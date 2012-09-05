Как выбрать рабочие перчатки

Рабочие перчатки являются важным средством защиты рук при выполнении строительных, производственных, складских и бытовых работ. Правильно подобранные перчатки помогают предотвратить порезы, ссадины, ожоги, воздействие химических веществ и другие травмы. Однако универсального варианта не существует — выбор зависит от условий эксплуатации и характера выполняемых задач. Посмотрите спилковые перчатки тут.

Первым делом необходимо определить, от каких факторов требуется защита. Для разных видов работ используются различные модели:

от механических повреждений;

от высоких температур;

от химических веществ;

от влаги;

от загрязнений;

от холода.

Если перчатки не соответствуют условиям работы, их защитные свойства будут недостаточными.

Большое значение имеет материал изготовления. Хлопчатобумажные модели подходят для лёгких работ и обеспечивают комфорт при длительном ношении. Перчатки с латексным или нитриловым покрытием улучшают сцепление с инструментом и защищают от влаги. Кожаные изделия отличаются высокой прочностью и часто используются при сварочных и монтажных работах. Так же есть обливные тут.

При выборе стоит обращать внимание на следующие параметры:

размер;

плотность материала;

качество швов;

наличие защитного покрытия;

устойчивость к истиранию.

Слишком большие перчатки снижают точность движений, а слишком маленькие вызывают дискомфорт и быстро изнашиваются.

Для строительных работ часто выбирают модели с дополнительным покрытием на ладони. Такое решение улучшает хват и увеличивает срок службы изделия. При работе с острыми предметами предпочтение стоит отдавать перчаткам с повышенной стойкостью к порезам.

Отдельную категорию составляют специализированные защитные перчатки. Они используются в металлургии, химической промышленности, энергетике и других сферах с повышенными требованиями к безопасности. Такие изделия проходят специальные испытания и имеют соответствующие сертификаты. А трикотажные с точкой и без можно найти тут!

Не стоит ориентироваться исключительно на низкую цену. Дешёвые модели могут быстро порваться или не обеспечить необходимый уровень защиты. В результате экономия оборачивается дополнительными расходами и риском получения травмы.

Также важно учитывать сезонность. Для работы на улице в холодное время года существуют утеплённые модели, сохраняющие тепло и позволяющие комфортно выполнять задачи при низких температурах.

Правильно подобранные рабочие перчатки повышают безопасность, удобство и производительность труда. Выбор качественного изделия с учётом условий эксплуатации помогает защитить руки от повреждений и сделать работу более комфортной независимо от её сложности.