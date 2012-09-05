При самостоятельной продаже автомобиля владелец рискует не меньше покупателя, сталкиваясь с финансовыми ловушками, юридическими капканами и психологическим давлением.

Ниже разобран детальный анализ основных схем обмана продавцов транспортных средств с алгоритмами защиты от потери денег и имущества.

10 мошеннических схем при продаже

1. Поддельные автосалоны и комиссионные ловушки

Собственнику звонят представители якобы крупной площадки и обещают гарантированную продажу автомобиля выше среднерыночной цены. Продавец подписывает договор комиссии, оставляет автомобиль и ключи, после чего площадка ликвидируется, а машина перепродается по поддельным документам третьим лицам.

2. Подставной покупатель и «треугольник»

Аферист находит реального продавца и реального покупателя, выступая посредником. Продавцу он представляется представителем покупателя, а покупателю — владельцем (или его доверенным лицом) со скидкой. На сделке продавец передает ключи и подписывает ДКП, считая, что деньги уже поступили, а покупатель переводит средства напрямую мошеннику.

3. Фиктивный банковский перевод и отзыв платежа

Покупатель оформляет перевод при продавце и демонстрирует экран смартфона с успешным статусом операции или электронным чеком. Часто используются поддельные мобильные приложения банков либо безотзывные межбанковские переводы с задержкой зачисления, которые злоумышленник оперативно аннулирует сразу после получения автомобиля.

4. Социальная инженерия под предлогом задатка

Злоумышленник звонит из другого региона, заявляет о готовности купить машину без торга и просит реквизиты для внесения брони. Затем заявляет, что его банк требует подтверждения получателя, и выманивает СМС-код, открывающий доступ к онлайн-банкингу жертвы.

5. Подделка купюр и смешанная пачка

При расчете наличными мошенники передают крупную сумму, где сверху и снизу лежат подлинные купюры, а в середине — фальшивые банкноты или полиграфические закладки «банка приколов». Сделка обычно назначается в темное время суток или в спешке, чтобы продавец не стал пересчитывать деньги.

6. Перехват сигнала или подмена дубликата ключей

Во время осмотра двое злоумышленников отвлекают внимание владельца: один задает вопросы под капотом, а второй копирует сигнал бесключевого доступа с помощью ретранслятора («удочки») либо подменяет второй комплект ключей на пустую болванку. Автомобиль угоняют через несколько часов после встречи.

7. Имитация поломки на тест-драйве

Потенциальный покупатель при осмотре незаметно подливает масло в расширительный бачок охлаждающей жидкости, наносит эмульсию на щуп или распыляет техническую жидкость на горячий коллектор. После этого продавца обвиняют в сокрытии «капитального дефекта мотора» и жестко сбивают цену на 30–50%.

8. Продажа с отсрочкой платежа или по расписке

Покупатель предлагает внести 30–50% суммы сразу, а остаток оформить долговой распиской под предлогом ожидания одобрения кредита или закрытия депозита. После подписания ДКП и передачи ПТС автомобиль оперативно перепродается или разбирается на запчасти, а взыскать долг по расписке с неплатежеспособного лица становится невозможно.

9. Вымогательство через повторный ДКП

Через несколько дней после успешной сделки покупатель возвращается и просит переподписать договор купли-продажи на родственника или уменьшить сумму для налоговой. Вскоре продавца начинают шантажировать обвинениями в двойной продаже одного и того же автомобиля и подачей заявления в полицию.

10. Силовой захват на выездном показе

Злоумышленники договариваются о встрече в безлюдном районе, на неосвещенной парковке или на окраине города под предлогом проверки ходовой части на трассе. Во время тест-драйва продавца высаживают силой либо угрозами заставляют подписать пустой бланк ДКП.

Пошаговый регламент безопасной сделки

Организация встречи: назначайте показ исключительно в светлое время суток в людных местах с камерами видеонаблюдения (парковки ТЦ, территории около МРЭО или банков). Никогда не выезжайте на встречу в одиночку. Контроль ключей: держите основной ключ при себе, не давайте посторонним манипулировать вторым комплектом и глушите двигатель при любом выходе из машины. Проведение расчетов: безопасный расчет наличными производите только через банковскую кассу с внесением суммы на ваш счет. При безналичном расчете передавайте документы только после фактического отображения баланса в вашем приложении. Оформление документов: договор купли-продажи составляется в трех экземплярах только с тем лицом, которое лично передает деньги и ставит подпись по своему паспорту. Прекращение учета: на 11-й день после сделки проверьте регистрацию автомобиля через Госуслуги или базу ГИБДД; если новый владелец не переоформил машину, подайте электронное заявление о прекращении государственного учета на основании ДКП.

Источник: miniteh.com