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Система ИТ-мониторинга: зачем нужна и как выбрать для инфраструктуры компании
27 Августа 2026
Теги: женщинам

Чем крупнее ИТ-инфраструктура компании, тем выше цена простоя: недоступность сервиса даже на несколько минут оборачивается прямыми финансовыми потерями и репутационными издержками. Система мониторинга — инструмент, позволяющий выявлять проблемы до того, как они перерастут в критический сбой, заметный пользователям или клиентам. Разберём, какие задачи решает такой софт и на что смотреть при выборе решения система ит мониторинга.

Зачем нужна система мониторинга

Без централизованного мониторинга администраторы узнают о проблемах постфактум — по жалобам пользователей или клиентов, когда сервис уже недоступен. Система мониторинга переворачивает эту логику: она отслеживает состояние серверов, сетевого оборудования, баз данных и приложений в реальном времени и оповещает ответственных сотрудников при первых признаках отклонения от нормы — росте нагрузки на процессор, снижении свободного места на диске, увеличении времени отклика сервиса.

Основные задачи, которые решает мониторинг

Отслеживание доступности сервисов. Регулярные проверки — пинги, HTTP-запросы, проверка портов — фиксируют момент, когда сервис становится недоступен, и мгновенно уведомляют дежурного специалиста.

Контроль производительности. Мониторинг загрузки процессора, оперативной памяти, дисковой подсистемы и сетевого трафика позволяет заранее увидеть приближение к пределу ресурсов и спланировать масштабирование инфраструктуры до того, как нехватка ресурсов приведёт к сбою.

Анализ логов приложений. Централизованный сбор и анализ логов помогает быстрее локализовать причину сбоя, сопоставляя события на разных уровнях инфраструктуры — от сетевого оборудования до конкретного модуля приложения.

Мониторинг баз данных. Отслеживание производительности запросов, блокировок и использования ресурсов СУБД критично для приложений, где узкое место чаще всего кроется именно в работе с базой данных.

Визуализация состояния инфраструктуры. Дашборды с наглядным отображением текущего состояния всех компонентов инфраструктуры дают администраторам единую картину, вместо необходимости проверять каждый компонент по отдельности.

Виды систем мониторинга

Инфраструктурный мониторинг — сфокусирован на физическом и виртуальном оборудовании: серверах, сетевых устройствах, системах хранения данных.

Мониторинг приложений (APM) — отслеживает производительность конкретных приложений на уровне кода, транзакций и пользовательских сценариев, помогая находить узкие места непосредственно в бизнес-логике.

Мониторинг сети — контролирует состояние сетевого оборудования, пропускную способность каналов и маршрутизацию трафика.

Синтетический мониторинг — имитирует действия реальных пользователей для проверки работоспособности сервисов с точки зрения конечного клиента, а не только внутренней инфраструктуры.

Комплексные платформы обычно объединяют несколько из этих направлений в одном решении, что упрощает эксплуатацию и снижает количество разрозненных инструментов, которые администраторам приходится держать под контролем одновременно.

На что обращать внимание при выборе системы

Совместимость с существующей инфраструктурой. Стоит уточнять поддержку используемых операционных систем, СУБД и облачных платформ — особенно актуально для компаний, работающих с отечественными операционными системами и импортозамещёнными решениями, где совместимость мониторинга с локальным стеком технологий становится критичным фактором выбора.

Масштабируемость. Система должна выдерживать рост инфраструктуры без потери производительности самого мониторинга — иначе с расширением парка серверов и сервисов сама платформа мониторинга рискует стать узким местом.

Гибкость настройки оповещений. Важна возможность тонкой настройки порогов срабатывания и маршрутизации уведомлений конкретным специалистам в зависимости от типа и критичности проблемы, чтобы избежать как пропуска важных инцидентов, так и избыточного количества ложных оповещений, снижающих внимание команды к реальным сбоям.

Наличие готовых интеграций. Совместимость с уже используемыми в компании инструментами — системами тикетов, мессенджерами для уведомлений, платформами автоматизации — снижает трудозатраты на внедрение и последующую эксплуатацию.

Для компаний, работающих с российской ИТ-инфраструктурой, дополнительным ориентиром при выборе платформы становится система ИТ-мониторинга Astra Monitoring — решение, ориентированное на контроль состояния серверов, сетевого оборудования и приложений в актуальном для отечественного рынка технологическом стеке.

Внедрение мониторинга: с чего начать

Внедрение системы мониторинга стоит начинать с определения ключевых показателей, критичных именно для конкретного бизнеса — не пытаться отслеживать абсолютно всё сразу, а сосредоточиться на метриках, действительно влияющих на доступность и производительность основных сервисов. Постепенное расширение охвата мониторинга — от наиболее критичных систем к второстепенным — снижает нагрузку на команду в процессе внедрения и позволяет быстрее получить первую практическую пользу от системы.

Итог

Система ИТ-мониторинга — не опциональное дополнение, а необходимый инструмент для любой компании, зависящей от стабильной работы своей ИТ-инфраструктуры. Правильно выстроенный мониторинг позволяет реагировать на проблемы до того, как они станут заметны пользователям, а грамотный выбор платформы под конкретный технологический стек компании существенно упрощает как внедрение, так и последующую эксплуатацию системы.

константин

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