, точно не известно. Но цена у машины будет невысокой, а сделать из нее конфетку и продать дороже честного варианта 4 ловким перекупщикам труда не составит. Может, машина и ничего окажется, а может, у нее кузов поведен и внутренние органы «отбиты». Так что, надо иметь в виду, что аукционные автомобили даже с приличными оценками — это не новые автомобили и не после тщательной косметической и технической подготовки. Но тем-то они и хороши, что представлены, как есть и хоть с какой-то объективной информацией, не «подправленной» внешними силами. При этом такие отметки, как А1 (маленькая царапина) или U1 (маленькая вмятина) на деле могут выглядеть совершенно незаметно. В аукционном листе, кстати, еще указывается округленный пробег или знак вопроса вместо него, если эксперт не нашел подтверждения — тогда машина оказывается в разряде рискованных и недорогих. Указывается объем двигателя, состояние салона, комплектация, количество владельцев, возможная работа на фирме, обязательно номер кузова и номер лота, по которым клиент может сверить автомобиль по прибытии. А то мало ли что? Были случаи, когда нечестные посредники пригоняли совсем не тот автомобиль, какой выбирал заказчик. Похожий, но не тот. Кроме этого, видя актуальность аукционной темы, листы уже стали подделывать. Это вовсе не значит, что на базаре (не важно, в Иркутске или на Востоке) нет нормальных автомобилей с аукционов с оригинальным листом и даже сервисной книгой, но нарваться на подделку, рассчитанную на очередного лоха, можно. Настоящий лист заполняется японцами только от руки, а фактура листа весьма необычная. Хотя, конечно, на рынке для подстраховки под стекло могут положить и копию листа. И есть еще один верный идентификационный момент: аукционные фотографии машин делаются стационарными камерами всегда под одним углом, в помещении. Так или иначе, но когда человек выбирает машину на сайте аукциона, он застрахован от лишних «интерпретаций» по его состоянию, но нуждается в помощи по расшифровке данных листа. Эту помощь и должна предоставить фирма-посредник. Впрочем, такая фирма должна взять на себя много обязательств. Это рекомендации, помощь в поиске, покупке машины, ее контрольная проверка «своими» экспертами в Японии (если надо, предоставить дополнительные фото или вовсе вернуть машину в случае несоответствия аукционной оценке), своевременная надежная доставка, удобная для клиента форма оплаты и, конечно, какие-то гарантии, хотя в отношении second-hand о гарантиях можно говорить условно. ШиритсЯ их круг Типовой аукционный лист.

В данном случае Toyota Vitz выставлена по высшей балльной оценке S (вверху справа), недостатков не обнаружено В Иркутске и Ангарске сейчас уже работает с десяток фирм, кто специализируется на индивидуальных покупках и поставках автомобилей с аукционов по компьютеру. Действуют примерно по одной схеме, в основном имеют выход на сайты многих крупных аукционов, договоры с известными брокерскими компаниями, отлаженную систему оплаты и доставки машин со «своими» людьми на всех ответственных этапах, предоставление кредитов, помощь в оформлении документов и, конечно, информационную поддержку. Созданы собственные информационные сайты, где можно подробно познакомиться с системой аукционных торгов, а сейчас уже находят распространение сайты, позволяющие клиенту из дома заходить на базу аукционов и подыскивать машину. Да, в специфике работы таких фирм много общего, но есть и принципиальные различия, о которых стоило бы знать. По-разному они пришли в этот бизнес и по-своему его ведут, теперь уже с учетом нарастающей конкуренции. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ,

УКАЗАННЫХ

В АУКЦИОННОМ ЛИСТЕ А1 МАЛЕНЬКАЯ ЦАРАПИНА А2 ЦАРАПИНА A3 БОЛЬШАЯ ЦАРАПИНА Е1 МАЛЕНЬКАЯ ЯМОЧКА Е2 ЯМОЧКА ЕЗ МНОГО ЯМОЧЕК U1 МАЛЕНЬКАЯ ВМЯТИНА U2 ВМЯТИНА U3 БОЛЬШАЯ ВМЯТИНА W1 ХОРОШО ВОССТАНОВЛЕННАЯ ДЕТАЛЬ W2 ВОССТАНОВЛЕННАЯ ДЕТАЛЬ (ОКРАШЕННАЯ) W3 ПЛОХО ВОССТАНОВЛЕННАЯ ДЕТАЛЬ (ОКРАШЕННАЯ) S1 РЖАВЧИНА S2 МНОГО РЖАВЧИНЫ С1 КОРРОЗИЯ С2 БОЛЬШАЯ КОРРОЗИЯ X ДЕТАЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАМЕНЕНА XX ЗАМЕНЕННЫЙ 81 МОРЩИНА 82 БОЛЬШАЯ МОРЩИНА Y1 МАЛЕНЬКОЕ ОТВЕРСТИЕ ИЛИ ТРЕЩИНА Y2 ОТВЕРСТИЕ ИЛИ ТРЕЩИНА Y3 БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ ИЛИ ТРЕЩИНА XI МАЛЕНЬКАЯ ТРЕЩИНА R ВОССТАНОВЛЕННАЯ ТРЕЩИНА RX ВОССТАНОВЛЕННАЯ ТРЕЩИНА, ТРЕБУЮЩАЯ ЗАМЕНЫ X ТРЕЩИНА, ТРЕБУЮЩАЯ ЗАМЕНЫ Например, фирма БТК считается ветераном в оказании услуг по выбору автомобилей именно через Интернет, работая на этом поприще с 2000 года. Сейчас у фирмы выход на сайты около пятидесяти аукционов, а это предложение в 150-200 тысяч автомобилей еженедельно. Именно здесь впервые был открыт рабочий сайт, благодаря которому клиент из дома может заходить в базу данных аукционов и вести поиск. Кроме того, сейчас фирма уже имеет межрегиональный статус: работает с покупателями многих регионов России и может доставлять автомобили практически в любую точку страны. К молодым узкоспециализированным фирмам относится АТК («Аукционная транспортная компания»), которая тоже имеет выход на базу порядка пятидесяти аукционов, и подготовила свой сайт для «домашнего» участия клиентов в аукционах. А вот «Агентство японских автомобилей» занималось автобизнесом, как говорится, всю жизнь, специализируясь на поставках японских автомобилей second-hand (в том числе с аукционов) под заказ и в свободную продажу. Занимается этим и сейчас, выставляя «живой товар» на рынке в приличном ассортименте. Но сейчас в свете последних требований фирма организовала и «офисную» работу с клиентами по индивидуальной программе выбора и покупки машин с аукционов. Или взять ангарскую фирму «Универсальные машины». Имеет статус официального автоцентра Toyota, поставляет и обслуживает новые автомобили и спецтехнику, однако полгода назад открыла дополнительное направление по поставкам автомобилей second-hand с аукционов. В общем, разные все по сути фирмы. Однако всем приходится решать одну проблему — доставка автомобиля клиенту после покупки. Доставка — это и есть главный минус в этой услуге, поскольку растягивается сие «удовольствие» минимум на месяц, а в среднем на шесть недель. Тому есть много объективных причин, среди которых и задержки на таможне, и железная дорога не очень скоростной транспорт, и путь из Японии до наших берегов занимает много времени. Хотя, например, фирма «Аукцион-авто» заявляет сроки доставки 30-35 дней и объясняет это возможностью всегда делать самый короткий маршрут доставки из Японии, из ближнего порта Ниигата. При этом японский компаньон фирмы скоро должен приобрести свой корабль, что сократит фрахт и расходы на морской путь.

От Владивостока до Иркутска машины везут минимум в сетках и максимум в контейнерах. В сетках дешевле и зачастую быстрее, но в контейнерах сохранней. А поскольку контейнер обходится сейчас на $300-350 дороже сетки (сетка $750), в них доставляют по желанию клиентов и в основном наиболее дорогие машины. Однако фирма «Универсальные машины» перевозит любой заказ только в контейнерах, для большей надежности. Здесь вообще довольно строго относятся к делу, например, автомобили с оценкой ниже 4, как правило, и не рассматривают. Некоторые фирмы («Агентство японских автомобилей», «Аукцион-авто») имеют возможность доставки по ж/д в «ракетовозах». Это переделанные под перевозку машин почтово-багажные вагоны, следующие в составе такого поезда. Основное преимущество здесь — скорость, хотя в общем сроке доставки выигрыш небольшой. Впрочем, именно эти фирмы имеют определенный запас автомобилей и в наличной продаже, что в работе с нетерпеливыми клиентами выгодно выделяет их среди остальных. Все-таки автомобиль «здесь и сейчас» для многих более важно, чем по «электронке» и через полтора месяца. К такой форме работы намерена прийти и фирма «Универсальные машины». Хотя, в принципе, в организации автосалона видят смысл не все. Даже такая специфичная компания, как Nenovо — известный поставщик авто и спецтехники из Японии. В отношении спецтехники здесь действительно хотят сделать салон, но легковые автомобили с аукционов намерены поставлять только по индивидуальным заказам. Впрочем, для нетерпеливых могут предложить альтернативный вариант — выбор автомобиля по Интернету на торговой площадке своего Владивостокского партнера, куда машины тоже поступают с аукционов. В этом случае доставка займет примерно 10 дней. Гаранты и оплата После поставки машины и подписания акта приема-сдачи стороны могут с миром разойтись. В фирме БТК считают, что идеально отлаженная система заказа и поставки, полная прозрачность сделки и четкая информированность клиентов, и есть самая надежная гарантия в отношении second-hand. В фирме АТК уверяют, что тщательная проверка японскими партнерами купленных на аукционе автомобилей как бы «отсекает брак» еще на начальной стадии поставки машины. И все же без технической поддержки на месте как-то и не мыслимо работать в этой области. Чего-то фантастичного ждать не приходится, но на произвол судьбы клиентов фирмы не бросают. Гарантия дается только на двигатель и трансмиссию, сроком от трех до шести месяцев в зависимости от пробега (в «Аукцион-авто» до восьми) и при соблюдении клиентом оговоренных условий. Поставщики имеют договор с определенным сервисом, где автомобиль должен пройти диагностику за счет фирмы и получить гарантию. Но чтобы ее сохранить, необходимо здесь и обслуживаться. Работу, как правило, оплачивает фирма, но рекомендованные расходники клиент, конечно, оплачивает сам. По такой или примерно такой схеме работает большинство. Особняком здесь стоит опять-таки ангарская фирма «Универсальные машины», которая располагает собственным сервисом, большим и современным. Каждую аукционную машину здесь ставят на учет и обслуживают по индивидуальной программе. Под этим надо понимать и применение фирменных (марочных) смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, причем не только для Toyota.

Обязуются посредники устранять или возмещать ущерб и в случае повреждений машины при транспортировке. Все это оговаривается еще при заключении договора перед покупкой машины. Однако за форс-мажоры (цунами или ж/д крушение) ответственность несет стихия. Страховать эти риски у нас еще не принято. Хотя, например, в Nenovo для суеверных (кто не доверяет русскому «авось») предложат застраховать финансовые риски, то есть риск «невозврата» денег. Это обойдется в 1% от суммы сделки. Что касается оплаты всего «мероприятия», то в основном это делится на три этапа. Перед ставкой на аукционные торги клиент должен внести задаток в размере примерно $500 (в разных фирмах он может колебаться), чтобы подтвердить серьезность намерений. После покупки машины оплатить ее продажную стоимость (в том числе аукционный налог и услуги японских брокеров) и доставку до российского берега. Все это 50-60% от конечной цены, своего рода предоплата. Остальное, как правило, вносится после растаможки и доставки на место. По срокам оплаты и размеру взносов существует так называемый индивидуальный подход к клиенту. В «Агентстве японских автомобилей» даже подчеркивают, что не стремятся работать «на деньги клиентов», все вопросы по оплате решаются гибко. И потом, в этих фирмах уже вовсю работает система кредитования через иркутские банки. Комиссионный сбор за посреднические услуги обычно колеблется от $250 до $600 в зависимости от «крутизны» машины, и даже выше, смотря что заказывать. Но, например, в Nenovo это строго $300 в любом случае, а в «Аукцион-авто» комиссия и вовсе не превышает $200. Конечно, итоговая цена машины зависит и от особенностей аукционных торгов, и от внешних факторов. Например, в Японии сейчас экономический спад, вырос внутренний спрос на б/у машины, которые, по сведениям БТК, с начала года подорожали на 4-7%. В России за последнее время немного поднялись ж/д тарифы: место в сетке до Иркутска подорожало примерно на 1500 рублей. Тем не менее говорить о том, что автомобиль с аукциона выйдет дороже адекватной модели на рынке, не приходится. Учитывая почти неограниченные возможности поиска и выбора (если есть время ждать), в виртуальном магазине под названием аукционная Япония, можно получить машину дешевле и лучше, чем ожидалось. Таких случаев сколько угодно. Василий ЛАРИН "Автомаркет+Спорт" №27 02.07.04