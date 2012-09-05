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Зрительное ориентирование водителя
9 Июля 2019
Теги: авто

В степных районах группы деревьев около пересечений сигнализируют о местах возможного выезда транспортных средств с примыкающих местных дорог на автомобильные магистрали. Кроме того, наличие около дороги групп высоких деревьев позволяет водителям лучше оценивать расстояния и скорость движения. При извилистости дороги в плане средства зрительного ориентирования располагают с интервалами, чтобы тщательное вырисовывание одного поворота не мешало характеристике дороги на большом участке.

Направляющие растительные группы не должны быть монотонными. С этой точки зрения аллейные насаждения, казалось бы наиболее идеально направляющие потоки автомобилей, нельзя оценить положительно, так как своим однообразием они увеличивают утомляемость водителей, а при близком расположении деревьев от края проезжей части автомобильной дороги способствуют повышению аварийности.

Растительные посадки особенно эффективны как средстве зрительного ориентирования при реконструкции дорог. Так, например, посадками можно очень успешно показать направление новой дороги на обходе населенного пункта, которая ответвляется от ранее существовавшей дороги.

 

 


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