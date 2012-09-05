Цифровые технологии очень быстро заняли доминирующую позицию в мире звука. Классические инструменты после обработки обретали совсем иное звучание. Звук стал искусственным. Это и стало причиной, по которой Доктор Дре в содружестве с Джимми Айовином – музыкальным продюсером, создал музыкальную компанию The Beats.

От наушников, изготавливаемых другими компаниями, новинка отличалась всем. Внешний вид их был необычен. Некоторые модели выглядели, как украшения ручной работы или современные гироскутеры, которые можно выбрать на kupi-giroskuter.kz. Новинка от известного репера сразу привлекла внимание эксцентричных музыкантов и просто любителей качественного звука.





Технология – главная фишка

Для поиска нужного звука пришлось немало потрудиться. Однако усилия были потрачены не зря. Новость о покупке Apple компании The Beats, за которую было заплачено наибольшее количество денег, быстро облетела весь мир. Более дорогую сделку за всю историю обеих компаний они не совершали.

За право сотрудничать и обладать технологией боролась компания Самсунг, но яблочные предприниматели предположили более выгодные условия – Айовин с другом стали полноправными членами команды телефонно-компьютерного гиганта.

Точно известно, что некоторое время правами на технологию владела компания HTC. Специалисты отмечают то, что звук и гарнитура на моделях телефонов этой компании в сочетании с новаторскими решениями The Beats отличались великолепным качеством. Но что-то пошло не так. Часть авторских прав была обратно выкуплена The Beats.

Всплеск эмоций, которые охватывают после прослушивания музыки в наушниках известного репера, сравнимо с катанием на гироскутере, который можно приобрести здесь. От звука, как и от скорости, просто захватывает дух.





Особенности продукции

Всем моделям наушников, которые были созданы с 2006 года, присущи следующие качества:

долговечны;

они эксклюзивны и красивы;

обладают широким диапазоном звука;

при изготовлении используются качественные материалы.

Продукт был обречен на успех, как и гироскутеры, представленные в http://kupi-giroskuter.kz. Музыкальные профессионалы принимали участие во всех этапах изготовления. Многие виды были созданы в содружестве с известными на весь мир ди-джеями, музыкальными звездами и даже спортсменами. Каждый из них участвовал в разработке, оценивал качество, а затем рекламировал. Наушники стали аксессуаром, подчеркивающим статусность их владельца. Борьба за эксклюзивность продолжается.



