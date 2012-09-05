На обычном микроскопе оператор сам двигает препарат, крутит фокус и переключает объективы. Пока нужно посмотреть несколько полей зрения, это удобно. Когда требуется снять весь срез целиком, получить серию снимков по глубине или вернуться к той же клетке через час, руки перестают справляться с точностью и повторяемостью.

Моторизация переносит эти движения на приводы, которыми управляет программа. Разберём, какие узлы автоматизируют, что это даёт на практике и в каких случаях ручной прибор остаётся разумным выбором.

Какие узлы получают привод

Моторизованным может быть практически любой подвижный узел, и производители обычно предлагают выбирать их по отдельности.

Предметный стол. Шаговые или линейные двигатели перемещают препарат по двум осям с повторяемостью порядка единиц микрометров и лучше, в зависимости от модели. Это основа для сканирования и возврата к сохранённым координатам.

Фокусировка. Привод оси Z нужен для автофокуса и съёмки серий по глубине.

Револьвер объективов. Программа сама меняет увеличение и при этом знает, какой объектив стоит в пути, поэтому масштаб на снимке подставляется автоматически.

Турель флуоресцентных кубов, затворы и колёса фильтров. Позволяют быстро переключать каналы и закрывать свет между кадрами, чтобы препарат меньше выгорал.

Конденсор и диафрагмы. Их настройки запоминаются для каждого объектива и метода контраста.

Полностью моторизованный штатив управляется с сенсорной панели или из программы, а ручки на нём остаются электронными: они передают команду приводу, а не вращают механизм напрямую.

Панорамы: сшивка полей зрения

Самая востребованная функция моторизованного стола называется сшивкой. Программа делит область интереса на прямоугольники размером с поле зрения камеры, обходит их по очереди, снимает каждый с небольшим перекрытием и собирает общее изображение. В результате получается снимок целого среза или шлифа с разрешением выбранного объектива.

Качество панорамы зависит от трёх вещей. Стол должен приходить в заданную точку точно, иначе швы будут заметны. Освещение должно быть равномерным по полю, иначе на картинке появится клетчатый рисунок. Фокус должен отслеживаться по всей площади, потому что стекло и сам препарат редко лежат идеально горизонтально. Для этого перед съёмкой строят карту фокуса по нескольким точкам или включают автофокус на каждом кадре.

Серии по глубине и расширенный фокус

У объективов с большой апертурой глубина резкости составляет доли микрометра или несколько микрометров. Толстый срез, клетка в геле или рельефная поверхность излома целиком в резкость не попадают. Привод фокуса снимает стопку кадров с заданным шагом, а программа либо собирает из них одно изображение, где резко всё, либо строит объёмную модель.

В материаловедении так получают карту высот поверхности, в биологии готовят данные для деконволюции и трёхмерной реконструкции. Вручную выдержать одинаковый шаг в полмикрометра на сотне кадров практически невозможно.

Многоточечная съёмка и длительные эксперименты

При наблюдении за живыми клетками исследователь отмечает несколько десятков позиций в лунках планшета, и прибор обходит их по расписанию часами и сутками. В каждой точке он наводит резкость, переключает каналы флуоресценции, делает кадры и закрывает затвор. Человеку остаётся проверить результат.

Для таких экспериментов важна не только механика, но и удержание фокуса. Температура в помещении меняется, штатив прогревается, и плоскость резкости уходит. Системы аппаратного удержания фокуса отслеживают положение дна посуды по отражённому инфракрасному лучу и компенсируют дрейф между кадрами.

Чем моторизованный микроскоп отличается от сканера препаратов

Задачи у этих приборов пересекаются, но устроены они по-разному. Сканер микропрепаратов представляет собой закрытый автомат: в него загружают лоток или кассету стёкол, и он выдаёт цифровые копии с заданным увеличением. Окуляров у него нет, набор методов ограничен, зато производительность высока и участие оператора минимально. Такие системы ставят в патоморфологических лабораториях, где оцифровывают поток стёкол.

Исследовательский штатив с приводами остаётся универсальным инструментом. На нём можно смотреть глазами, менять методы контраста, ставить разные объективы и камеры, работать с чашками и планшетами. Если стоит выбор, что нужнее лаборатории, подобрать моторизованный микроскоп или сканер под конкретный поток и методики помогут специалисты компании Арстек, где представлено оборудование Olympus, Leica, Nikon и Zeiss.

Что ещё даёт автоматика

Помимо очевидной экономии времени есть менее заметные выгоды. Программа сохраняет вместе со снимком все условия съёмки: объектив, экспозицию, положение диафрагм, координаты. Через месяц эксперимент можно повторить с теми же настройками, а в отчёте указать их без догадок. Это повышает воспроизводимость результатов и упрощает работу нескольких сотрудников на одном приборе.

Вторая выгода связана с эргономикой. Оператор не сидит часами, согнувшись над окулярами и вращая ручки, а управляет прибором с экрана. Удалённый доступ позволяет запускать долгую съёмку и контролировать её из другого помещения.

Когда моторизация не нужна

Приводы заметно увеличивают стоимость прибора и требуют программного обеспечения, компьютера, обучения персонала. В рутинной диагностике, где врач быстро просматривает препарат и выносит заключение, ручной стол удобнее: рука реагирует быстрее, чем интерфейс. Учебным лабораториям автоматика тоже редко нужна.

Разумный путь заключается в выборе штатива, который допускает дооснащение. Многие производители позволяют начать с моторизованного стола и фокуса, а турели и затворы добавить позже. Перед покупкой стоит выписать, какие операции занимают больше всего времени или дают наибольший разброс результатов. Именно их и имеет смысл автоматизировать в первую очередь.