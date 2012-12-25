- Семь ступеней эволюции

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ступеней эволюции
История
Honda – единственная
автомобильная марка в
мире, чья рыночная стратегия основывается на философии, а не на
маркетинге. Основы этой философии — прогресс (стремление к передовым
технологиям), вызов (победы в чемпионатах конструкторов «Формулы-1»),
качество (техника которая пользуется доверием и является доступной и
надежной) и партнерство (уважение человеческой личности). К этим
принципам Honda шла с самого начала выпуска автомобилей в 1962 году.
1
Первый Accord, появившийся в мае 1976 года, поначалу был
предложен публике только с кузовом хэтчбек — переднеприводный автомобиль
с расположенным поперечно 1,6-литровым двигателем на платформе Civic.
Седан Accord увидел свет только год спустя. Переднеприводный Accord 1,6
стоил несколько дороже соперников из стана Toyota и Nissan. Но за эти
деньги покупатель получал хорошо оснащенный автомобиль. Рекламный слоган
«список нашего стандартного оборудования начинается там, где он у других
заканчивается», не был пустым. Модель потребляла всего 9 л/100 км
пробега, а также устойчиво работала на этилированном бензине. Accord
пользовался очень высоким спросом на рынке США, там занимал второе место
по популярности среди импортных автомобилей. 1978 год в истории этой
модели отмечен появлением 1,8-литрового двигателя, еще через год
появляется автоматическая КП с повышающей передачей. В 1980-м году свет
увидел миллионный Honda Accord!
2
В 1981-м появляется второе поколение Accord. Эти модели
пользовались в США таким спросом, что дилеры продавали машины по
завышенным ценам. С 1983 года модель стала выпускаться в американском
штате Огайо — первый японский автомобиль американской сборки! После
модернизации модель получила 1,8-литровый мотор с впрыском,
круиз-контроль, ABS, устанавливаемый по заказу, АКП и систему
поддержания дорожного просвета независимо от нагрузки. Машина также
завоевала титул лучшего японского автомобиля в Европе. В 1983 году был
проведен рестайлинг автомобилей второго поколения с АБС, 12-клапанными
двигателями и автоматической КПП с эффективной блокировкой
гидротрансформатора. Двигатели 1.8 литра имели систему распределенного
впрыска PGM-FI с электронным управлением.
3
1985 год — появление третьего, принципиально иного поколения
Accord. На смену угловатому дизайну пришел модный «аэростиль» с
клиновидным капотом, прячущимися фарами и приподнятым багажником.
Появились стильные универсалы-купе Aerodeck. Полностью независимая
подвеска как в спорткаре была построена на двойных поперечных рычагах.
Дисковые тормоза на всех колесах и энергичные моторы — 1.8 и
2.0-литровые DOHC (мощность топового — 160 сил). Accord третьего
поколения стал автомобилем года в Японии-85. С 1986 года Accord начинает
выпускаться и в Канаде. А в 1988 году появился первый Accord Coupe
американской сборки, который помимо всего прочего еще и реимпортировался
в Японию.
4
1989 год — четвертое поколение автомобилей Honda Accord,
которое отличается более строгим дизайном. Модель вырывается в лидеры
продаж в США и экспортируется в Европу. Самые дорогие версии
комплектовались полноуправляемой схемой четырех колес (версия 4WS). Еще
одно новшество — срабатывание подушек безопасности зависело от силы
столкновения. В 1991 году в гамме появляется двигатель 2.2 DOHC. Accord
начинают выпускать на Тайване и в Великобритании. Кроме того, появляется
люкс-модификация на удлиненном шасси, с поперечным расположением
двигателя и передним приводом — Honda Inspire/Saber, впервые
представленная в сентябре 1989 года. В январе 1992 г. начался экспорт
Honda Inspire/Saber в США, был установлен новый двигатель объемом 2,5 л,
увеличена ширина кузова. Модель производится также и для США, где
продается под маркой Acura TL.
5
1993 год — пятое поколение Accord, которое в Японии
завоевывает звание «Автомобиль года». В гамме моторов появляется 2.2
DOHC VTEC. Кроме седана выпускается 5-дверный универсал Aerodeck и
2-дверное купе. 1996 год, рестайлинг пятого поколения. Появились новые
двигатели, предназначенные для американского рынка: бензиновый V6
объемом 2,7 л (173 л.с.) и дизельный TDI 2,0 л (105 л.с.). Топовый
двигатель объемом 2,3 литра разгонял машину до 100 км/час за 8,8 сек.,
максимальная скорость — 216 км/час. Версии для японского рынка также
имели название Ascot и Innova. Выпущено 9 млн. Accord всех поколений.
6
1998 год — шестое поколение Accord. Новая модификация
разработана японскими специалистами совместно с исследовательскими
центрами в Великобритании и Германии. Этот Accord — наиболее глобальная
модель компании, которая выпускалась в Японии, Англии, Малайзии и
продавалась в 140 странах. Автомобиль имел электроусилитель руля с
изменяемым передаточным соотношением, многорычажные подвески. Более
дорогие варианты получили самоблокирующийся передний дифференциал и
противозаносную систему. Благодаря применению лазерной сварки кузов стал
более прочным и жестким, к стандартным перемычкам-усилителям между
опорами передних амортизаторов и моторным щитом добавилась V-образная
поперечина в проеме багажного отсека. В салоне нового седана стало
просторнее и тише, он был оборудован самой быстрой на то время системой
прогрева. Модель имела две подушки безопасности, дверные укрепляющиеся
балки, трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях, а также
систему ABS, вентилируемые тормозные диски, автоматическую трансмиссию с
возможностью ручного переключения. Через полгода после презентации
седана последнего поколения на рынке появился хэтчбек — первый в
D-классе.
С технической точки зрения седан и хэтчбек
практически идентичны и производились на заводе в Свиндоне (Англия). Как
и седан, хэтчбек оснащался четырехцилиндровыми моторами. Помимо седана в
Европе продавались и универсал Accord Wagon, а в США и купе Accord EX
Coupe, выпускавшееся на заводе в Огайо. Помимо двухлитрового мотора на
Accord EX V6 Coupe устанавливается трехлитровый двигатель V6 мощностью
200 л. с.
Кроме того, в гамме появился и настоящий оборотень —
Accord Type R с 2-литровым R4 мощностью 212 л.с. Алюминиевые гильзы
цилиндров были армированы композитным волокном по технологии
«Формулы-1», скоростные показатели на то время лучшие в классе: разгон
до сотни — 7 сек., максимальная скорость 230 км/ч.
Во многих странах Acсord не раз признавался
автомобилем года, получил приз «Золотое колесо» в Германии, побил рекорд
по продажам среди всех типов автомобилей в Соединенных Штатах. Сейчас
этот по-настоящему всемирный автомобиль выпускается в Японии, США,
Канаде, Мексике, Великобритании и на Тайване, сборка из машинокомплектов
японского производства налажена в некоторых странах третьего мира,
например, в Новой Зеландии и Венесуэле.
Олег СЫЧЕВ.
Фото HONDA
"Автомаркет+Спорт" №27 02.07.04