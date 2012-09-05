Знакомство клиента с интернет-казино Вулкан 365 начинается с детализированного изучения структуры и возможностей его официального сайта https://igrat-v-avtomati-online.top/. Это главный ресурс заведения, но еще имеется мобильная версия и зеркала, помогающие обходить блокировку, инициированную Роскомнадзором. На главном ресурсе предусмотрены все опции, обеспечивающие комфортное пребывание в заведении, позволяющие клиентам полноценно пользоваться сервисом современного онлайн-клуба.





Обзор официального сайта

В казино Вулкан 365 официальный сайт оформлен в привлекательной визуально гамме оттенков, в дизайне присутствуют яркие акценты в виде информативных баннеров и логотипа. На главной странице предусмотрено разделение азартных игр по производителям:

Мега Джек;

Микрогейминг;

Новоматик;

Игрософт;

НетЕнт;

БетСофт.

Над баннером расположена кнопка регистрации, рядом кнопка входа для зарегистрированных клиентов, предусмотрены иконки социальных сетей — они также используются для входа в персональный кабинет, если клиент интегрировал аккаунт соцсети с профилем онлайн-казино.

На главной странице описаны особенности платформы Вулкан 365, предусмотрен новостной раздел, в котором регулярно появляются описания новинок — игровых автоматов, разработанных ведущими провайдерами. В отдельном разделе указаны контактные данные администрации портала — их можно использовать для решения финансовых и технических вопросов.





Игровой зал казино Вулкан 365

В каталоге азартных развлечений предложены слоты на самые разные тематики. Здесь найдут интересную для себя игру ценители блеска драгоценных камней и магических кристаллов, поклонники увлекательных путешествий и приключенческих квестов. В некоторых игровых автоматах с тематическими символами присутствуют карточные масти — картинки с минимальной прибылью, но они часто складываются в выигрышные комбинации.

Большинство видеослотов казино Вулкан 365 имеют 9 и более игровых линий, относятся к новому поколению азартных развлечений. В их геймплее предусмотрены не только основные, но и дополнительные раунды — фриспины, тематические многоуровневые игры. В авторских работах программистов Новоматик присутствуют мультимножители. Риск-игра — процесс на удвоение первоначального выигрыша. Игроки, которые рискуют, увеличивают прибыль по основному раунду в 2, 4 и более раз.

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