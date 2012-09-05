Услугу «автомобиль с водителем» часто воспринимают как атрибут кино и статусных персон. На практике всё приземлённее: это способ вернуть себе рабочие часы и не думать о парковке, пробках и том, кто сегодня не выпил за ужином. Машина с профессиональным водителем ждёт у входа, маршрут просчитан заранее, а между встречами можно провести звонок или разобрать почту в тишине заднего сиденья.

Дешевле ли это такси? Если считать одну поездку — обычно нет. Но как только за день их набирается три-четыре, а график сдвигается, почасовая аренда выходит и выгоднее, и предсказуемее: цена фиксируется договором, а не Surge-тарифом в час пик.

Кому и когда нужен автомобиль с водителем

Деловой день с несколькими встречами. Машина на сутки или на 8–10 часов: водитель находится рядом весь день, переезды занимают минуты.

Машина на сутки или на 8–10 часов: водитель находится рядом весь день, переезды занимают минуты. Приём гостей и партнёров. Важного человека встречают в аэропорту и сопровождают весь визит — от отеля до переговоров и ужина.

Важного человека встречают в аэропорту и сопровождают весь визит — от отеля до переговоров и ужина. Свадьбы и юбилеи. Машина молодожёнов и транспорт для гостей, чтобы никто не искал парковку у ресторана.

Машина молодожёнов и транспорт для гостей, чтобы никто не искал парковку у ресторана. Поездки с детьми на дальние расстояния. Детские кресла установлены заранее, остановки по расписанию, а не «когда все устали».

Детские кресла установлены заранее, остановки по расписанию, а не «когда все устали». Съёмки, гастроли, пресс-туры. Команда, техника и перемещение по точкам без опозданий.

Для рабочих маршрутов по столице услугу чаще всего берут на весь день: аренда Mercedes с водителем в Москве по почасовому тарифу покрывает и город, и подачу в аэропорты, а в городах, где компания держит автопарк, стандарт машины и водителя одинаков.

Какой класс выбрать под задачу

Задача Класс автомобиля Переговоры топ-уровня, инвесторы, свадьба S-класс и Maybach Рабочие будни руководителя, трансферы E-класс Семья, группа до 6–7 человек V-класс Группы от 8 до 20 человек Sprinter Загородные и внедорожные маршруты G-класс

Ориентироваться в классах проще по живому автопарку перевозчика, где у каждой машины фото салона и комплектация — например, https://luxcarrent.ru/cata.

Maybach S-класса — верхняя строчка парков большинства операторов аренды с водителем

Как устроены тарифы

База — почасовая ставка с минимальным заказом (обычно от трёх-четырёх часов плюс час подачи). В час входят работа водителя, топливо и мойка; доплачивают за ночные часы, межгород и праздничные даты. У добросовестных операторов всё, что входит в тариф, перечислено в договоре, а состав сервисов — на сайте: https://luxcarrent.ru/services.

Что уточнить при заказе

возраст и модель автомобиля — и совпадают ли фото на сайте с реальным парком;

что именно входит в час, а за что счёт придёт отдельно;

правила ожидания: входит ли простой в аэропорту или у ресторана в тариф;

как оформляются документы — счёт, договор, чек;

работает ли перевозчик в других городах, если поездки регулярные.

Последний пункт важнее, чем кажется: единый стандарт машин и водителей в Москве, Петербурге и Сочи экономит время тем, кто ездит между городами по работе. Как минимум — не приходится каждый раз заново искать и проверять перевозчика.