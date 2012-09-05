Строительным компаниям и подрядчикам важно закупать материалы у поставщика, который может закрыть сразу несколько потребностей: металл, железобетонные изделия, металлоконструкции и технику для работ на площадке. Один из таких вариантов — группа компаний «МДМ-Групп». Разберём, чем занимается компания по информации с её сайта, какие товары и услуги входят в её направления, как выбирать поставщика строительных материалов и на что обратить внимание при заказе https://mdmgroup-spb.ru.

Материал подготовлен по общедоступному описанию компании на её сайте. Ассортимент, цены, условия доставки и производственные возможности могут меняться, поэтому актуальные данные подтверждайте напрямую у компании и проверяйте реквизиты в открытых реестрах. Название «МДМ Групп» используют разные организации, поэтому убедитесь, что вы взаимодействуете именно с нужной компанией.

Чем занимается компания

По описанию на сайте, группа компаний «МДМ-Групп» работает в сфере строительных материалов и конструкций. Компания заявляет, что производит и поставляет:

металлопрокат;

железобетонные изделия (ЖБИ);

металлоконструкции по типовым и индивидуальным проектам;

по типовым и индивидуальным проектам; модульные конструкции;

услуги аренды спецтехники.

Продукция ориентирована на промышленное, жилищное и дорожное строительство. Компания указывает, что работает с заказчиками по всей России, предлагает цены от производителя, гарантию качества в соответствии с ГОСТ и доставку собственным автотранспортом. Также сообщается, что поставки осуществляются по прямым контрактам с производителями-брендами, а специалисты помогают рассчитать необходимое количество материалов для сооружения объекта.

Основные направления и что в них входит

Металлопрокат

Металлопрокат — основа большинства строительных проектов: каркасы зданий, перекрытия, ограждения, инженерные конструкции. В этом направлении обычно востребованы:

арматура разных диаметров и классов;

разных диаметров и классов; балки, швеллеры, уголки;

листовой прокат;

трубы разных типов и сечений;

разных типов и сечений; круг, квадрат, полоса и другие профили;

и другие профили; профильный и гнутый прокат.

При выборе металлопроката важно учитывать марку стали, класс прочности, соответствие стандартам, наличие сертификатов качества и условия хранения.

Железобетонные изделия (ЖБИ)

ЖБИ широко применяются в жилищном, промышленном и дорожном строительстве. К ним относятся, например:

плиты перекрытий и покрытий;

фундаментные блоки и плиты;

колонны, балки, ригели;

дорожные плиты, бордюры;

лотки, кольца, колодцы, трубы;

стеновые панели и другие конструктивные элементы.

Для заказа важно знать марку бетона, класс по прочности, морозостойкость, водонепроницаемость, размеры, армирование, а также соответствие изделий проекту и стандартам.

Металлоконструкции

Это готовые или изготавливаемые под заказ элементы из металла: каркасы зданий, фермы, колонны, балки, лестницы, площадки, ограждения, эстакады. Металлоконструкции могут выпускаться по типовым решениям или по индивидуальным чертежам. Для заказчика важны:

соответствие проекту и расчётам;

качество сварных швов и обработка поверхности;

защита от коррозии (грунтование, окраска, цинкование);

точность изготовления и комплектность;

возможность монтажа и сопровождения.

Модульные конструкции

Модульные решения применяются для быстрого возведения временных и постоянных объектов: бытовок, административных помещений, складов, вахтовых городков и других сооружений. Преимущества: скорость монтажа, мобильность и возможность перемещения. Важно уточнять утепление, инженерное оснащение и требования к фундаменту.

Аренда спецтехники

Аренда техники помогает строительным компаниям не покупать дорогое оборудование ради разовых работ. Обычно востребованы экскаваторы, погрузчики, краны, самосвалы, манипуляторы и другая техника. При аренде нужно учитывать условия оплаты, наличие оператора, сроки подачи, стоимость доставки техники и ответственность сторон.

Преимущества комплексного поставщика

Работа с поставщиком, который закрывает несколько позиций, может давать:

экономию времени на поиске и согласовании разных контрагентов;

на поиске и согласовании разных контрагентов; единый договор и более простую логистику;

и более простую логистику; возможность комплексного расчёта материалов для объекта;

материалов для объекта; согласованность поставок по срокам и объёмам;

по срокам и объёмам; более гибкие условия при крупных заказах.

При этом важно оценивать не только удобство, но и качество каждой позиции и надёжность компании.

Как заказать материалы: последовательность действий

Подготовьте техническое задание или смету. Определите перечень материалов, марки, размеры, количество, требования к качеству и срокам. Свяжитесь с компанией и запросите коммерческое предложение с указанием цен, наличия, условий доставки и оплаты. Уточните параметры продукции. Попросите сертификаты, паспорта качества, подтверждение соответствия стандартам. Согласуйте условия поставки. Сроки, график, место разгрузки, ответственность за повреждения, порядок приёмки. Заключите договор. Проверьте реквизиты, предмет, цену, сроки, порядок расчётов, гарантийные обязательства. Организуйте приёмку материалов. Проверьте количество, маркировку, документы, внешний вид. Все замечания фиксируйте актами. Сохраните документы, подтверждающие поставку и качество.

Как выбрать поставщика строительных материалов

Проверка компании. Изучите сведения в ЕГРЮЛ: дату регистрации, адрес, учредителей, руководителя, виды деятельности. Проверьте наличие судебных дел, исполнительных производств, сведений о банкротстве.

Репутация и опыт. Узнайте, как долго компания работает на рынке, какие объекты обеспечивала, есть ли отзывы заказчиков и рекомендации.

Качество продукции. Запросите сертификаты, паспорта, протоколы испытаний, информацию о производителе, убедитесь в соответствии продукции стандартам.

Прозрачность цены. Сравните предложения нескольких поставщиков. Уточняйте, что входит в цену: доставка, погрузка, разгрузка, резка, упаковка, НДС.

Логистика. Наличие собственного автотранспорта и возможность соблюдать график важны для строительных объектов.

Условия оплаты. Предоплата, постоплата, этапы платежей, возможность отсрочки.

Гарантии и ответственность. Порядок рекламаций, замена или возврат некачественных материалов, ответственность за срыв сроков.

Сервис и консультации. Способность помочь с расчётом материалов, подбором марок и решением технических вопросов.

Что проверять при приёмке

Металлопрокат. Соответствие маркировки и сертификатов, геометрия и размеры, отсутствие глубоких дефектов, коррозии, деформаций.

ЖБИ. Целостность изделий, отсутствие трещин и сколов, соответствие размеров и маркировки, качество арматурных выпусков, наличие паспортов.

Металлоконструкции. Соответствие чертежам, качество сварки и покрытия, комплектность, маркировка элементов.

Спецтехника. Исправность, комплектность, документы на технику, допуски оператора, условия эксплуатации.

Типичные ошибки заказчиков

выбор поставщика только по минимальной цене;

отсутствие чёткой спецификации и допусков;

не проверка сертификатов и документов;

несогласованные сроки и логистика;

принятие материалов без проверки и актов;

игнорирование условий хранения на объекте;

отсутствие договора или размытые формулировки;

недостаточный запас по срокам.

Итог

«МДМ-Групп», по информации на сайте, предлагает строительным компаниям материалы и услуги, востребованные на объектах разного типа: металлопрокат, железобетонные изделия, металлоконструкции, модульные решения и аренду спецтехники. Чтобы заказ прошёл без проблем, чётко определите потребность, уточните актуальный ассортимент и условия, проверьте документы и реквизиты компании, зафиксируйте договорённости письменно и организуйте приёмку материалов по актам.