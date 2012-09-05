Тарифы, акции и техническая возможность подключения зависят от конкретного адреса и меняются довольно быстро. Перед заключением договора проверяйте актуальные условия на сайте оператора или в его офисе.

В Москве домашний интернет предлагает множество компаний, и на первый взгляд их условия похожи: «до 1 Гбит/с», «Wi-Fi-роутер в подарок», «первые месяцы со скидкой». Разница проявляется позже — в стабильности связи, реальной скорости и итоговой стоимости. Разберём выбор по шагам для чего нужны провайдеры интернета в Москве.

Шаг 1. Выясните, кто может подключить ваш дом

Выбирать нужно не из всех провайдеров города, а из тех, чьё оборудование уже заведено в ваш дом или может быть заведено. Для этого:

введите адрес на сайтах провайдеров — там обычно есть проверка технической возможности;

спросите соседей, чем они пользуются и довольны ли;

уточните в управляющей компании или ТСЖ, каким операторам разрешён доступ в здание;

загляните в слаботочный шкаф или на лестничную площадку — там часто видно, чьё оборудование установлено. Подключить домашний интернет в Ижевске можно тут.

Иногда в доме доступно два-три оператора, иногда один. В новостройках выбор нередко ограничен договорами застройщика, в старых домах — наоборот, шире.

Шаг 2. Разберитесь в технологиях подключения

От технологии зависит стабильность и потолок скорости:

FTTH / GPON — оптоволокно прямо в квартиру. Самый современный вариант: высокая скорость, малые задержки, хорошая симметричность входящего и исходящего канала.

— оптоволокно прямо в квартиру. Самый современный вариант: высокая скорость, малые задержки, хорошая симметричность входящего и исходящего канала. FTTB — оптика до дома или подъезда, дальше кабель витой пары до квартиры. Распространённый и вполне надёжный вариант. Подключить домашний интернет в Тамбове можно тут.

— оптика до дома или подъезда, дальше кабель витой пары до квартиры. Распространённый и вполне надёжный вариант. Подключить домашний интернет в Тамбове можно тут. Кабельный интернет (DOCSIS) — через коаксиальный кабель; скорость может зависеть от загрузки узла.

— через коаксиальный кабель; скорость может зависеть от загрузки узла. Мобильный интернет 4G/5G — выручает там, где проводного нет, но зависит от покрытия, загрузки сети и часто имеет ограничения по трафику.

— выручает там, где проводного нет, но зависит от покрытия, загрузки сети и часто имеет ограничения по трафику. ADSL и аналоги — устаревшая технология, для современных задач обычно не подходит.

Шаг 3. Определите, какая скорость вам нужна

Не стоит переплачивать за максимальный тариф, если он не нужен:

сёрфинг, соцсети, видеозвонки, ТВ в HD — хватает небольшой скорости;

несколько человек одновременно смотрят видео в высоком качестве, играют, работают удалённо — нужен запас;

загрузка больших файлов, облачные бэкапы, стриминг, умный дом с камерами — важна ещё и скорость исходящего канала.

Ориентируйтесь на количество устройств и людей, которые одновременно пользуются сетью, а не на цифры в рекламе.

Шаг 4. Посчитайте реальную стоимость

Цена в рекламе — не итоговая. Уточните:

сколько стоит тариф после окончания акции и на какой срок действует скидка;

и на какой срок действует скидка; есть ли плата за подключение и монтаж;

роутер и приставка — аренда, рассрочка или покупка, и что с ними делать при расторжении;

не навязаны ли дополнительные услуги: ТВ, антивирус, видеонаблюдение, мобильная связь;

есть ли минимальный срок договора и штрафы за досрочный отказ.

Сравнивайте стоимость за 12 месяцев с учётом всех платежей — так картина честнее.

Шаг 5. Оцените качество и репутацию

Главные признаки хорошего провайдера:

стабильное соединение без обрывов в вечерние часы;

реальная скорость, близкая к заявленной;

низкие задержки (пинг), важные для игр и звонков;

нормальная скорость отдачи, если вы работаете с видео, серверами, удалёнными рабочими столами;

понятная и быстрая техподдержка, выезд мастера в разумные сроки.

Читайте отзывы жителей вашего дома или района: в Москве качество может заметно отличаться даже у одного оператора в разных домах.

Шаг 6. Учтите технические нюансы

Если вам важны особые условия, уточните заранее:

можно ли получить статический или «белый» IP-адрес и сколько это стоит;

нет ли ограничений по трафику или «честного использования»;

можно ли использовать собственный роутер и какие настройки нужны (тип подключения, VLAN и т. п.);

как организовать Wi-Fi в большой квартире — один роутер или mesh-система;

нужен ли резервный канал, например мобильный, если от интернета зависит работа.

Шаг 7. Внимательно прочитайте договор

Проверьте:

срок действия и условия продления;

порядок изменения тарифа оператором;

гарантии качества и компенсации при простоях;

условия возврата или выкупа оборудования;

порядок расторжения и возможные штрафы;

что именно указано про скорость: «до» такой-то или гарантированный минимум.

Устные обещания менеджера значения не имеют, если их нет в документе.

Шаг 8. Протестируйте и сравните

Если есть возможность, начните с короткого срока или тарифа без долгих обязательств. После подключения:

замерьте скорость и задержки в разное время суток, по кабелю и по Wi-Fi;

проверьте стабильность в вечерние часы;

оцените работу поддержки на реальном обращении.

Если сервис не устраивает, лучше выяснить это в первые недели, пока нет серьёзных обязательств.

Шаблон сравнения провайдеров

Составьте простую таблицу — по одному столбцу на каждого оператора:

Параметр Провайдер 1 Провайдер 2 Провайдер 3 Технология подключения Скорость тарифа Цена в акцию / после акции Подключение и оборудование Срок договора и штрафы Отзывы соседей Поддержка

Особенности разных типов жилья

Новостройки. Проверьте, какие операторы уже есть в доме и нет ли эксклюзивных договоров. Уточните, подведены ли кабели до квартиры.

Проверьте, какие операторы уже есть в доме и нет ли эксклюзивных договоров. Уточните, подведены ли кабели до квартиры. Старые дома. Выбор обычно шире, но качество внутридомовых сетей может быть разным; уточняйте технологию подключения.

Выбор обычно шире, но качество внутридомовых сетей может быть разным; уточняйте технологию подключения. Частные дома и коттеджи. Подключение возможно не везде: нередко выручают оптика по заявке, радиоканал или мобильный интернет с внешней антенной.

Подключение возможно не везде: нередко выручают оптика по заявке, радиоканал или мобильный интернет с внешней антенной. Съёмное жильё. Лучше выбирать тариф без долгого срока и без дорогого оборудования, чтобы не платить штрафы при переезде. Вопрос подключения согласуйте с собственником.

Типичные ошибки

выбирать по самой низкой цене из рекламы, не проверив стоимость после акции;

платить за гигабит, когда достаточно небольшой скорости;

не проверять возможность подключения по адресу;

не читать договор и условия возврата оборудования;

ориентироваться только на общие рейтинги, а не на отзывы по своему дому;

не учитывать качество Wi-Fi — часто проблема не у провайдера, а в роутере и его расположении.

Короткий чек-лист

Проверить, кто подключает ваш адрес. Узнать технологию подключения. Определить нужную скорость. Посчитать полную стоимость за год. Почитать отзывы по дому и району. Уточнить условия роутера, IP-адреса и ограничений. Прочитать договор. После подключения проверить скорость и стабильность.

Итог

Хороший провайдер в Москве — не тот, у кого самая громкая реклама, а тот, кто технически доступен по вашему адресу, стабильно работает вечером и честно называет итоговую цену. Сначала проверьте адрес, затем сравните технологии и реальную стоимость, прочитайте договор и по возможности начните с короткого срока: это защитит от переплат и разочарования.