Перед сменой в лагере закупают сотни одинаковых кепок, и почти всегда это делают в последние недели весны. Задача кажется простой, пока не начинается раздача: младшим отрядам убор велик, у двух отрядов оказался один цвет, а к концу первой недели десяток кепок потерян.

Заказ для лагеря отличается от корпоративного тем, что дети разного возраста, носят кепки весь день и активно двигаются. Если учесть это при планировании, смена пройдёт без лишних хлопот для вожатых.

Зачем лагерю одинаковые кепки

Первая причина в защите от солнца. Ребёнок, который забыл панаму дома, получает головной убор на месте, и вожатому не приходится искать замену. Вторая причина организационная: по цвету кепки видно, из какого отряда ребёнок, на линейке, на экскурсии и в столовой.

Третья причина заметна на выездах. В музее или на вокзале группу в одинаковых ярких кепках легко пересчитать, а отставшего видно издалека. Для сопровождающих это серьёзное подспорье, хотя оно не заменяет остальных правил безопасности на выезде.

Как определить размеры без примерки?

Возраст подсказывает размер лишь приблизительно, потому что у ровесников обхват головы может отличаться на несколько сантиметров. Надёжнее попросить родителей указать его в анкете вместе с ростом и размером одежды. Измеряют мягкой лентой чуть выше бровей и через выступающую часть затылка.

Когда собрать мерки нельзя, заказ делят по возрастным группам и опираются на диапазон регулировки модели. Детская кепка с липучкой закрывает несколько размеров сразу. Для старших отрядов, где подросткам детская модель уже тесна, берут часть партии во взрослом исполнении.

Группа Что обычно подходит Риск Младшие школьники Детская модель с регулировкой Убор велик самым маленьким Средние отряды Детская модель, застёжка ближе к максимуму Часть детей уже на границе размера Старшие отряды Взрослая модель с регулировкой Велика тем, кто ниже ростом Вожатые Взрослая модель Обычно нет

Таблица показывает логику, а не точные границы. Перед заказом спросите у поставщика диапазон обхвата для детской и взрослой моделей и сверьте его с тем, что известно о детях.

Какая модель удобна ребёнку?

Лёгкая хлопковая ткань лучше плотной. В жару плотная кепка быстро становится мокрой изнутри, и ребёнок её снимает. Вентиляционные отверстия на клиньях помогают, как и светлый цвет.

Застёжку младший школьник должен регулировать сам. Липучка с этим справляется лучше всего: её не нужно продевать и защёлкивать. Металлическая пряжка надёжнее, но малышу потребуется помощь взрослого.

Пример модели с такими признаками есть в каталоге компании Промотекс: детские бейсболки оптом там представлены моделью из хлопка с пятью клиньями, липучкой и вентиляционными отверстиями. На такую основу можно нанести эмблему лагеря.

Жёсткая высокая передняя панель детям обычно неудобна, а мягкая кепка без уплотнителя легче переносит рюкзак, игру и падение в траву. Есть ли уплотнитель у выбранной модели, стоит уточнить у менеджера до заказа.

Как распределить цвета по отрядам?

Каждому отряду дают свой цвет, и цвета должны различаться с расстояния. Синий и фиолетовый или красный и оранжевый на солнце легко перепутать. Лучше взять набор из далёких друг от друга цветов: красный, жёлтый, зелёный, синий, белый.

Число цветов ограничено палитрой выбранной модели. Если отрядов больше, чем цветов, есть два выхода. Можно дать одному цвету разные эмблемы, но издалека это не различить. Практичнее разделить по цвету возрастные группы, а отряды внутри группы отмечать значком или цветной лентой.

Вожатым иногда заказывают отдельный цвет, чтобы дети находили взрослых в толпе. Для этого подойдёт оттенок, которого нет ни у одного отряда.

Где разместить эмблему лагеря?

Основное место находится на передней панели. Эмблема должна быть простой: название лагеря и один знак. Мелкий текст с годом основания и девизом на детской кепке не прочитать, потому что площадь меньше, чем на взрослой.

Способ нанесения выбирают с учётом стирки. Детские вещи стирают часто и не всегда бережно. Вышивка переносит это лучше плёночного переноса, а перенос позволяет напечатать цветного персонажа. Если хочется и стойкости, и яркой картинки, обсудите с производителем нашивку.

Эмблему делают одинаковой на кепках всех цветов. Тогда фотографии смены выглядят цельно, и остаток кепок можно использовать в следующем году.

Как пометить кепку, чтобы её не перепутали?

Тридцать одинаковых кепок в одном корпусе перепутаются в первый же вечер. Самый простой способ избежать этого: оставить место для имени. Подойдёт светлая внутренняя лента, на которой пишут перманентным маркером, или небольшая бирка на шве.

Писать имя крупно снаружи не стоит. Незнакомый человек на экскурсии не должен иметь возможность обратиться к ребёнку по имени, прочитав его на кепке. Внутренняя пометка решает задачу без этого риска.

Запас на потери и опоздавших

Кепки теряют, рвут, роняют в воду и забывают в автобусе. Точной нормы нет, она зависит от возраста детей и программы смены. Опытные организаторы ориентируются на прошлый год: сколько кепок пришлось выдать повторно.

Если данных нет, запас формируют по трём правилам:

Для младших отрядов запас больше, чем для старших.

Запас берут в каждом цвете, а не общей пачкой одного цвета.

Несколько кепок оставляют для детей, приехавших позже начала смены.

Остаток после сезона не пропадает. Если на эмблеме нет года, эти кепки переходят на следующую смену.

Когда оформлять заказ?

Летние головные уборы нужны всем к одному и тому же времени, поэтому откладывать заказ на последние недели рискованно: нужного цвета или количества может не оказаться в наличии. Заявку разумно отправлять тогда, когда известно примерное число путёвок, не дожидаясь окончательных списков.

Порядок работы обычно такой. Сначала согласуют модель и цвета, затем утверждают эмблему и способ нанесения, после этого уточняют количество. Перед запуском просят один готовый образец и показывают его паре детей разного возраста. Если малышу кепка сползает на глаза даже при затянутой липучке, это лучше узнать до того, как привезут всю партию.