Шины обязательно подлежат замене с переходом на следующий сезон. Переобуваться в зимнюю резину рекомендуется при средней температуре за неделю +5 - +7. Как правило, это октябрь-ноябрь.

Выбор зимних шин осуществляется по некоторым критериям. Исходя из климатических и погодных условий шины делятся на фрикционные (европейские и скандинавские) и шипованные.





Шипованные шины

Хорошее торможение и сцепление с обледенелой трассой обеспечено металлическими шипами. Широкое применение нашли в регионах с очень низкой зимней температурой, запрещены в некоторых частях Европы. Шипованные шины теряют свою эффективность и подвержена быстрому стиранию на сухом асфальте. Подходят для выездов за город.





Фрикционные скандинавские

Скандинавские покрышки свойствами похожи на шипованные. На протекторе имеют ламели в большом количестве, благодаря которым наст и снег продавливаются. Из-за мягкой резины и отсутствия шипов подвергаются сильному износу на асфальтовом покрытии. Эксплуатируются в местах с суровыми зимами и частыми снежными заносами. Требуется соблюдение скорости и осторожность на поворотах. Не рекомендуется резко тормозить и ускоряться.





Фрикционные европейские

Кардинально отличаются от скандинавских. Прекрасно себя показали на снежной каше с ездой на большей скорости и асфальте при низких температурах. Рекомендуются в дождливых районах с теплой зимой, где мокрый снег – частое явление. Используются в городских условиях.

Всесезонные покрышки, по мнению многих, подходят для холодной зимы. Но в действительности служат промежуточным звеном между летними и зимними покрышками. То есть, используются в период межсезонья. Годятся для езды по-хорошему, лишь изредка мокрому, асфальту в умеренном климате.





Маркировка

Умение прочесть маркировку поможет сравнить и выбрать необходимый тип шин. Некоторые условные обозначения несут только информацию, к другим же стоит присмотреться повнимательней.

Основные значения: ширина, высота, посадочный диаметр, скорость, нагрузка.

Р – легковой автомобиль;

Traktion – эффективность торможения (самый лучший - А).





Размер

Рекомендуемые размеры шин тщательно просчитаны производителями автотранспорта и указаны в инструкции.





Дата производства

Гарантийный срок хранения шин составляет 2 года. После этого качество резины начинает снижаться. Дата изготовления состоит из 4-х цифр и указана сбоку. Начальные две – неделя, следующие – год.





Советы

Приобретайте только новый полный комплект шин. Через 8 тысяч км меняйте местами шины передней и задней оси для увеличения периода эксплуатации. При вторичном пользовании устанавливать лучше сохранившиеся шины на заднюю ось для исключения заносов. Чтобы сэкономить время на шиномонтажных работах и переобуться самому стоит приобрести запасные диски.

Источник: Интернет-магазин Колекс



