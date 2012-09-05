Теперь же «дизайн-политикой» «Mitsubishi» занимается Оливье Буле, чья команда уже создала Outlander и новый Lancer. Grandis, потомок угловатого Space Wagon, теперь не имеет в имени слова «Space», хотя космического в его облике, пожалуй, стало больше.

Предвестниками появления его на свет стали два концепт-кара: MPV Space Liner и CZ3 Tarmac. По сравнению с одноклассниками Grandis несколько ниже (1655 мм), а вот колесная база, наоборот, увеличена (2830 мм). В таких пропорциях автомобиль визуально более динамичен. Но дело не только в них. Стиль модели очень экспрессивен — из одноклассников, пожалуй, новому минивэну от «Mitsubishi» подуху близка лишь такая же футуристичная Toyota Previa. Сочетание «мягкости со смелостью» получилось довольно интересным. Grandis — автомобиль непосредственный, одухотворенный и «незакомплексованный», подсознательно требующий аналогичного набора качеств у своего потенциального владельца.

Шесть или сем

Пытаясь покрыть несколько рыночных ниш сразу, автопроизводители наделяют новые модели чертами, присущими авто разных типов и назначений, и вполне успешно обз>ясня- ют потребителю, что «это хорошо». Совмещение в одном флаконе «ОПТ-road» и «Fun to drive» сегодня не удивляет уже никого. Не обходят «селекционеры» своим вниманием и минивэны. От «семейно-корпоративного» позиционирования, конечно, никто отказываться не собирается, но сделать универсалы повышенной вместимости более эмоциональными — пора.

За минивэнами уже давно закрепился имидж автомоби лей семейных, практичных и утилитарных. Пока их было мало, такое позиционирование производителей устраи вало, теперь же, когда рынок буквально ломится от предложений в этом классе, компании стремятся расши рять представление об автомобилях данного сегмента

Mitsubishi Grandis

Относительно приземистым, динамичным и до мозга костей экспрессивный, своими прозрачными ксеноновыми фарами Grandis пристально вглядывается в будущее.