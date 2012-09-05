Китайские автомобили давно стали массовым выбором российских покупателей: богатая комплектация, разумная цена и широкая дилерская сеть. Но вопрос «какая марка лучшая» не имеет универсального ответа. Всё зависит от бюджета, задач, региона, отношения к риску и того, нужен ли вам новый автомобиль или с пробегом. Разберём основные бренды, их сильные и слабые стороны и подскажем, как выбрать под свою ситуацию. Узнать кто производитель Jetour можно тут.

Цены, наценки дилеров, условия гарантии, утилизационный сбор и наличие моделей меняются, поэтому актуальные данные уточняйте у дилеров. Рейтинги «самых надёжных» машин в интернете часто составляют продавцы и автомедиа, поэтому относитесь к ним как к ориентиру, а не как к истине. Узнать про китайский автомобиль Hongqi.

Почему «лучшей» марки не существует

Одна марка может быть лидером продаж и при этом не подходить вам по размеру или бюджету. Другая — менее популярной, но удачной под ваши условия. Кстати чей бренд Exeed. На решение влияют:

бюджет и готовность платить за комплектацию и бренд;

задачи: город, трасса, семья, бездорожье, такси;

доступность сервиса и запчастей в вашем регионе;

ликвидность: насколько легко потом продать машину;

технические особенности: тип двигателя, коробки, привода;

новая или подержанная машина;

личные предпочтения: дизайн, размеры, оснащение.

Основные китайские бренды на российском рынке

Haval

Один из лидеров рынка, с локализованным производством в России. Модельный ряд: Jolion, M6, F7, Dargo и другие. Часто считается безопасным выбором для тех, кто ценит ликвидность, большую сеть дилеров и доступность запчастей.

Плюсы: высокая популярность, разветвлённая сервисная сеть, понятные модели, хорошая ликвидность на вторичном рынке.

Минусы: дилерские наценки на популярные модели, на старте продаж бывали сложности с отдельными узлами у некоторых моделей, конкуренция в классе остаётся высокой.

Chery и его производные (Tenet, Omoda, Jaecoo, Exeed)

Корпорация Chery развивает сразу несколько направлений. Chery — массовый бренд (Tiggo), Tenet — локализованные в России версии на основе Chery (производство в Калуге), Omoda — более дизайнерский бренд, Jaecoo — внедорожный стиль, Exeed — премиальный сегмент.

Плюсы: широкий выбор моделей и размеров, современные технологии, активное развитие, бренды под разные задачи.

Минусы: разнообразие брендов может путать; у новых брендов ещё накапливается история эксплуатации и статистика надёжности; сервис и цены различаются по маркам.

Geely (и Belgee)

Geely — один из самых зрелых китайских брендов, ассоциируемый с технологичностью и хорошей эргономикой. Модели: Coolray, Atlas, Monjaro, Emgrand и другие. Belgee — белорусская сборка моделей на базе Geely.

Плюсы: хорошее соотношение цены и оснащения, технологичность, стабильная репутация на вторичном рынке.

Минусы: отдельные модели стоят дороже конкурентов, сервис в регионах бывает менее развит, чем у лидеров продаж.

Changan

Часто называют недооценённой маркой: простая и понятная техника, широкий выбор моделей (CS35 Plus, CS55 Plus, UNI-S, Alsvin и другие), нередко длинная гарантия.

Плюсы: привлекательная цена, неплохая комплектация, простота конструкции у ряда моделей, длительная гарантия на отдельных моделях.

Минусы: меньше известности и ликвидности, чем у лидеров, сервисная сеть и запчасти в регионах могут быть менее доступны.

Jetour, Tank и другие

Jetour предлагает кроссоверы в разных ценовых сегментах с акцентом на дизайн и оснащение. Tank — внедорожные модели от группы GWM, ориентированные на тех, кому нужен рамный или более «брутальный» формат, но обслуживание и цены обычно выше.

Плюсы: яркий дизайн, внедорожные возможности (у Tank), современные технологии.

Минусы: более высокая стоимость владения, меньше статистики по надёжности, сервис может быть менее доступен.

Прочие и премиальные марки

Zeekr, Li Auto, Voyah и другие предлагают премиальные и электрические автомобили. Они подходят тем, кто готов к особенностям эксплуатации, ценам и ограничениям по сервису.

Что выбрать под задачу

Первый новый автомобиль и город. Популярные компактные кроссоверы массовых брендов: ликвидность, сервис, понятные расходы.

Семья и трасса. Более крупные кроссоверы и семиместные модели: смотрите на объём салона, багажник, второй ряд, надёжность коробки и двигателя.

Максимум оснащения за деньги. Бренды с богатой базовой комплектацией и вариантами с полным приводом, но проверяйте реальные цены у дилеров.

Бюджетный седан. Недорогие модели с простой конструкцией, но уточняйте комплектацию и наличие.

Внедорожные задачи. Модели с большим клиренсом, полным приводом, опциями для бездорожья; учитывайте более высокую стоимость обслуживания.

Такси и интенсивная эксплуатация. Предпочтительны массовые модели с проверенными двигателями и доступными запчастями.

Подержанный автомобиль. Популярные модели лидеров продаж проще продать и обслужить, но важно проверять историю и состояние.

На что смотреть при выборе

Двигатель и коробка. Современные турбомоторы и роботизированные коробки (DCT) требуют внимательного обслуживания и своевременной замены масел. Вариаторы и классические автоматы тоже имеют свои особенности. Изучайте отзывы владельцев и рекомендации сервисов по конкретной связке.

Гарантия. Срок, пробег, условия, ограничения, обязанности по обслуживанию у официальных дилеров.

Сервис и запчасти. Количество дилеров и независимых сервисов в вашем городе, срок поставки запчастей, цены.

Ликвидность. Насколько быстро и по какой цене можно продать машину через несколько лет. Популярные модели обычно ликвиднее.

Климат и условия. Подогревы, качество отопителя, клиренс, зимние пакеты, защита от коррозии.

Происхождение и локализация. Некоторые модели собирают в России или Беларуси, это влияет на цену, наличие, условия обслуживания и иногда на состав комплектации.

Стоимость владения. Расход топлива, налог, страховка, обслуживание, возможные расходы на ремонт.

Утилизационный сбор и мощность. Для импортных автомобилей и цены новых моделей имеет значение мощность двигателя и действующие нормы сбора, поэтому уточняйте цену и условия у дилера.

Тест-драйв и осмотр. Оцените посадку, обзор, шумоизоляцию, подвеску и качество сборки лично.

Новая машина или с пробегом

Новая. Гарантия, свежие технологии, предсказуемость. Но выше цена и возможные наценки, а также быстрая потеря стоимости в первые годы.

С пробегом. Дешевле, но выше риск скрытых проблем. Для китайских авто особенно важны проверка истории, состояния двигателя и коробки, наличие сервисной книжки и диагностика независимым специалистом.

Риски, о которых стоит помнить

Наценки и условия дилеров. Реальная цена автомобиля может отличаться от заявленной из-за дополнительных услуг и наценок.

Сервис вне крупных городов. В регионах возможны сложности с запчастями и квалификацией мастеров.

Недостаточная статистика у новых брендов. Надёжность моделей и узлов проверяется временем.

Изменения в условиях рынка. Регулирование, сборы, курсы, наличие моделей могут меняться.

Субъективные рейтинги. Многие «топы надёжности» отражают мнение авторов и интересы площадок.

Как принимать решение

Определите бюджет и задачи.

Сформируйте список из 3–5 моделей разных брендов.

Изучите независимые отзывы владельцев и обзоры.

Узнайте о сервисе и запчастях в вашем городе.

Сравните комплектации и реальные цены у нескольких дилеров.

Съездите на тест-драйв.

Проверьте условия гарантии и обслуживания.

Для подержанных автомобилей проведите диагностику и проверку документов.

Итог

Среди китайских брендов нет единственного «лучшего»: массовые марки вроде Haval, Chery и его производных, Geely и Changan предлагают широкий выбор и хорошую сервисную базу, а премиальные и нишевые бренды подходят тем, кто готов к особенностям эксплуатации. Выбирайте машину под свои задачи и регион, оценивайте не только цену и комплектацию, но и сервис, ликвидность и стоимость владения, обязательно сравнивайте несколько вариантов и проводите тест-драйв. Тогда вы сможете купить автомобиль, который будет радовать, а не создавать проблемы.