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Другие статьи номера о Honda Accord:
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Аккордеон
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Международная семейка
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Проверка слуха
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Семь ступеней эволюции
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|Acura TSX
Модификации
Honda Accord, как и большинство других японских
автомобилей, имеет модификации, предназначенные в основном для
внутреннего и североамериканского рынков.
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|Accord Tourer Wagon
Сначала несколько слов об Accord в кузове универсал,
который единственный из всех представленных в этом обзоре автомобилей
официально продается в России. Accord Tourer практически
полностью повторяет версию седан, за исключением, разумеется, решения
задней части, а также увеличенной до 2880 мм колесной базой, на 50 мм
общей длиной и на 20 мм высотой. Багажник можно увеличить с 576 до 1707
литров при полностью сложенном заднем сиденье. Также предлагается три
двигателя — 2,0 (155 л. с. и 190 Нм) с 5-ступенчатой «механикой» и
2,4-литровые бензиновые с 6-ступенчатой АКП или 5-ступенчатым
«автоматом» и первый в истории фирмы 2,2-литровый турбодизель —
16-клапанный R4 с системой common rail (140 л.с., 340 Нм). Как и седан,
Tourer предлагается на европейском рынке в четырех базовых модификациях
— Comfort и Sport с 2-литровым двигателем и Exucutive или Type-S с
двигателем 2,4 литра.
Версия для внутреннего рынка называется Accord
Wagon и имеет минимум отличий. Передняя подвеска здесь двухрычажная,
сзади применена новая 5-рычажная с механизмом самоподруливания. Вместо
обычного ГУР применен спортивно- настроенный электроусилитель рулевого
управления. Мощность определяется типом привода — при полном она
стандартная (190 л.с.), а при переднем увеличена до 200 л.с. Оснащение —
даже лучше, чем у седана. К примеру, Wagon может иметь систему HIDSS, о
которой мы поговорим ниже, на большой монитор выводятся показания камеры
заднего хода.
|
|Accord EuroR
Версия Euro R — это
развитие спортивной темы, начатой в Type R прежнего поколения. Вопреки
названию машина продается только на внутреннем рынке. Передняя подвеска
двухрычажная, сзади применена новая 5-рычажная подвеска с механизмом
самоподруливания. В рулевом управлении применен спортивно-настроенный
электроусилитель (аналогичный стоит у известного родстера S2000).
2,0-литровый мотор тот же, что и европейского Accord, а вот 2,4-литровый
форсирован до 200 л.с. Предлагаются три варианта внутренней отделки —
Silver (под алюминий), Light Brown (светлое дерево) и Black (черное
дерево). И хотя она немного беднее американских версий (к примеру, нет
сенсорных органов управления), зато на большой жидкокристаллический
монитор выводится вся информация о работе автомобиля, вплоть до
моментального расхода топлива, а режимами автомата можно управлять с
руля.
Топовая модификация Euro R
версия 24 TL имеет такую уникальную систему, как Honda HIDSS
(опция изготовителя), некий аналог авиационного автопилота — по полосам
разметки отслеживает направление движения автомобиля, по расстоянию от
соседей по потоку — дистанцию и интервал. Правда, в целях безопасности,
если в течение определенного времени водитель не касается руля, система
настоятельно просит человеческого внимания. Тем не менее в любом случае,
в зависимости от скорости и расстояния до впереди едущего объекта,
система может включить «аварийное торможение». Подвески этой версии
настроены уже не по-спортивному, как на всех прочих, а более мягко, «по-лимузинному».
|
|Accord Coupe
Внешне автомобиль выделяется колесами на тонких
спицах и широкой резиной, небольшим спойлером на переднем бампере,
мелкими сотами радиаторной решетки. 2-литровый двигатель с системой
газораспределения i-VTEC имеет максимальную мощность 220 л. с. при 8000
об./мин., крутящий момент 206 Нм приходится при 6000 об./мин. Двигатель
сагрегатирован с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В подвеске
стали более жесткими пружины и резино-металлические соединения, увеличен
диаметр прутка стабилизаторов, изменены настройки амортизаторов,
установлена распорка в передней подвеске. Интерьер Euro R отличают
спортивные сиденья Recaro, кожаный трехспицевый руль Momo и алюминиевая
рукоятка рычага переключения передач. Предложение для любителей
спортивных седанов Honda очень интересное, ведь Integra Type R
существует только в 3-х дверном варианте (а двигатели у обеих моделей
одинаковые, за исключением того, что на Integra Type R устанавливается
уравновешивающий вал). Мало еще автомобилей в мире так удачно сочетают в
себе комфорт семейного седана и мощность спортивного болида.
|
|Accord USA
Особое место Accord занимает на столь важном для
любой компании рынке, как американский. Ежегодные продажи Accord в
США устойчиво держатся над отметкой 400 тыс. машин. Если не считать
продажи в корпоративные парки, Accord превосходил по сбыту в США любую
другую легковушку в течение 9 из 10 последних лет. Правда, в 7-м
поколении Accord в США — самостоятельная модель. Седаны и купе(!) Accord
для американского рынка несколько крупнее европейских и японских — длина
4814 мм, хотя и спроектированы на той же платформе. Дебют автомобиля
состоялся в январе 2002 года на автосалоне в Детройте. Передняя подвеска
классическая для Honda двухрычажная, задняя — многорычажная с механизмом
подруливания. Дизайн Accord USA менее агрессивен, но элегантнее за счет
красивых крупных передних фар, заходящих далеко на капот и крылья. На
американский Accord устанавливают либо 2,4 литровый двигатель R4 DONC с
системой VTEC (160 л. с., 218 Нм, механическая 5-ступенчатая КП), либо
модернизированный двигатель 3,0 л. V6 SONC 24 V, развивающий 240 л. с. и
287 Нм. Агрегатируется только с 5-ступенчатым «автоматом». Помимо сборки
в Мэрисвилле (США) сборка Accord с начала 2003 года развернута на
заводах в Мексике, на Филиппинах и в Малайзии, а в ближайшее время и на
СП Dongfend-Honda в Китае.
Accord Coupe EX V6 укомплектован динамическим
пакетом, недоступным на других версиях — от шин P215/50R на 17-дюймовых
колесах до 300 мм передних тормозных дисков. Только EX V6 оснащается
6-ступенчатой ручной коробкой, а ее руль «острее», чем у всего
семейства.
Летом 2003 года состоялась премьера аналога
американского Accord и на японском рынке — под названием Honda
Inspire TL 3,0 c двигателем 3,0. Импортировать, как и прежде, в
Японию его будут из США. Впервые в мире на автомобиле серийно применена
система пассивной безопасности Collision Mitigation Brake System (CMS):
радар автоматически отслеживает дорожную обстановку впереди автомобиля,
а в случае опасности электроника начинает выдавать водителю звуковые и
световые сигналы. Если водитель не реагирует, система автоматически
подтягивает ремни безопасности и задействует тормозную систему, вплоть
до полной остановки автомобиля.
|
|Honda Inspire
С 2004 года европейско-японский Accord с несколько
другим оснащением начали продавать и в США под названием Acura TSX.
Автомобиль, впервые представленный на автошоу в Детройте в январе как
модель 2004 года, представляет собой несколько видоизмененный вариант
Accord VII. Новый TSX оснащен более совершенной задней подвеской
многорычажного типа и спортивными короткоходными амортизаторами, что
позволило значительно улучшить управляемость в предельных режимах
движения. Подтверждают спортивный имидж и новый алюминиевый мотор с
усовершенствованной системой i-VTEC, развивающий 200 л.с. и 225 Нм плюс
6-ступенчатая механическая КП со сближенными передаточными числами, и
17-дюймовые литые диски. Интерьер отличается от японско-европейской
версии, причем дизайнеры отказались от традиционной отделки Acura
деревом в пользу панелей под алюминий. Цена от $26490.
Олег СЫЧЕВ
Фото Honda
|
Краш-тест EuroNCAP
Общий рейтинг: 28
Фронтальный краш-тест: 10 (63%)
Боковые краш-тесты: 17 (94%)
Защита пешеходов: 16 (44%)
Итоги:Новый Accord — современный автомобиль с хорошей пассивной
безопасностью. Правда, эксперты придрались к конструкции передней панели —
по их мнению, она небезопасна для ног и коленей водителя.
|
ТехниЧеские
характеристики
|
Кузов
|
Тип
|
седан
|
Количество мест/дверей
|
4/5
|
Двигатель
|
Тип
|
2,4 DONC i-VTEC,
бензиновый с распределенным впрыском топлива
|
Количество и
расположение цилиндров
|
R4
|
Рабочий объем, куб.см
|
2354
|
Диаметр цилиндра/ход
поршня, мм
|
87,0/99,0
|
Степень сжатия
|
10,5
|
Количество клапанов на
цилиндр
|
4
|
Мощность, л. с. при
об./мин.
|
190/6800
|
Крутящий момент, Нм при
об./мин.
|
223/4500
|
ТрансмиссиЯ
|
Тип привода
|
на передние колеса
|
Коробка передач
|
5-ступенчатая
автоматическая, адаптивная
|
Тормоза
|
Механизмы
передние/задние
|
вентилируемые
дисковые/дисковые
|
Подвеска
|
Передняя
|
независимая, пружинная,
на двойных рычагах со стабилизатором
|
Задняя
|
независимая, пружинная,
многорычажная со стабилизатором
|
Колеса
|
Диски
|
16х6 1/2JJ
|
Шины
|
205/55R16
|
Размеры, объем, вес
|
Длина, ширина, высота,
мм
|
4665, 1760, 1445
|
База, мм
|
2670
|
Клиренс, мм
|
150
|
Снаряженная масса, кг
|
1480
|
Полная масса, кг
|
1920
|
Объем топливного бака, л
|
65
|
Объем багажника, л
|
450
|
Радиус поворота, м
|
5,4
|
ДинамиЧеские характеристики
|
Максимальная скорость,
км/ч.
|
227
|
Время разгона до 100
км/ч., сек.
|
9,0
|
Расход топлива, л/100 км
|
Городской режим
|
13,7
|
Загородный режим
|
6,9
|
Смешанный режим
|
9,4
КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕСТИРУЕМОГО АВТОМОБИЛЯ
* Подушек безопасности — 8 n ABS n ERD
* Система курсовой устойчивости VSA.
* Гидроусилитель руля. *
Регулируемая по высоте и выносу рулевая колонка. *
Регулировка поясничной поддержки. * Электроприводы:
водительское сиденье, боковые зеркала, стекла всех дверей. *
Электроподогрев: боковые зеркала, передние сиденья. *
Круиз-контроль. * Двухзонный климат-контроль.
* Пульт управления аудиосистемой и круиз-контролем на
руле. * Датчик дождя. *
Датчик внешней температуры. * Кожаная оплетка руля и
рычага АКП. * Кожаная отделка салона.
* Иммобилайзер и охранная система с управлением с
ключа зажигания. * Ксенон. *
AM/FM/CD-магнитола класса «Премиум» с чейнджером на 6 дисков с 8-ю динамиками
Bose.
"Автомаркет+Спорт" №27 02.07.04