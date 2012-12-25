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Автомобиль номера. Honda Accord. Часть 2
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25 Декабря 2012
Теги: Accord Honda
 Статья из архива (2004 год)

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕМЕЙКА

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Honda
Acura TSX

Модификации

Honda Accord, как и большинство других японских автомобилей, имеет модификации, предназначенные в основном для внутреннего и североамериканского рынков.

Honda
Accord Tourer Wagon

Сначала несколько слов об Accord в кузове универсал, который единственный из всех представленных в этом обзоре автомобилей официально продается в России. Accord Tourer практически полностью повторяет версию седан, за исключением, разумеется, решения задней части, а также увеличенной до 2880 мм колесной базой, на 50 мм общей длиной и на 20 мм высотой. Багажник можно увеличить с 576 до 1707 литров при полностью сложенном заднем сиденье. Также предлагается три двигателя — 2,0 (155 л. с. и 190 Нм) с 5-ступенчатой «механикой» и 2,4-литровые бензиновые с 6-ступенчатой АКП или 5-ступенчатым «автоматом» и первый в истории фирмы 2,2-литровый турбодизель — 16-клапанный R4 с системой common rail (140 л.с., 340 Нм). Как и седан, Tourer предлагается на европейском рынке в четырех базовых модификациях — Comfort и Sport с 2-литровым двигателем и Exucutive или Type-S с двигателем 2,4 литра.

Версия для внутреннего рынка называется Accord Wagon и имеет минимум отличий. Передняя подвеска здесь двухрычажная, сзади применена новая 5-рычажная с механизмом самоподруливания. Вместо обычного ГУР применен спортивно- настроенный электроусилитель рулевого управления. Мощность определяется типом привода — при полном она стандартная (190 л.с.), а при переднем увеличена до 200 л.с. Оснащение — даже лучше, чем у седана. К примеру, Wagon может иметь систему HIDSS, о которой мы поговорим ниже, на большой монитор выводятся показания камеры заднего хода.

Honda
Accord EuroR

Версия Euro R — это развитие спортивной темы, начатой в Type R прежнего поколения. Вопреки названию машина продается только на внутреннем рынке. Передняя подвеска двухрычажная, сзади применена новая 5-рычажная подвеска с механизмом самоподруливания. В рулевом управлении применен спортивно-настроенный электроусилитель (аналогичный стоит у известного родстера S2000). 2,0-литровый мотор тот же, что и европейского Accord, а вот 2,4-литровый форсирован до 200 л.с. Предлагаются три варианта внутренней отделки — Silver (под алюминий), Light Brown (светлое дерево) и Black (черное дерево). И хотя она немного беднее американских версий (к примеру, нет сенсорных органов управления), зато на большой жидкокристаллический монитор выводится вся информация о работе автомобиля, вплоть до моментального расхода топлива, а режимами автомата можно управлять с руля.

Топовая модификация Euro R версия 24 TL имеет такую уникальную систему, как Honda HIDSS (опция изготовителя), некий аналог авиационного автопилота — по полосам разметки отслеживает направление движения автомобиля, по расстоянию от соседей по потоку — дистанцию и интервал. Правда, в целях безопасности, если в течение определенного времени водитель не касается руля, система настоятельно просит человеческого внимания. Тем не менее в любом случае, в зависимости от скорости и расстояния до впереди едущего объекта, система может включить «аварийное торможение». Подвески этой версии настроены уже не по-спортивному, как на всех прочих, а более мягко, «по-лимузинному».

Honda
Accord Coupe

Внешне автомобиль выделяется колесами на тонких спицах и широкой резиной, небольшим спойлером на переднем бампере, мелкими сотами радиаторной решетки. 2-литровый двигатель с системой газораспределения i-VTEC имеет максимальную мощность 220 л. с. при 8000 об./мин., крутящий момент 206 Нм приходится при 6000 об./мин. Двигатель сагрегатирован с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В подвеске стали более жесткими пружины и резино-металлические соединения, увеличен диаметр прутка стабилизаторов, изменены настройки амортизаторов, установлена распорка в передней подвеске. Интерьер Euro R отличают спортивные сиденья Recaro, кожаный трехспицевый руль Momo и алюминиевая рукоятка рычага переключения передач. Предложение для любителей спортивных седанов Honda очень интересное, ведь Integra Type R существует только в 3-х дверном варианте (а двигатели у обеих моделей одинаковые, за исключением того, что на Integra Type R устанавливается уравновешивающий вал). Мало еще автомобилей в мире так удачно сочетают в себе комфорт семейного седана и мощность спортивного болида.

Honda
Accord USA

Особое место Accord занимает на столь важном для любой компании рынке, как американский. Ежегодные продажи Accord в США устойчиво держатся над отметкой 400 тыс. машин. Если не считать продажи в корпоративные парки, Accord превосходил по сбыту в США любую другую легковушку в течение 9 из 10 последних лет. Правда, в 7-м поколении Accord в США — самостоятельная модель. Седаны и купе(!) Accord для американского рынка несколько крупнее европейских и японских — длина 4814 мм, хотя и спроектированы на той же платформе. Дебют автомобиля состоялся в январе 2002 года на автосалоне в Детройте. Передняя подвеска классическая для Honda двухрычажная, задняя — многорычажная с механизмом подруливания. Дизайн Accord USA менее агрессивен, но элегантнее за счет красивых крупных передних фар, заходящих далеко на капот и крылья. На американский Accord устанавливают либо 2,4 литровый двигатель R4 DONC с системой VTEC (160 л. с., 218 Нм, механическая 5-ступенчатая КП), либо модернизированный двигатель 3,0 л. V6 SONC 24 V, развивающий 240 л. с. и 287 Нм. Агрегатируется только с 5-ступенчатым «автоматом». Помимо сборки в Мэрисвилле (США) сборка Accord с начала 2003 года развернута на заводах в Мексике, на Филиппинах и в Малайзии, а в ближайшее время и на СП Dongfend-Honda в Китае.

Accord Coupe EX V6 укомплектован динамическим пакетом, недоступным на других версиях — от шин P215/50R на 17-дюймовых колесах до 300 мм передних тормозных дисков. Только EX V6 оснащается 6-ступенчатой ручной коробкой, а ее руль «острее», чем у всего семейства.

Летом 2003 года состоялась премьера аналога американского Accord и на японском рынке — под названием Honda Inspire TL 3,0 c двигателем 3,0. Импортировать, как и прежде, в Японию его будут из США. Впервые в мире на автомобиле серийно применена система пассивной безопасности Collision Mitigation Brake System (CMS): радар автоматически отслеживает дорожную обстановку впереди автомобиля, а в случае опасности электроника начинает выдавать водителю звуковые и световые сигналы. Если водитель не реагирует, система автоматически подтягивает ремни безопасности и задействует тормозную систему, вплоть до полной остановки автомобиля.

Honda
Honda Inspire

С 2004 года европейско-японский Accord с несколько другим оснащением начали продавать и в США под названием Acura TSX. Автомобиль, впервые представленный на автошоу в Детройте в январе как модель 2004 года, представляет собой несколько видоизмененный вариант Accord VII. Новый TSX оснащен более совершенной задней подвеской многорычажного типа и спортивными короткоходными амортизаторами, что позволило значительно улучшить управляемость в предельных режимах движения. Подтверждают спортивный имидж и новый алюминиевый мотор с усовершенствованной системой i-VTEC, развивающий 200 л.с. и 225 Нм плюс 6-ступенчатая механическая КП со сближенными передаточными числами, и 17-дюймовые литые диски. Интерьер отличается от японско-европейской версии, причем дизайнеры отказались от традиционной отделки Acura деревом в пользу панелей под алюминий. Цена от $26490.

Олег СЫЧЕВ
Фото Honda

Honda

Краш-тест EuroNCAP

Общий рейтинг: 28
Фронтальный краш-тест: 10 (63%)
Боковые краш-тесты: 17 (94%)
Защита пешеходов: 16 (44%)
Итоги:Новый Accord — современный автомобиль с хорошей пассивной безопасностью. Правда, эксперты придрались к конструкции передней панели — по их мнению, она небезопасна для ног и коленей водителя.

Honda
Honda

 

ТехниЧеские характеристики

Кузов

Тип

седан

Количество мест/дверей

4/5

Двигатель

Тип

 2,4 DONC i-VTEC, бензиновый с распределенным впрыском топлива

Количество и расположение цилиндров

R4

Рабочий объем, куб.см

2354

Диаметр цилиндра/ход поршня, мм

87,0/99,0

Степень сжатия

10,5

Количество клапанов на цилиндр

4

Мощность, л. с. при об./мин.

190/6800

Крутящий момент, Нм при об./мин.

 223/4500

ТрансмиссиЯ

Тип привода

на передние колеса

Коробка передач

5-ступенчатая автоматическая, адаптивная

Тормоза

Механизмы передние/задние

вентилируемые дисковые/дисковые

Подвеска

Передняя

независимая, пружинная, на двойных рычагах со стабилизатором

Задняя

независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором

Колеса

Диски

16х6 1/2JJ

Шины

205/55R16

Размеры, объем, вес

Длина, ширина, высота, мм

4665, 1760, 1445

База, мм

2670

Клиренс, мм

150

Снаряженная масса, кг

1480

Полная масса, кг

1920

Объем топливного бака, л

65

Объем багажника, л

450

Радиус поворота, м

5,4

ДинамиЧеские характеристики

Максимальная скорость, км/ч.

227

Время разгона до 100 км/ч., сек.

9,0

Расход топлива, л/100 км

Городской режим

13,7

Загородный режим

6,9

Смешанный режим

9,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕСТИРУЕМОГО АВТОМОБИЛЯ
* Подушек безопасности — 8 n ABS n ERD * Система курсовой устойчивости VSA. * Гидроусилитель руля. * Регулируемая по высоте и выносу рулевая колонка. * Регулировка поясничной поддержки. * Электроприводы: водительское сиденье, боковые зеркала, стекла всех дверей. * Электроподогрев: боковые зеркала, передние сиденья. * Круиз-контроль. * Двухзонный климат-контроль. * Пульт управления аудиосистемой и круиз-контролем на руле. * Датчик дождя. * Датчик внешней температуры. * Кожаная оплетка руля и рычага АКП. * Кожаная отделка салона. * Иммобилайзер и охранная система с управлением с ключа зажигания. * Ксенон. * AM/FM/CD-магнитола класса «Премиум» с чейнджером на 6 дисков с 8-ю динамиками Bose.

"Автомаркет+Спорт" №27 02.07.04
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