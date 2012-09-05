Услугу «автомобиль с водителем» часто воспринимают как атрибут кино и статусных персон. На практике всё приземлённее: это способ вернуть себе рабочие часы и не думать о парковке, пробках и том, кто сегодня не выпил за ужином. Машина с профессиональным водителем ждёт у входа, маршрут просчитан заранее, а между встречами можно провести звонок или разобрать почту в тишине заднего сиденья.
Дешевле ли это такси? Если считать одну поездку — обычно нет. Но как только за день их набирается три-четыре, а график сдвигается, почасовая аренда выходит и выгоднее, и предсказуемее: цена фиксируется договором, а не Surge-тарифом в час пик.
Кому и когда нужен автомобиль с водителем
- Деловой день с несколькими встречами. Машина на сутки или на 8–10 часов: водитель находится рядом весь день, переезды занимают минуты.
- Приём гостей и партнёров. Важного человека встречают в аэропорту и сопровождают весь визит — от отеля до переговоров и ужина.
- Свадьбы и юбилеи. Машина молодожёнов и транспорт для гостей, чтобы никто не искал парковку у ресторана.
- Поездки с детьми на дальние расстояния. Детские кресла установлены заранее, остановки по расписанию, а не «когда все устали».
- Съёмки, гастроли, пресс-туры. Команда, техника и перемещение по точкам без опозданий.
Для рабочих маршрутов по столице услугу чаще всего берут на весь день: аренда Mercedes с водителем в Москве по почасовому тарифу покрывает и город, и подачу в аэропорты, а в городах, где компания держит автопарк, стандарт машины и водителя одинаков.
Какой класс выбрать под задачу
|Задача
|Класс автомобиля
|Переговоры топ-уровня, инвесторы, свадьба
|S-класс и Maybach
|Рабочие будни руководителя, трансферы
|E-класс
|Семья, группа до 6–7 человек
|V-класс
|Группы от 8 до 20 человек
|Sprinter
|Загородные и внедорожные маршруты
|G-класс
Ориентироваться в классах проще по живому автопарку перевозчика, где у каждой машины фото салона и комплектация — например, https://luxcarrent.ru/cata.
Как устроены тарифы
База — почасовая ставка с минимальным заказом (обычно от трёх-четырёх часов плюс час подачи). В час входят работа водителя, топливо и мойка; доплачивают за ночные часы, межгород и праздничные даты. У добросовестных операторов всё, что входит в тариф, перечислено в договоре, а состав сервисов — на сайте: https://luxcarrent.ru/services.
Что уточнить при заказе
- возраст и модель автомобиля — и совпадают ли фото на сайте с реальным парком;
- что именно входит в час, а за что счёт придёт отдельно;
- правила ожидания: входит ли простой в аэропорту или у ресторана в тариф;
- как оформляются документы — счёт, договор, чек;
- работает ли перевозчик в других городах, если поездки регулярные.
Последний пункт важнее, чем кажется: единый стандарт машин и водителей в Москве, Петербурге и Сочи экономит время тем, кто ездит между городами по работе. Как минимум — не приходится каждый раз заново искать и проверять перевозчика.