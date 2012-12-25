Другие статьи номера о Honda Accord: - Аккордеон - Международная семейка - Проверка слуха - Семь ступеней эволюции История Honda – единственная автомобильная марка в мире, чья рыночная стратегия основывается на философии, а не на маркетинге. Основы этой философии — прогресс (стремление к передовым технологиям), вызов (победы в чемпионатах конструкторов «Формулы-1»), качество (техника которая пользуется доверием и является доступной и надежной) и партнерство (уважение человеческой личности). К этим принципам Honda шла с самого начала выпуска автомобилей в 1962 году. 1 Первый Accord, появившийся в мае 1976 года, поначалу был предложен публике только с кузовом хэтчбек — переднеприводный автомобиль с расположенным поперечно 1,6-литровым двигателем на платформе Civic. Седан Accord увидел свет только год спустя. Переднеприводный Accord 1,6 стоил несколько дороже соперников из стана Toyota и Nissan. Но за эти деньги покупатель получал хорошо оснащенный автомобиль. Рекламный слоган «список нашего стандартного оборудования начинается там, где он у других заканчивается», не был пустым. Модель потребляла всего 9 л/100 км пробега, а также устойчиво работала на этилированном бензине. Accord пользовался очень высоким спросом на рынке США, там занимал второе место по популярности среди импортных автомобилей. 1978 год в истории этой модели отмечен появлением 1,8-литрового двигателя, еще через год появляется автоматическая КП с повышающей передачей. В 1980-м году свет увидел миллионный Honda Accord! 2 В 1981-м появляется второе поколение Accord. Эти модели пользовались в США таким спросом, что дилеры продавали машины по завышенным ценам. С 1983 года модель стала выпускаться в американском штате Огайо — первый японский автомобиль американской сборки! После модернизации модель получила 1,8-литровый мотор с впрыском, круиз-контроль, ABS, устанавливаемый по заказу, АКП и систему поддержания дорожного просвета независимо от нагрузки. Машина также завоевала титул лучшего японского автомобиля в Европе. В 1983 году был проведен рестайлинг автомобилей второго поколения с АБС, 12-клапанными двигателями и автоматической КПП с эффективной блокировкой гидротрансформатора. Двигатели 1.8 литра имели систему распределенного впрыска PGM-FI с электронным управлением. 3 1985 год — появление третьего, принципиально иного поколения Accord. На смену угловатому дизайну пришел модный «аэростиль» с клиновидным капотом, прячущимися фарами и приподнятым багажником. Появились стильные универсалы-купе Aerodeck. Полностью независимая подвеска как в спорткаре была построена на двойных поперечных рычагах. Дисковые тормоза на всех колесах и энергичные моторы — 1.8 и 2.0-литровые DOHC (мощность топового — 160 сил). Accord третьего поколения стал автомобилем года в Японии-85. С 1986 года Accord начинает выпускаться и в Канаде. А в 1988 году появился первый Accord Coupe американской сборки, который помимо всего прочего еще и реимпортировался в Японию. 4 1989 год — четвертое поколение автомобилей Honda Accord, которое отличается более строгим дизайном. Модель вырывается в лидеры продаж в США и экспортируется в Европу. Самые дорогие версии комплектовались полноуправляемой схемой четырех колес (версия 4WS). Еще одно новшество — срабатывание подушек безопасности зависело от силы столкновения. В 1991 году в гамме появляется двигатель 2.2 DOHC. Accord начинают выпускать на Тайване и в Великобритании. Кроме того, появляется люкс-модификация на удлиненном шасси, с поперечным расположением двигателя и передним приводом — Honda Inspire/Saber, впервые представленная в сентябре 1989 года. В январе 1992 г. начался экспорт Honda Inspire/Saber в США, был установлен новый двигатель объемом 2,5 л, увеличена ширина кузова. Модель производится также и для США, где продается под маркой Acura TL. 5 1993 год — пятое поколение Accord, которое в Японии завоевывает звание «Автомобиль года». В гамме моторов появляется 2.2 DOHC VTEC. Кроме седана выпускается 5-дверный универсал Aerodeck и 2-дверное купе. 1996 год, рестайлинг пятого поколения. Появились новые двигатели, предназначенные для американского рынка: бензиновый V6 объемом 2,7 л (173 л.с.) и дизельный TDI 2,0 л (105 л.с.). Топовый двигатель объемом 2,3 литра разгонял машину до 100 км/час за 8,8 сек., максимальная скорость — 216 км/час. Версии для японского рынка также имели название Ascot и Innova. Выпущено 9 млн. Accord всех поколений. 6 1998 год — шестое поколение Accord. Новая модификация разработана японскими специалистами совместно с исследовательскими центрами в Великобритании и Германии. Этот Accord — наиболее глобальная модель компании, которая выпускалась в Японии, Англии, Малайзии и продавалась в 140 странах. Автомобиль имел электроусилитель руля с изменяемым передаточным соотношением, многорычажные подвески. Более дорогие варианты получили самоблокирующийся передний дифференциал и противозаносную систему. Благодаря применению лазерной сварки кузов стал более прочным и жестким, к стандартным перемычкам-усилителям между опорами передних амортизаторов и моторным щитом добавилась V-образная поперечина в проеме багажного отсека. В салоне нового седана стало просторнее и тише, он был оборудован самой быстрой на то время системой прогрева. Модель имела две подушки безопасности, дверные укрепляющиеся балки, трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях, а также систему ABS, вентилируемые тормозные диски, автоматическую трансмиссию с возможностью ручного переключения. Через полгода после презентации седана последнего поколения на рынке появился хэтчбек — первый в D-классе. С технической точки зрения седан и хэтчбек практически идентичны и производились на заводе в Свиндоне (Англия). Как и седан, хэтчбек оснащался четырехцилиндровыми моторами. Помимо седана в Европе продавались и универсал Accord Wagon, а в США и купе Accord EX Coupe, выпускавшееся на заводе в Огайо. Помимо двухлитрового мотора на Accord EX V6 Coupe устанавливается трехлитровый двигатель V6 мощностью 200 л. с. Кроме того, в гамме появился и настоящий оборотень — Accord Type R с 2-литровым R4 мощностью 212 л.с. Алюминиевые гильзы цилиндров были армированы композитным волокном по технологии «Формулы-1», скоростные показатели на то время лучшие в классе: разгон до сотни — 7 сек., максимальная скорость 230 км/ч. Во многих странах Acсord не раз признавался автомобилем года, получил приз «Золотое колесо» в Германии, побил рекорд по продажам среди всех типов автомобилей в Соединенных Штатах. Сейчас этот по-настоящему всемирный автомобиль выпускается в Японии, США, Канаде, Мексике, Великобритании и на Тайване, сборка из машинокомплектов японского производства налажена в некоторых странах третьего мира, например, в Новой Зеландии и Венесуэле. Олег СЫЧЕВ.

Фото HONDA "Автомаркет+Спорт" №27 02.07.04