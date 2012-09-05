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Звезды «зажигают»
30 Января 2022
Теги: авто

По правилам Международной организации производителей автомобилей (OICA) московские мотор-шоу, проводящиеся в нечетные годы, имеют серьезный статус. И, надо сказать, что благословение OICA дорогого стоит — это решающий фактор для любой уважающей себя фирмы, собирающейся участвовать в автомобильной выставке. Так что отбою от желающих показаться на «нечетных» московских смотринах обычно не бывает.

К тому же «Экспоцентр» решил наконец квартирный вопрос, достроив на своей территории новый большой павильон №7, в котором разместилась чуть ли не треть участников автосалона. То есть мероприятие стало больше и солиднее всех предыдущих российских мотор-шоу.

Масштабная копия

Зрелищность — самый важный для публики критерий! Теперь вы уже знаете, что формально нынешняя московская выставка по своему рангу ничем не отличается от автосалонов, скажем, в Париже или Франкфурте. И теория иаконец-то стала подтверждаться практикой: судя по количеству мировых премьер, сверкающих стендов и красочных презентаций, «Автосалон-2003» можно назвать их уменьшенной копией. Причем в масштабе, вполне пропорциональном объемам продаж машин «на западе» и «на востоке». Последние же растут, как на дрожжах...

 

 


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