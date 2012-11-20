Чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают Вы обращали внимание, сколько пыли скапливается на автомобиле за несколько солнечных летних дней? И это при том, что с кузова под действием вихревых потоков ее вроде бы должно сдувать. Сколько же тогда пыли оседает в салоне автомобиля (при условии, конечно, что вы не ездите с наглухо задраенными окнами — так поступают немногие). Отсюда вывод — салон автомобиля нуждается в периодической чистке, иначе всей этой пылью вам придется постоянно дышать, не говоря уж об эстетической стороне дела. Можно, конечно, обратиться на мойку, где могут сделать генеральную уборку салона. Вот только пылесосы, а без них въевшуюся пыль не «зацепить», у нас есть не на каждой мойке. Да и самому иногда за автомобилем поухаживать хочется. Словом, в арсенале желательно иметь пылесос. Какой? Мы тоже задались этим вопросом. Преимущества автомобильных пылесосов — компактность (его можно постоянно возить в багажнике) и возможность «запитаться» от бортовой сети автомобиля. Вот только какова его эффективность? Мы взяли 5 разных пылесосов и проверили их эффективность в деле. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС VOL-SAT

ПРОИЗВОДСТВО ОАЭ. ЦЕНА 540 РУБ. Внешне пылесос из Эмиратов очень привлекателен, имеет провод длиной 3,6 метра со штекером для прикуривателя. Других сведений, кроме напряжения питания и длины провода, с упаковки почерпнуть не удалось, инструкции нет. В комплект входит насадка для труднодоступных мест, закрепленная на корпусе. Пользоваться пылесосом не сложно — удобная ручка, легкий корпус позволяют без труда добраться почти до всех уголков салона и багажника. Шум от работы двигателя умеренный, разряжение на входе позволяет втягивать самый разнообразный мусор. Но вот на выходе образуется пыльное облако, работа его оказывается не просто бесполезной, а даже вредной. Собранная пылесосом пыль рассеивается по салону, и не вдыхать ее невозможно. Неужели производители позабыли установить фильтр? Нажимаем кнопку на корпусе, и пылесос разделяется на две части. Фильтр на месте, на пластмассовый каркас натянут фильтрующий материал — по всему видно — что-то меньше щепочки или камушка он не задержит. Вот и в нашем случае корпус сразу за фильтром покрылся наэлектролизовавшейся пылью, вся остальная вылетела наружу. ОЦЕНКА «АВТОМАРКЕТА»: 0

РЕЗЮМЕ: сложно даже придумать, длЯ Чего можно использовать данный пылесос — разве Что длЯ каких-нибудь целей опылениЯ или разрЯдки аккумулЯтора. ЭЛЕКТРОЩЕТКА

Модель и цена не установлены А что если использовать альтернативный вариант — электрощетку? В арсенале сотрудника редакции нашелся такой прибор еще советского образца для чистки одежды, аж 1969 года выпуска. Правда, для нее необходимо напряжение 220 вольт, зато в комплект входят две насадки, с помощью которых можно удалить пыль и мусор. Ею довольно удобно пользоваться, а матерчатый фильтр способен задерживать пыль. Вот только мощность невелика, к тому же всасываемая пыль частично направляется мимо фильтра. В общем, пользоваться ею можно в лучшем случае как вспогомательным элементом после основной чистки. ОЦЕНКА «АВТОМАРКЕТА»: *

РЕЗЮМЕ: Если основнаЯ Чистка проведена, есть много времени и неЧем занЯтьсЯ, можно поиграть электрощеткой. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ

ПЫЛЕСОС BLACK & DECKER

ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ЦЕНА 3418 РУБ. Пылесос по форме и размерам соизмерим со «Шмелём». По наклеенному штрих-коду и крошечной этикетке на русском языке можно предположить, что родом он из Англии, как следствие — цена «европейская». Половина инструкции, кроме английского текста, испещрена иероглифами, но можно понять, что объём камеры для сбора мусора 402 миллилитра, мощность двигателя 17.1 ватт, и работает пылесос от двух аккумуляторов с напряжением 7,2 Вольта. В комплекте пылесоса две насадки, укладываемые в кронштейн, который крепится на стене. Проводом он соединяется через переходник с розеткой 220 Вольт. На этом кронштейне в бездействии и должен находиться пылесос для зарядки аккумуляторов. Для работы пылесос снимается с кронштейна, вот только сколько времени он сможет работать, об этом в инструкции не сказано. То есть, даже при отсутствии постоянного источника питания (скажем, если автомобиль ставится на стоянке), можно спокойно работать с прибором, зарядив его дома или на работе. В работе высокооборотистый двигатель пылесоса умеренно шумный, разряжение, им создаваемое, вполне достаточно для чистки салона автомобиля. Пыли на выходе не ощущается. Вскрытие показало, что ее в принципе и быть не должно — под пластмассовым корпусом бумажный фильтрующий элемент, способный уловить самые маленькие частицы. Работать пылесосом удобно и приятно, особенно из-за отсутствия «связывающего» действия во всех других случаях провода. За время нашей работы (около 10 мин.) аккумуляторы выглядели бодро. ОЦЕНКА «АВТОМАРКЕТА»: * * *

РЕЗЮМЕ: ВСЕ ПРЕКРАСНО (В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ), ВОТ ТОЛЬКО МОЩНОСТЬ НЕ САМАЯ ВЫСОКАЯ ПРИ РЕКОРДНОЙ ЦЕНЕ БЫТОВОЙ ПЫЛЕСОС LG

ПРОИЗВОДСТВО ЮЖНАЯ КОРЕЯ. ЦЕНА 999 РУБЛЕЙ. Обычный бытовой пылесос из нижней ценовой группы. В комплекте две насадки — для ворса и для труднодоступных мест. По мощности с LG не сравнится ни один из «конкурентов». Фильтр задерживает самую мельчайшую пыль, а перспектива его смены достаточно отдаленная. Недостатки пылесоса — громоздкость и необходимость манипулировать шлангом. Особых неудобств это не доставляет и после второй-третьей процедуры чистки орудовать получается довольно ловко, а на чистку салона уходит несколько минут. Но... при наличии источника напряжением 220 вольт и места хранения. То есть это «гаражный» инструмент, пользоваться им на стоянке проблематично. ОЦЕНКА «АВТОМАРКЕТА»: * * * *

РЕЗЮМЕ: ПОМЕНЬШЕ БЫ ГАБАРИТЫ, ДА НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ — ЦЕНЫ ТАКОМУ ПРИБОРУ НЕ БЫЛО БЫ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС «ШМЕЛЬ»

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ. ЦЕНА 890 РУБ. Эта модель без изменений выпускается уже более 15 лет. Подключается к сети напряжением 220 вольт, в комплект входят удлиняющие трубки и насадки для доступа в щели и щетка для чистки ворсовых покрытий. На всасывающем сопле пылесоса есть щетина, облегчающая процесс чистки. Провод от пылесоса длиной более двух метров, что позволяет свободно манипулировать им в салоне автомобиля. «Шмель», согласно названию, при работе не слишком громко жужжит и втягивает в себя все попадающееся на пути, хотя мощность его не назовешь высокой. Выбрасываемый из пылесоса воздух чист, по крайней мере, пыль мы в нем не почувствовали. Вскрытие показало, что фильтр у него состоит из многослойного плотного материала, который задерживает и пыль, и крупные соринки. Корпус, как у обычного автомобильного пылесоса, устроен так, что в нем собираются крупные, легко удаляемые впоследствии соринки. Насадки удобны в пользовании и действительно позволяют добраться до труднодоступных мест. ОЦЕНКА «АВТОМАРКЕТА»: * * *

РЕЗЮМЕ: Уже не бесполезное изделие — и это хорошо. Плохо, ЧТО мощность все-таки маловата. ИТОГИ Вывод напрашивается сам собой. Если есть гараж — лучшего соотношения цена/качество, чем у недорогого бытового пылесоса, не найти. Если же гаража нет, и нет вопроса в деньгах — купите Black & Decker. Все остальные варианты довольно спорны. Николай РУДЫХ "Автомаркет+Спорт" №27 02.07.04