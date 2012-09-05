По-настоящему эффектных моментов на 1-м «бронницком» этапе было немного. Изрядно напугал зрителей пилот «Водника», заблокировавший колеса на спуске с крутого склона. В результате многотонная короткобазная махина чуть не вышла из-под контроля, двигаясь вниз подобно санкам.

Действительно жестоким препятствием оказался бетонный гребень. При попытке попасть в установленные на нем ворота большинство автомобилей билось <) плиты рвздаткой. Водитель трехосного «МАЗа - 6317» Петр Орснк ходил на таран до тех пор, пока не сломал машину. С другой стороны, излишняя осторожность тоже не всегда была полезна. В целом же легкость, с которой тяжелая техника двигалась по полигону, даже разочаровывала. То. что полноприводные грузовики способны на многое, известно и так. Гораздо интереснее было прочувствовать. чего же они не могут, но как раз этого мы и не увидели.

Самое яркое событие произошло уже после окончания соревнований. Совершавший показательный заезд карьерный самосвал «МоАЗ» спустился по скользкой дороге, для начала блудливо вильнув задом, и застрял на первом же препятствии. Операция по его спасению продолжалась не менее получаса и проходила при оживленном участии советчиков, болельщиков и фотографов. Победителями 1-го этапа стали:

• в категории С2 - полковник ВячеславТрефаюв, победитель Otn-открытого чемпионата Белоруссии по трак-триалу в 1999 году, и Валерий Асриян на «ГАЗе- 33082» «Садко» (ГАЗ);

• в категории СЗ - Владимир Найман и Иван Болотов на «Урале- 43206» (УралАЗ);

• в категории С4 - Василий Кудряев и Андрей Афанасьев на «Урале- 4.320» (21-й НИИАТ МО);

• в категории С5 - Александр Жма- ев и Сергей Шершнев на « Урале- 5323» (УралАЗ);

• в объединенной категории П1 и П2 - Юрий Жигачев и Дмитрий Иванов на «ЗИЛе-390613» (ЗИЛ).