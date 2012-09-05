При выборе сабвуфера для автомобиля часто возникает вопрос: купить готовую корпусную модель или отдельно подобрать динамик и изготовить под него короб. Оба варианта способны дать хороший бас, но отличаются по стоимости, сложности установки, размерам и возможностям настройки. Готовый сабвуфер удобнее, а индивидуальная сборка позволяет точнее адаптировать систему под автомобиль и музыкальные предпочтения.

Корпусной сабвуфер уже установлен в рассчитанный производителем ящик. Покупателю остаётся подобрать усилитель, подключить оборудование и выполнить настройку. Отдельный динамик требует подходящего корпуса, который можно купить готовым или изготовить по конкретным параметрам.

Чем удобен готовый корпусной сабвуфер

Главное преимущество корпусной модели — предсказуемость. Производитель подбирает объём ящика, конструкцию и размеры порта с учётом характеристик динамика. Пользователю не нужно самостоятельно выполнять расчёты и проверять, подходит ли короб выбранной головке.

Готовый вариант особенно удобен, если требуется быстро собрать систему без сложных работ. Он подходит для первой установки и для владельцев, которые не планируют экспериментировать с настройкой корпуса.

Преимущества корпусного сабвуфера:

динамик и короб уже согласованы;

не требуется самостоятельный расчёт объёма;

меньше риск допустить ошибку;

установка занимает меньше времени;

заранее известны размеры конструкции;

можно подобрать усилитель по готовым характеристикам.

Недостаток заключается в ограниченном выборе конфигураций. Корпус может занимать больше места, чем хотелось бы, или не помещаться в выбранной части багажника. Изменить его объём и настройку без переделки уже не получится.

Когда лучше выбрать отдельный динамик

Покупка отдельного сабвуферного динамика даёт больше свободы. Можно самостоятельно выбрать тип корпуса, его форму, объём и расположение. Это особенно полезно, если требуется сохранить полезное пространство в багажнике или встроить сабвуфер в боковую нишу.

Такой подход позволяет собрать систему под конкретные задачи. Один и тот же динамик в закрытом коробе и фазоинверторе может звучать по-разному. Закрытое оформление обычно даёт более собранный бас, а фазоинвертор помогает получить большую громкость в заданном диапазоне.

Отдельный динамик стоит выбирать, если важно:

изготовить корпус точно по форме багажника;

получить определённый характер баса;

настроить фазоинвертор под нужный диапазон;

использовать нестандартное расположение;

подобрать толщину и материал стенок;

в дальнейшем менять конфигурацию системы.

При этом ошибка в расчётах может заметно ухудшить результат. Неподходящий объём, слишком узкий порт или слабый корпус приводят к гулу, шуму воздуха и недостаточному контролю диффузора.

Какой корпус используется чаще

Для автомобильных сабвуферов наиболее распространены закрытый ящик и фазоинвертор. Реже применяются более сложные конструкции, которые требуют точного расчёта и занимают много места.

Закрытый ящик представляет собой герметичный корпус. Он обычно компактнее, проще в изготовлении и обеспечивает собранное звучание. Такой вариант хорошо подходит для повседневной системы, где важны контроль и умеренные размеры.

Фазоинверторный короб имеет порт, настроенный на определённую частоту. Он позволяет повысить отдачу в басовом диапазоне и получить больше громкости при той же мощности усилителя. Однако корпус получается крупнее, а ошибка в параметрах порта сильнее влияет на звучание.

При выборе оформления учитывают:

параметры конкретного динамика;

рекомендуемый производителем объём;

желаемую громкость;

музыкальные предпочтения;

доступное место;

мощность усилителя.

Нельзя считать, что фазоинвертор всегда лучше закрытого корпуса. Это разные варианты для разных задач.

Почему нельзя ставить любой динамик в любой короб

Каждый сабвуфер имеет собственные электромеханические параметры. Они определяют, в каком объёме и оформлении динамик будет работать правильно. Два внешне похожих сабвуфера одного размера могут требовать совершенно разных корпусов.

Если установить динамик в слишком маленький закрытый ящик, бас может стать жёстким, а нижний диапазон — ограниченным. Слишком большой объём снижает контроль и увеличивает риск превышения допустимого хода диффузора.

В фазоинверторной конструкции особенно важны площадь и длина порта. Слишком маленькое сечение вызывает шум воздуха, а неправильная длина меняет частоту настройки. Поэтому копировать размеры случайного короба только из-за совпадения диаметра динамика не следует.

Материал и жёсткость корпуса

Короб должен быть прочным и не вибрировать вместе с сабвуфером. Для изготовления часто используют МДФ или качественную фанеру достаточной толщины. Стенки соединяют герметично, а в крупных конструкциях добавляют внутренние распорки.

Слабый корпус поглощает часть энергии и создаёт посторонние призвуки. На высокой громкости стенки могут заметно двигаться, из-за чего бас становится менее точным.

Особое внимание уделяют передней панели, на которой закреплён динамик. Она испытывает значительную нагрузку и должна надёжно удерживать корзину. В некоторых случаях переднюю стенку делают двойной.

Как выбрать усилитель

Независимо от типа корпуса усилитель подбирают по номинальной мощности RMS и итоговому сопротивлению сабвуфера. У отдельного динамика могут быть одна или две звуковые катушки, что позволяет получить несколько вариантов подключения.

Перед покупкой нужно определить:

номинальную мощность сабвуфера;

сопротивление катушек;

возможную итоговую нагрузку;

мощность усилителя при этом сопротивлении;

стабильность работы моноблока;

требования к силовой проводке.

Для готовой корпусной модели основные параметры обычно уже указаны. При индивидуальной сборке схему подключения необходимо рассчитать заранее, особенно если используются два динамика.

Что занимает меньше места

На первый взгляд отдельный динамик кажется более компактным, но без корпуса он работать не сможет. Итоговые размеры зависят от типа оформления и требуемого объёма.

Готовые модели часто имеют универсальную прямоугольную форму, которая не всегда эффективно использует пространство багажника. Индивидуальный короб можно сделать узким, высоким, повторяющим спинку сиденья или форму боковой ниши. Это позволяет сохранить больше полезного места.

Однако сложная форма усложняет расчёт внутреннего объёма. Необходимо учитывать толщину материала, распорки, объём самого динамика и порта.

Разница в стоимости

Корпусной сабвуфер обычно выгоден тем, что покупатель получает готовый комплект. Не требуется отдельно оплачивать материал, проектирование и изготовление ящика. Для системы начального и среднего уровня это часто наиболее рациональный вариант.

Индивидуальная сборка может стоить дороже, особенно если корпус имеет сложную форму, отделку и точную настройку порта. При самостоятельном изготовлении расходы снижаются, но возрастает риск ошибки.

Сравнивать нужно не только цену динамика. В расчёт входят:

стоимость корпуса;

крепёж и терминалы;

материал отделки;

изготовление и установка;

усилитель;

силовая и акустическая проводка.

Иногда качественный готовый сабвуфер оказывается дешевле отдельной головки с правильно изготовленным коробом.

Что выбрать для повседневного автомобиля

Готовый корпусной сабвуфер подходит тем, кому нужен понятный и быстрый результат. Он удобен для первой системы, стандартного багажника и установки без индивидуального проектирования. Главное — проверить размеры, номинальную мощность и сопротивление.

Отдельный динамик с изготовленным под него коробом лучше выбирать, когда требуется нестандартная форма, определённая настройка баса или максимальное использование возможностей оборудования. Такой вариант требует более точного расчёта, но позволяет лучше адаптировать систему под автомобиль.

Качество баса зависит не от того, куплен ли корпус готовым. Важнее соответствие объёма параметрам динамика, жёсткость конструкции, правильный усилитель и настройка фильтров. Хорошо рассчитанный индивидуальный короб даёт больше свободы, а готовая модель снижает риск ошибок и упрощает установку.

При подготовке статьи частично использованы материалы с сайта dbshop.ru - готовый корпусный сабвуфер

Дата публикации: 24 мая 2022 года