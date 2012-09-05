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“ZR 600EFI”: баллистическая ракета дачного базирования
22 Марта 2019
Теги: авто

Скучать за рулем мне не пришлось: нрав у этой “киски” оказался на редкость строптивым. Стоило только нажать на газ, как аппарат едва не вышвырнул меня из седла. Резкое и чрезвычайно точное рулевое управление реагирует на малейшее движение рукой, позволяя идеально контролировать снегоход в поворотах на любой скорости. Способствует высочайшей управляемости и подвеска. Длинноходная и одновременно жесткая, она не пробивается на любых колдобинах и позволяет отслеживать на трамплинах момент начала прыжка. Последнее немыслимо на “туристах” и горных моделях, где только по уходящему из- под ног полу понимаешь, что ты в воздухе, и приготовиться к приземлению часто не остается времени. Здесь же чувствуешь снегоход каждой клеткой своего тела, и это ощущение полной слитности с машиной просто потрясает.

Кстати, о подвеске, а точнее, передней ее части, ставшей как бы “визитной карточкой” снегоходов фирмы. Главное преимущество такой конструкции - высокая живучесть, позволяющая даже при сильных повреждениях добраться домой своим ходом. Да и в безопасности такой системе не откажешь. При ударе о камень на большой скорости, здесь, в отличие от передних подвесок конкурентов, исключено складывание лыжи “под брюхо”, а значит, есть возможность удержать машину на дороге.

Стрелка спидометра с неумолимой быстротой понеслась вправо, и “арктическая кошка” стала методично “глотать” разбитую трассу, нервно отзываясь на каждую колдобину. Не беда: при столь впечатляющей управляемости с машиной совладает любой мало-мальски опытный водитель; новичку же жесткость подвески и “острый” руль будут лишним напоминанием об опасности, лавинообразно растущей с каждым делением шкалы спидометра. Жаль, конечно, что не удалось объездить машину на кроссовой трассе, но и без этого ясно: это один из лучших снегоходов спортивного типа и безусловный лидер среди машин с аналогичным объемом мотора. Ведь, по свидетельству специалистов, “ZR 600EFI” является идеальным сочетанием мощность-вес, и неспроста многие гонщики останавливают свой выбор именно на этой модели.


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