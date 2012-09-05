В 2016 году автоконцерн Volkswagen представил свою новую разработку — семиместный кроссовер Teramont. С того момента, как начались продажи новинки по всему миру, можно наблюдать уверенный рост популярности надежного внедорожника. Большой, но маневренный, легко управляемый, уверенно покоряющий бездорожье Терамонт выбирают те, кто хочет передвигаться или путешествовать с комфортом даже большой семьей или компанией. Его владельцами становятся и ценители авто, внушающих уважение и восхищающих своими габаритами и совершенными техническими характеристиками, стильностью салона и кузова.





Новые решения

Инженеры мирового лидера автомпрома подготовили новую модель на базе платформы MQB, поэтому можно говорить, что Teramont — ближайший «родственник» Passat и Golf, но родственник, покоряющий размерами и вместительностью. 7 мест для водителя и пассажиров размещены на самой длинной в истории бренда платформе, более 5 м — и это не единственное революционное решение. Для новинки созданы: Active Info Display, интерактивная приборная панель, App-Connect Volkswagen, фирменный интерфейс и навигация Discover Media. Информационно-развлекательная система управляется дистанционно с помощью оригинального программного функционала Volkswagen Media Control.





Технические характеристики

Под капотом кроссовера скрывается впечатляющая мощь бензинового двигателя — в разных модификациях на 2 и 3,6 л, 4 цилиндра и 220 л. с. и 6 цилиндров и 280 л. с. соответственно. Но совершенная система управления, включающая 8-ми ступенчатый автомат, уверенно справляется с укрощением турбированного силового агрегата. Водитель Volkswagen Teramont 2018 получает ни с чем не сравнимые ощущения от руководства покорным «гигантом», беспрекословно и точно выполняющим все приказы. Помимо легкого и комфортного управления новинка радует высоким уровнем комфорта и безопасности, безотказной слаженной работой сложнейших систем.

Технические характеристики Volkswagen Teramont

При такой высокой мощности, а максимальные показатели разгона модели: 11,4 с до 100 км и скорости — 190 км/ч, и «нехилом» весе авто, полная масса может достигать почти 3 тонны, силовая установка весьма экономична, а по уровню выхлопа — экологична согласно европейским стандартам. Двухлитровый движок расходует всего 9,4 л в смешанном цикле, в городе — 10 л, на трассе — 7,9! Его более емкий «собрат» потребляет в тех же условиях 10,6; 14,4; 8,4 л. У 8-ми цилиндрового мотора электроника в режиме спокойной езды может отключать 4 цилиндра. Мощный силовой агрегат, эффективная система полного привода, клиренс 201 мм, независимая подвеска — факторы, гарантирующие успешное преодоление бездорожья.





Экстерьер и интерьер

При поразительных размерах автомобиль не выглядит громоздким. За это стоит поблагодарить креативных дизайнеров концерна. Плавные линии, сдержанная лаконичность, уместная угловатость — кузов впечатляет гармоничной законченностью образа. Экстерьер украшает массивная, геометрически правильная решетка радиатора, дополненная хромированными элементами, и выдержанная в одном стиле с ней передняя оптика. От комплектации к комплектации нюансы отделки автомобиля варьируются, общими остаются — выверенная элегантность кузова и повышенная эргономичность удобного и просторного салона. Кожаная отделка сидений привлекательна и практична, отдельные детали интерьера выполнены из прочного пластика, декорированы под дерево.





Цены и комплектации

Состав «начинки» кроссовера от Volkswagen определяется комплектацией: Origin, Respect, Status и Exclusive. Даже базовая версия Origin максимально «нашпигована» передовым функционалом, полезными опциями. Среди них центральный замок, климат-контроль, системы пассивной и активной безопасности, контроль давления в шинах, оригинальные подголовники, подогрев руля, зеркал, сидений, бортовой компьютер с цветным дисплеем. Цена Volkswagen Teramont в базовой комплектации стартует с отметки 2,8 млн. рублей, Respect — с 3 млн. Модификации Status стоят от 3,3 млн. рублей.

Терамонт в максимальном оснащении предлагается по стоимости более 3,6 млн. рублей. Владельцы топовой версии получают легкосплавные диски, панорамную крышу, оборудованную люком, систему вентиляции передних сидений, обивку салона из натуральной кожи и многое другое.

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