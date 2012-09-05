Давно всем известно, что знак «Инвалид» на автотранспортном средстве не только обозначает, что в нём находится человек с ограниченными возможностями, но и что он даёт особые привилегии. Не так давно данный знак можно было купить в любом магазине или газетном киоске. На данный момент получить его могут лишь те граждане, которые действительно относятся к категории лиц, имеющих заболевания, которые дают статус инвалида. С прошлого года вступил в силу новый порядок выдачи данного знака. Получить его можно по месту регистрации или месту проживания инвалида, порядок получения подробно расписан на этом сайте. Например, в Москве порядок выдачи особо не отличается от других регионов и также носит официальный порядок.





Как выглядит новый знак

Новый знак выглядит немного по-другому. Теперь это не просто табличка, где изображён человек в инвалидном кресле, но и настоящий документ, в котором указаны данные об его владельце:

номер знака;

дату окончания срока действия;

регион выдачи наклейки;

личные данные;

дату рождения;

номер медицинского документа, подтверждающего право на получение;

группу инвалидности;

срок;

дату выдачи знака.





Кто может устанавливать знак на своём автотранспортном средстве

Знак «Инвалид» могут монтировать на транспорт не только сами инвалиды, но и те, кто перевозит их. Устанавливать его могут:

родители или опекуны детей инвалидов;

опекуны инвалидов.

Единоразово могут монтировать на авто все, кто перевозят данную категорию людей. Только необходимо помнить, что после транспортировки инвалида необходимо снять знак, ведь это может повлечь за собой наказание.





Какие привилегии даёт наклейка

Знак, который монтирован на автотранспортном средстве даёт особые привилегии на дороге. Во-первых, все остальные частники движения предупреждены о том, что рядом движется авто, с человеком с некими заболеваниями. Во-вторых, автомобиль можно парковать на специальных местах. Также водитель-инвалид может игнорировать некоторые дорожные знаки, например, «Стоянка запрещена» и «Движение запрещено».





Правила монтажа знака

Устанавливать данный знак необходимо по определённым правилам. Наклеить его куда угодно не получится. в первую очередь он не должен мешать обзору водителя. Он должен быть установлен в правом нижнем углу на лобовом стекле и в нижнем левом углу на заднем.





Наказание за незаконную установку знака

Монтировать данный знак на своём авто без законных оснований категорически запрещено! В любой момент сотрудник ГИБДД может остановить авто с данным указателем и проверить документы, которые подтверждают законность нахождения данного знака на транспортном средстве.

В случае выявления нарушения и незаконности монтировании знака к водителю будет применены наказания:

штрафное взыскание в размере пяти тысяч рублей;

арест на полгода.

Меру наказания определяет суд. Поэтому перед тем, как клеить такую наклейку на свой авто без особых на то причин, стоит хорошенько подумать!



