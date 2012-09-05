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Что делать с ненужными лекарствами: куда сдать, как утилизировать и почему их нельзя продавать
13 Октября 2026
Теги: женщинам

В большинстве домашних аптечек со временем накапливаются препараты, которые уже не нужны: курс лечения закончился, врач заменил назначение, срок годности истёк или осталась нераспечатанная упаковка. Выбрасывать их в общий мусор жалко и небезопасно, а продать кажется логичным решением. Разберём, почему перепродажа лекарств запрещена и какие варианты действительно работают https://77продать-лекарства.рф.

Почему лекарства нельзя продавать частным лицам

Закон разрешает розничную торговлю только аптекам. Продажа лекарственных препаратов допускается лишь организациям с соответствующей лицензией, соблюдающим условия хранения, учёта и отпуска. Частное лицо, продающее препараты через объявление, скупку или в мессенджере, этим требованиям не соответствует, а значит, такая торговля является нарушением. Узнать как продать лекарство можно тут.

Ответственность реальна. За оборот лекарств с нарушением установленных правил предусмотрены административные штрафы, а при торговле рецептурными, сильнодействующими, психотропными и наркотическими средствами возможна и уголовная ответственность. Размер наказания зависит от вида препарата и обстоятельств, но «просто лишних таблеток» это не отменяет. Тут можно продать лекарства дорого.

Покупатель не может проверить качество. Лекарство, хранившееся дома, могло подвергаться жаре, холоду, свету или влаге. Нарушенные условия хранения способны снизить эффективность препарата или сделать его опасным, причём внешне это часто незаметно.

Среди объявлений много мошенничества. Площадки перепродажи лекарств нередко используют для обмана — с предоплатой без отправки товара или сбытом контрафакта. Читатель, который идёт на такую площадку, рискует и деньгами, и здоровьем.

Сначала проверьте, что у вас есть

Перед тем как решать, что делать с препаратами, стоит разобрать аптечку:

  • проверить срок годности на каждой упаковке;
  • отделить нераспечатанные упаковки от начатых;
  • отдельно отложить рецептурные, сильнодействующие и препараты, требующие особого учёта;
  • убрать всё, у чего потерялась упаковка или инструкция и непонятно, что это за лекарство;
  • проверить условия хранения: препараты, которые требуют холодильника, и те, что годами лежали на подоконнике, — разные ситуации.

Что делать с просроченными лекарствами

Просроченные препараты нельзя принимать и тем более передавать другим людям. Для утилизации есть несколько вариантов.

Пункты приёма просроченных лекарств. В ряде городов и регионов действуют специальные контейнеры или пункты приёма в аптеках, поликлиниках, торговых центрах и в рамках экологических проектов. Единой общероссийской системы пока нет, поэтому актуальные адреса стоит уточнять в ближайшей аптеке, на сайте региональной администрации или в местных экологических организациях.

Спросить в аптеке. Некоторые аптечные сети принимают просроченные препараты у населения или подскажут, куда их сдать в вашем городе.

Если пунктов приёма рядом нет. Подходит более осторожный бытовой способ: убрать лекарства из пачек, чтобы по упаковке нельзя было определить препарат, и поместить в плотный закрытый пакет перед выбрасыванием в контейнер для бытовых отходов. Жидкие и опасные для окружающей среды препараты не следует сливать в канализацию или выливать в землю — по возможности стоит найти способ сдачи.

Что делать с нераспечатанными препаратами с нормальным сроком годности

Использовать самим или в семье по назначению врача. Если препарат был назначен врачом и курс повторится, это самый простой вариант. Но принимать лекарства «по старому рецепту» без консультации не стоит: дозировка и показания могут измениться.

Передать знакомым или родственникам. Безвозмездная передача между близкими не является торговлей, но связана с рисками самолечения, несовместимости с другими препаратами и неизвестных условий хранения. Рецептурные и сильнодействующие препараты передавать не рекомендуется.

Благотворительные организации. Некоторые фонды и волонтёрские инициативы принимают нераспечатанные препараты с достаточным остаточным сроком годности, но условия сильно различаются: чаще всего принимают только определённые категории и только при подтверждении условий хранения. Перед тем как нести лекарства, стоит связаться с организацией и уточнить правила.

Не открывать повторно использованные упаковки. Начатые упаковки, блистеры с недостающими таблетками и вскрытые флаконы в большинстве случаев не принимаются никуда, кроме утилизации.

Как вернуть деньги законным способом

Если ненужные лекарства были куплены недавно, существуют законные варианты частично компенсировать расходы:

  • возврат в аптеку возможен ограниченно: лекарственные препараты надлежащего качества обычно не подлежат возврату и обмену, но если препарат оказался ненадлежащего качества, брак, неверная комплектация или нарушена упаковка — требования предъявляются в общем порядке;
  • налоговый вычет на лекарства, назначенные врачом, — расходы на препараты, входящие в установленный перечень и назначенные по рецепту, можно включить в социальный налоговый вычет на лечение; для этого нужны чеки и рецепт или назначение;
  • компенсации по полису добровольного медицинского страхования, если они предусмотрены условиями страховой программы.

Как избежать накопления ненужных лекарств

Чтобы в аптечке не копились лишние препараты, стоит покупать упаковки по реальной потребности, уточнять у врача необходимый курс и объём, не запасаться «на всякий случай» и раз в полгода пересматривать содержимое аптечки, сразу отбраковывая просроченное.

Итог

Продавать ненужные лекарства нельзя — это нарушение закона и источник риска и для продавца, и для покупателя. Законные и безопасные варианты — сдать просроченные препараты на утилизацию, передать близким нераспечатанные с нормальным сроком годности (кроме рецептурных и сильнодействующих), обратиться в благотворительные организации, где это допускается, и использовать налоговый вычет там, где он положен. Если сомневаетесь в конкретном препарате, лучше уточнить у фармацевта или врача.

константин

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