Запрос «готовое ООО с расчётным счётом» вводят те, кто хочет быстро начать бизнес без регистрации и ожидания, участвовать в тендерах, показать «возраст» компании партнёрам или просто сэкономить время. Но за красивым предложением нередко скрываются серьёзные риски: долги, налоговые претензии, блокировки счетов и даже уголовная ответственность. Разберём, как устроена покупка готовой компании, что можно делать законно, на что проверять и когда проще зарегистрировать ООО с нуля Здеськупить нко в московской области.

Что такое «готовое ООО»

Готовое ООО — это уже зарегистрированная компания, которую продают целиком. Юридически вы не «покупаете фирму» как вещь, а приобретаете долю в уставном капитале (часто 100 %), после чего становитесь участником и можете назначить директора. Сделка по продаже долей в ООО подлежит нотариальному удостоверению, а изменения о новом владельце и руководителе вносятся в ЕГРЮЛ купить ооо с нулевым балансом.

Готовыми компаниями обычно называют:

«чистые» компании без деятельности — зарегистрированы, но операции не вели или вели минимально;

— зарегистрированы, но операции не вели или вели минимально; действующие бизнесы — с операциями, контрагентами, иногда лицензиями и сотрудниками;

— с операциями, контрагентами, иногда лицензиями и сотрудниками; компании «с историей» — существуют несколько лет, что бывает важно для некоторых тендеров и взаимодействия с партнёрами.

Чем «расчётный счёт» отличается от компании

Важный момент: расчётный счёт — не отдельный товар, а часть компании. Он принадлежит юридическому лицу, и право распоряжаться им переходит вместе с изменением руководителя и участника. Нельзя законно «купить счёт» отдельно от компании или получить логины, пароли, токены и доступ к интернет-банку от третьих лиц. Передача чужих данных доступа к банковскому обслуживанию, электронных средств платежа или торговля такими доступами может повлечь уголовную ответственность, в том числе за неправомерный оборот средств платежей, и приводит к блокировкам и попаданию в базы сомнительных операций. Поэтому предложения продать «ООО с открытым счётом и доступом к банку» стоит рассматривать как красный флаг.

Зачем бывает нужна готовая компания

нужен статус компании определённого возраста для переговоров или участия в отдельных процедурах;

требуется быстрее приступить к работе в сезонном бизнесе;

нужна действующая лицензия или разрешительная документация (в таком случае важна проверка их переоформления);

удобнее приобрести бизнес с командой и клиентами, чем создавать его с нуля.

Но если цель просто «быстро открыть ООО», регистрация новой компании обычно проще, дешевле и безопаснее.

Основные риски покупки готовой компании

Долги и обязательства прошлых периодов. Компания остаётся ответственной по всем налоговым, трудовым, договорным и иным обязательствам, независимо от смены владельца. Вы можете унаследовать долги по налогам, претензии контрагентов, иски и штрафы.

Налоговые риски. Прошлые операции могут быть проверены налоговой службой. Если компания использовалась для сомнительных схем, налоговые претензии и блокировка счетов вполне вероятны.

Банковские блокировки. Банки обязаны проверять клиентов и операции по закону о противодействии легализации преступных доходов. После смены директора и владельца банк вправе запросить документы, провести повторную идентификацию, ограничить операции или отказать в обслуживании. Продавец может заверять, что «всё работает», но риск остаётся с покупателем.

«Фирма-однодневка» и массовые адреса. Компании, зарегистрированные по адресам массовой регистрации, с номинальными руководителями, повышают риск проверок и отказа банков.

Скрытые обременения. Исполнительные производства, суды, банкротные процедуры, залоги, споры участников, заблокированные счета, невыплаченная заработная плата.

Мошенничество при сделке. Бывают ситуации, когда продавец не имеет права распоряжаться долями, документы поддельные, или компанию «возвращают» бывшему владельцу через оспаривание сделки.

Что проверить перед покупкой

1. Сведения в ЕГРЮЛ. Дата регистрации, адрес, участники, директор, виды деятельности, размер уставного капитала, нет ли отметок о недостоверности сведений или предстоящем исключении из реестра.

2. Налоговая история. Задолженности, сдача отчётности, нет ли блокировок счетов, актуальная налоговая нагрузка, отсутствие проблем с НДС, если компания его применяла.

3. Судебные дела и исполнительные производства. Проверка арбитражных споров, дел в судах общей юрисдикции, исполнительных производств, а также сведений о банкротстве.

4. Руководитель и участники. Нет ли у них дисквалификации, участия в других сомнительных компаниях, подтверждённой недобросовестности, массового руководства.

5. Адрес компании. Не является ли он адресом массовой регистрации, существует ли реальное помещение, есть ли подтверждающие документы.

6. Банковские отношения. Какие счета открыты, нет ли ограничений, как давно ведутся операции, не было ли отказов от банков. Для проверки действительного состояния счёта потребуется выписка и подтверждение от самого банка при участии нового руководителя.

7. Договоры, обязательства, активы. Список контрагентов, договоров, долгов, кредитов, залогов, имущества, трудовых договоров. Желательна независимая проверка бухгалтерской отчётности.

8. Лицензии и допуски. Если нужна лицензия или членство в СРО, нужно заранее выяснить, можно ли переоформить их на новых владельцев и на каких условиях.

Как оформляется покупка

Для законной сделки обычно требуются: договор купли-продажи доли с нотариальным удостоверением, решение о смене директора, при необходимости новый устав, заявление в налоговый орган об изменении сведений о компании и участнике, а затем обращение в банк для обновления карточки с образцами подписей и сведений о руководителе. Расчёты следует проводить через банк и сохранять платёжные документы. Рекомендуется привлекать юриста для проверки продавца, сделки и документов.

Когда лучше зарегистрировать новое ООО

Регистрация нового общества во многих случаях удобнее:

вы получаете «чистую» компанию без истории и долгов;

можно выбрать название, адрес, виды деятельности и систему налогообложения под свои задачи;

электронная подача документов через сервис налоговой службы обычно занимает несколько рабочих дней, а государственная пошлина при такой подаче не взимается;

минимальный уставный капитал составляет 10 000 рублей;

открыть счёт можно в банке сразу после регистрации, при этом банк вправе проверить клиента и запросить документы.

Если цель — просто начать работу и вести честный бизнес, готовая компания чаще создаёт больше проблем, чем решает.

Признаки сомнительных предложений

продавец предлагает «ООО с открытым счётом и доступом в интернет-банк» без вашей идентификации в банке;

слишком низкая цена и обещание «быстро и без вопросов»;

номинальный директор «в комплекте» или требование оформить компанию на подставное лицо;

отказ показать документы, дать доступ к проверке или познакомить с нотариусом;

настойчивое требование оплатить полностью вперёд без документов;

обещания, что банк «никогда не заблокирует» операции.

Итог

Купить готовое ООО можно, но это сделка с компанией и её историей, а не «покупка расчётного счёта». Законный путь — покупка долей по нотариальному договору с тщательной проверкой компании, а при отсутствии специальных причин безопаснее и проще зарегистрировать новое ООО и открыть счёт самостоятельно. Любые схемы с передачей доступов к банку, номинальными руководителями и обещаниями «обойти проверки» создают серьёзные налоговые, банковские и уголовно-правовые риски.

Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Перед покупкой компании рекомендуется проконсультироваться с юристом и налоговым специалистом.