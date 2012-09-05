Большой кроссовер часто выбирают с расчетом на разные поездки. В будни он возит родителей и детей по городу, в выходные — друзей или родственников, а в отпуске должен вместить еще и багаж. Поэтому при знакомстве с GAC GS8 закономерно возникает вопрос: насколько полезен третий ряд сидений и подойдет ли автомобиль для семьи?

Начать стоит с важного уточнения: не каждый GAC GS8 семиместный. По информации производителя, версия GL рассчитана на пять человек. Комплектации GT, GX Premium и GX Traveller предусматривают семь мест. Это различие лучше выяснить до сравнения цен и оснащения: если третий ряд нужен регулярно или хотя бы несколько раз в месяц, пятиместная версия не решит эту задачу.

Семиместный GS8 предлагает схему посадки 2+3+2: два места спереди, три на втором ряду и два на третьем. Такая компоновка дает семье больше свободы в поездках, но сама цифра «семь» не отвечает на все практические вопросы. Важно представить, кто именно будет сидеть сзади, сколько вещей придется взять и как часто понадобится менять конфигурацию салона.

В каких комплектациях GAC GS8 есть третий ряд?

В актуальной линейке, представленной производителем, GAC GS8 GL — пятиместный, а GT, GX Premium и GX Traveller — семиместные. Уточнять число мест нужно для конкретного автомобиля, который вы рассматриваете: название модели в объявлении само по себе не гарантирует наличие третьего ряда.

Пятиместный GL имеет свою логику. Он подойдет тем, кто обычно путешествует вчетвером или впятером и предпочитает постоянно пользоваться пространством для багажа, не планируя размещать еще двух пассажиров. Семиместные версии дают другой сценарий: при необходимости можно поднять третий ряд и взять с собой больше людей, а когда дополнительные места не нужны — сложить их.

Перед покупкой полезно сверить комплектацию в карточке автомобиля, уточнить число мест у продавца и посмотреть салон выбранной машины. Особенно это важно, если вы сравниваете предложения разных годов выпуска: оснащение и состав версий со временем могут меняться.

Как устроен семиместный салон GS8?

Три ряда не означают, что все семь пассажиров будут пользоваться одинаковым пространством. Передние места предназначены для водителя и пассажира, второй ряд — основная зона для семьи, третий добавляет два посадочных места. Насколько удобной окажется поездка для конкретных людей, зависит от их роста, выбранного положения сидений второго ряда и продолжительности маршрута.

У второго ряда GS8 предусмотрены регулировки. Это помогает распределить пространство между пассажирами второго и третьего рядов. Например, если сзади едут дети, сиденья второго ряда можно настроить с учетом их размещения. Если на третьем ряду планируется поездка взрослых, полезно заранее проверить, сколько места для ног удается им предоставить без неудобства для остальных.

Не стоит оценивать третий ряд только по фотографии салона. Лучше попросить будущих пассажиров сесть на свои места в автомобиле, закрыть двери и провести там хотя бы несколько минут. Так проще понять, удобно ли заходить назад, достаточно ли места над головой, как расположены подголовники и ремни безопасности. Для семейного автомобиля это более полезная проверка, чем абстрактное сравнение числа мест в характеристиках.

Отдельно оцените доступ к третьему ряду. Если дополнительные пассажиры ездят часто, значение имеет не только сама посадка, но и то, насколько легко проходить назад при повседневном использовании. Сценарий «подвезти двух друзей раз в месяц» и сценарий «каждый день рассаживать детей перед школой» предъявляют к салону разные требования.

Хватит ли багажника, если заняты все семь мест?

Главный компромисс любого автомобиля с тремя рядами — соотношение пассажирских мест и места для вещей. По характеристикам производителя, для GS8 указан диапазон объема багажного отделения от 181 до 1859 литров в зависимости от конфигурации салона. Минимальное значение помогает понять, что при использовании всех семи мест пространство за третьим рядом ограничено. Максимальное относится к варианту со сложенными сиденьями и не описывает поездку полной компанией.

Поэтому вопрос «хватит ли багажника?» лучше заменить более конкретным: что именно мы собираемся перевозить вместе с семью пассажирами? Для поездки по городу может оказаться достаточно небольших рюкзаков и нескольких пакетов. Для отпуска семерых человек с чемоданами требования к багажу будут заметно выше.

Перед выбором автомобиля составьте короткий список вещей, которые обычно берете в дорогу: чемоданы, детская коляска, спортивное снаряжение, переноска для питомца. Если какой-то предмет имеет жесткие размеры, измерьте его и проверьте не только заявленный объем, но и форму проема и доступную длину багажного пространства в нужной конфигурации.

Здесь проявляется преимущество складного третьего ряда. В день, когда пассажиров пятеро или меньше, дополнительные сиденья можно не использовать и освободить место для вещей. Когда нужно взять еще двух человек, их можно вернуть в рабочее положение. Семиместная версия особенно полезна семье, у которой потребность в дополнительных местах возникает время от времени, а не в каждой поездке.

Для пятиместной версии GL производитель отдельно отмечает увеличенное пространство для багажа за счет отсутствия третьего ряда. Сравнивая GL с семиместными исполнениями, лучше смотреть на реальные размеры и организацию багажника конкретных машин, а не переносить один показатель объема на все сценарии использования.

Что учесть семье с детьми?

Если в семье есть маленькие дети, проверять нужно не только количество мест, но и размещение детских удерживающих устройств. В перечне оснащения GS8 производитель указывает систему крепления ISOFIX. При этом для выбора конкретного автокресла важно сверить, на каких местах предусмотрены нужные крепления, совместимо ли с ними кресло и остается ли удобный доступ к другим пассажирам.

Например, семье с двумя детскими креслами стоит заранее продумать рассадку взрослых и детей. Будет ли кому-то регулярно нужен проход на третий ряд? Сможет ли взрослый без труда пристегнуть ребенка? Хватит ли места для второго пассажира рядом с креслом? Ответы зависят от размеров самих кресел и привычной схемы поездок, поэтому их удобно проверить на автомобиле до окончательного решения.

Если дети уже подросли, третий ряд может расширить возможности семьи: вместе могут поехать бабушка и дедушка, друзья ребенка или другие родственники. При этом каждое место следует использовать с подходящим ремнем безопасности и с соблюдением правил перевозки детей. Выбор места для детского кресла нужно сверять с руководством к автомобилю и инструкцией производителя кресла.

В длительных поездках обратите внимание и на бытовые детали: расположение воздуховодов, возможность настроить температуру, места для мелочей и удобство посадки во время остановок. У семиместных версий GS8 производитель указывает воздуховоды для задних рядов и трехзонный климат-контроль. Набор функций стоит проверять по комплектации выбранного автомобиля: оснащение может различаться.

Нужен ли третий ряд, если семья ездит вчетвером?

Не обязательно. Если большая часть поездок проходит в составе двух взрослых и двух детей, а дополнительных пассажиров почти не бывает, главным преимуществом автомобиля может стать простор второго ряда и место для багажа. В этом случае пятиместный GS8 GL заслуживает внимания наравне с семиместными версиями.

Другой вариант — взять семиместный автомобиль ради гибкости. Даже если третий ряд большую часть времени сложен, возможность быстро предоставить два дополнительных места может оказаться полезной. Это актуально для семьи, которая часто ездит с родственниками, организует совместные поездки с друзьями или планирует, что состав пассажиров со временем изменится.

Выбор проще сделать, если мысленно разделить поездки на три группы. Первая — обычный день: сколько людей постоянно в машине? Вторая — выходные: кого берете с собой чаще всего? Третья — отпуск: сколько пассажиров и багажа нужно разместить одновременно? Если семь человек обычно едут налегке, семиместный салон выглядит логичным решением. Если поездка полной компанией всегда сопровождается большим количеством вещей, заранее оцените, как вы организуете багаж.

Размеры автомобиля: о чем подумать до покупки?

GAC GS8 — крупный кроссовер. По данным производителя, длина разных исполнений составляет от 4980 до 5110 мм, ширина — от 1950 до 1976 мм. Более длинная версия GX Traveller отличается внешним оформлением, поэтому при выборе важно смотреть размеры именно нужного исполнения.

Для семьи габариты важны не только на дороге. Проверьте ширину своего парковочного места, въезд в гараж или подземный паркинг, пространство для открытия задних дверей у дома. Если вы часто высаживаете детей возле школы или секции, подумайте, удобно ли будет им выходить на привычных маршрутах.

Большой кузов дает пространство для трехрядной компоновки, но практическую пригодность автомобиля определяет ваш распорядок дня. Поэтому полезно совместить два способа оценки: изучить характеристики и представить обычную неделю семьи за рулем GS8. Так становится яснее, какие размеры и возможности действительно будут востребованы.

Как сравнить предложения и комплектации?

Когда понятен нужный формат салона, можно переходить к конкретным автомобилям. На странице с предложениями GAC GS8 удобно начать сравнение версий и посмотреть доступные варианты. Перед обращением к продавцу составьте перечень обязательных условий: пять или семь мест, желаемая комплектация, цвет, год выпуска и бюджет.

Если третий ряд для вас принципиален, ставьте количество мест в начало списка. Затем сравнивайте оснащение. Одной семье важнее функции комфорта для задних пассажиров, другой — определенная отделка или возможности трансформации сидений. Не стоит ориентироваться только на название «GS8» и общую фотографию модели: запросите характеристики именно того автомобиля, который собираетесь покупать.

Условия цены тоже нужно уточнять для конкретного предложения. Указанная стоимость может зависеть от действующих программ, способа оплаты и наличия машины. Чтобы сравнение было честным, попросите итоговый расчет с перечислением всех условий. После этого оцените, сколько будет стоить автомобиль в подходящей вам комплектации и подходит ли он под семейные задачи.

Что проверить при личном знакомстве с GS8?

Для семейного автомобиля короткий осмотр салона особенно полезен. Начните с посадки всех тех, кто обычно ездит вместе. Настройте водительское место, затем второй ряд, после чего проверьте третий. Такая последовательность покажет, сколько пространства останется сзади при реальном положении передних кресел.

Затем попробуйте изменить конфигурацию салона: поднять или сложить третий ряд, разместить вещи в багажнике, открыть двери на парковке. Если у вас есть детское кресло или коляска, по возможности проверьте именно их. Проверка привычных предметов дает более точное представление о машине, чем цифры в описании.

Во время знакомства с конкретным автомобилем также уточните:

сколько мест указано для выбранной комплектации;

как работают механизмы регулировки и складывания сидений;

какие функции доступны пассажирам второго и третьего рядов;

какие условия входят в итоговую стоимость;

когда автомобиль можно получить.

Такой подход помогает оценить GS8 через реальные потребности семьи. Семиместная версия дает дополнительные варианты рассадки, пятиместная — больше постоянного пространства для повседневной жизни. Подходящим будет тот автомобиль, в котором нужная конфигурация используется удобно именно вами.

Итог

GAC GS8 стоит рассматривать не просто как «кроссовер на семь мест», а как модель с разными вариантами салона. GL рассчитан на пятерых; GT, GX Premium и GX Traveller — на семерых. Семиместные исполнения позволяют при необходимости разместить двух дополнительных пассажиров, а в остальное время использовать пространство за вторым рядом для вещей.

Выбирая версию для семьи, начните с частоты поездок полным составом. Затем проверьте багажник в нужном положении сидений, удобство прохода на третий ряд и размещение детских кресел. После этого сравнивайте конкретные предложения и условия покупки. Так характеристики модели превращаются в понятный ответ на главный вопрос: будет ли GS8 удобен в ваших обычных поездках?

FAQ

Во всех ли GAC GS8 есть третий ряд сидений?

Нет. По информации производителя, GS8 GL рассчитан на пять человек. В версиях GT, GX Premium и GX Traveller предусмотрено семь мест. Перед покупкой уточните комплектацию и число мест конкретного автомобиля.

Сколько человек помещается в семиместном GAC GS8?

Семиместные версии имеют компоновку 2+3+2: два места на первом ряду, три на втором и два на третьем.

Какой багажник остается при использовании всех семи мест?

В характеристиках производителя для GS8 указан диапазон объема багажного отделения от 181 до 1859 литров в зависимости от положения сидений. При поднятом третьем ряду ориентироваться следует на минимальную часть этого диапазона. Для своих поездок дополнительно проверьте, помещаются ли в багажник конкретные чемоданы, коляска или другие необходимые вещи.

Подойдет ли третий ряд взрослым пассажирам?

Это зависит от роста пассажиров, положения второго ряда и длительности поездки. Лучше проверить посадку в конкретном автомобиле: сесть на третий ряд при настроенных передних и средних сиденьях и оценить пространство для ног и удобство входа.

Что выбрать для семьи — пятиместный или семиместный GS8?

Если дополнительные пассажиры почти не ездят с вами, стоит рассмотреть пятиместный GL. Если возможность взять еще двух человек нужна хотя бы периодически, сравните семиместные версии. Решение принимайте с учетом того, сколько багажа обычно приходится перевозить одновременно с пассажирами.