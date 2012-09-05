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Зрительная плавность дороги
7 Июля 2019
Теги: авто

Взгляд водителя скользит по поверхности дороги, как бы следуя направляющим его ориентирам, которыми являются хорошо различимые линии, параллельные пути движения: краевые полосы или кромки покрытия, разделительные линии, осевой шов бетонных покрытий, линии канав и ограждений, придорожные насаждения И» практики известно, что если эти ориентиры становятся мало заметными при плохой видимости ночью, в дождь, туман или снегопад, условия движения резко ухудшаются. Теряя ориентировку, водитель вынужден снижать скорость или продолжать движение с повышенной опасностью дорожно-транспортных происшествий.

Видимость поверхности дороги ухудшается с ростом скорости. По мере того, как водитель сосредоточивает свой взгляд на проезжей части все дальше от автомобиля, луч его зрения падает на поверхность покрытия под все меньшим углом в вертикальной плоскости. Поэтому влияние искажения вида дороги в перспективе в большей степени сказывается на условиях движения быстроходных автомобилей.

Специально поставленные опыты показали, что при движении автомобиля взгляд водителя обегает дорогу и придорожную полосу, как бы отыскивая на них опорные точки, на основе которых в его- сознании создается представление о своеобразном пространственном коридоре, в котором он ведет автомобиль.

Опыты канд. техн. наук В. П. Варлашкина, проводившиеся на горных дорогах, показали, что последовательные перемещения взгляда водителя в основном происходят по спирали, охватывая характерные опорные точки, определяющие положение полосы движения автомобиля. Улавливая по этим ориентирам общее направление дороги, водители склонны экстраполировать его и за пределы непосредственной видимости дороги. Поэтому неожиданные для водителей изменения направления дороги за переломом продольного профиля всегда представляют большую опасность.

 

 


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